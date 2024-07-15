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Yüz ve Vücut Analizine Göre Memleketini Tahmin Ediyoruz!

Yüz ve Vücut Analizine Göre Memleketini Tahmin Ediyoruz!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
15.07.2024 - 16:01

Yüz ve vücut analizine göre memleketini tahmin ediyoruz!

Haydi testeee!

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1. Yüz şeklini seçer misin?

2. Kaş şeklini de seç.

3. Göz şeklin bunlardan hangisi?

4. Peki burnun?

5. Kulak şeklini seç desek...

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6. Şimdi de dudak şeklini seç.

7. Göz rengini de seçer misin?

8. Vücut tipin bunlardan hangisi?

8. Vücut tipin bunlardan hangisi?

9. Son olarak ten rengini de seçer misin?

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