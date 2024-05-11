Yurt Dışına Seyahat Etmek İsteyenler Favorilesin! Güncel Haliyle Vize Gerektirmeyen 10 Ülke
Yurt Dışına Seyahat Etmek İsteyenler Favorilesin! Güncel Haliyle Vize Gerektirmeyen 10 Ülke
Tatil planların arasında yurt dışına çıkmak varsa, listeni hazırlamışsın demektir. Ama biz, bu listeye farklı öneriler eklemen için vizesiz bir şekilde seyahat etme şansının olduğu çeşitli ülkeler sıraladık!
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1. Japonya
2. Güney Kore
3. Singapur
4. Endonezya
5. Tayland
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