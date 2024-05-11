Yurt Dışına Seyahat Etmek İsteyenler Favorilesin! Güncel Haliyle Vize Gerektirmeyen 10 Ülke

Bosna Hersek'i ziyaret etmek için en iyi zamanlar ilkbahar ve sonbahar aylarıdır. Bu dönemler havalar daha ılıman ve gezmek için daha ideal. Ülke içinde ulaşım, otobüsler ile sağlanıyor ve çoğu zaman trenler de alternatif bir seçenek. İlk durağınız Saraybosna ve Mostar gibi şehirler olmalı. Buralarda Cevapi, Burek ve Cevapčići mutlaka denenmeli. Başçarşı bölgesi ve Stari Most köprüsü gibi tarihi yerleri görmenizi tavsiye ediyoruz.