Yüz ve Vücut Analizine Göre Memleketini Tahmin Ediyoruz!
Yüz ve Vücut Analizine Göre Memleketini Tahmin Ediyoruz!
Yüz ve vücut analizine göre memleketini tahmin ediyoruz!
Haydi testeee!
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1. Yüz şeklini seçer misin?
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2. Kaş şeklini de seç.
3. Göz şeklin bunlardan hangisi?
4. Peki burnun?
5. Kulak şeklini seç desek...
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6. Şimdi de dudak şeklini seç.
7. Göz rengini de seçer misin?
8. Vücut tipin bunlardan hangisi?
9. Son olarak ten rengini de seçer misin?
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