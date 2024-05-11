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Yurt Dışına Seyahat Etmek İsteyenler Favorilesin! Güncel Haliyle Vize Gerektirmeyen 10 Ülke

etiket Yurt Dışına Seyahat Etmek İsteyenler Favorilesin! Güncel Haliyle Vize Gerektirmeyen 10 Ülke

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
11.05.2024 - 16:01

Tatil planların arasında yurt dışına çıkmak varsa, listeni hazırlamışsın demektir. Ama biz, bu listeye farklı öneriler eklemen için vizesiz bir şekilde seyahat etme şansının olduğu çeşitli ülkeler sıraladık!

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1. Japonya

1. Japonya

Çoğu kişi bilmese de Japonya'ya vizesiz bir şekilde gidilebiliyor. Japonya'yı gezip görmek için en güzel mevsimler ilkbahar ve sonbahardır. Bu dönemlerde hava daha ılıman; Sakura denilen kiraz çiçekleri ile Koyo olarak bildiğimiz kızıl yapraklarla dolup taşan Japonya, ulaşım açısından da gezmesi oldukça kolay bir ülke.

2. Güney Kore

2. Güney Kore

Japonya gibi Güney Kore de ilkbahar ve sonbahar aylarında çok tatlı bir havaya bürünüyor. Güney Kore'de ulaşım için KTX (Korea Train Express) yüksek hızlı trenleri kullanabilir ve keyifle seyahat edebilirsin. Bibimbap ve Samgyeopsal denilen geleneksel yemeklerini, ayrıca sokak yemeklerini mutlaka denemelisin. Özellikle dillerden düşmeyen Kimchi turşusunu mutlaka dene. Seyahat tarihini Jeonju Uluslararası Film Festivali, Busan Uluslararası Film Festivali veya Jinju Fener Festivali gibi dünyaca ünlü etkinliklere denk getirirsen tadından yenmez!

3. Singapur

3. Singapur

Singapur, dünya mutfaklarının bir araya geldiği bir gastronomi cennetidir. Michelin yıldızlı sokak yemeklerinden yerel lezzetler olan Laksa, Hainan Tavuk Pirinci ve Chili Crab'i denemelisin. Ayrıca çeşitli Asya mutfaklarından lezzetler sunan restoranları ziyaret etmeyi unutma. Singapur Botanik Bahçeleri, UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan güzellikler arasında. Eğer sıcağa ve neme dayanıklıysan, Singapur seçeneklerinin arasında yer alabilir. Yanına mutlaka yağmurluk al, çünkü Singapur'u iklimine rağmen gezip görmeye değer!

4. Endonezya

4. Endonezya

Endonezya'nın ikonik destinasyonlarından biri olan Bali, seyahat planının başında yer almalı. Özellikle temmuz ve ağustos aylarında gezilip görülmeye değer olan Bali, turistik yerlerin başında geliyor. Şehirler arası seyahat için tekne turları, feribotlar ve tekneleri sıkça kullanacaksın. Bali'de Ubud'un pirinç tarlaları, Uluwatu Tapınağı ve Seminyak'ın plajları mutlaka görülmeli.

5. Tayland

5. Tayland

Her bütçeye uygun konaklama seçenekleri sunan Tayland'da ilk destinasyon olarak Bangkok göze çarpıyor. Bangkok'ta Grand Palace ve Wat Pho gibi büyük tapınakları ziyaret edebilirsin. Chiang Mai'de geleneksel Thai kültürüne daha yakından bakabilir ve oradaki gecelik pazarları keşfedebilirsin. Tayland'da Budist kültürü oldukça önemlidir; tapınak ziyaretlerinde uygun kıyafetler giymek ve saygılı davranmak gerekir.

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6. Gürcistan

6. Gürcistan

Karadeniz ikliminin hakim olduğu Gürcistan, Türkiye'den kolaylıkla gidilebiliyor. Özellikle Doğu Karadeniz halkının sık sık gezip gördüğü Gürcistan, vizesiz bir şekilde seyahate açık. Gürcü mutfağı, zengin lezzetleri ve çeşitli yemekleri ile ünlüdür. Khachapuri (peynirli ekmek), khinkali (etli ve/veya sebzeli dumpling) ve churchkhela (cevizli tatlı) mutlaka denemeniz gereken yerel lezzetler arasında. Eğer fırsat bulursanız mutlaka başkent Tiflis'e gidip Narikala Kalesi'nden şehir manzarasını izleyin.

7. Bosna Hersek

7. Bosna Hersek

Bosna Hersek'i ziyaret etmek için en iyi zamanlar ilkbahar ve sonbahar aylarıdır. Bu dönemler havalar daha ılıman ve gezmek için daha ideal. Ülke içinde ulaşım, otobüsler ile sağlanıyor ve çoğu zaman trenler de alternatif bir seçenek. İlk durağınız Saraybosna ve Mostar gibi şehirler olmalı. Buralarda Cevapi, Burek ve Cevapčići mutlaka denenmeli. Başçarşı bölgesi ve Stari Most köprüsü gibi tarihi yerleri görmenizi tavsiye ediyoruz.

8. Karadağ

8. Karadağ

Karadağ, zengin tarihi, doğal güzellikleri ve sıcakkanlı insanları ile unutulmaz bir destinasyon. Son yıllarda Türkiye'den Karadağ'a seyahat yaygınlaşmaya başladı. Ülkede ulaşım için en esnek seçenek araba kiralamak olup, Podgorica ve Tivat havaalanlarına uçuşlarla kolayca ulaşım sağlanabilir. Gezilecek yerler listesi yapacaksanız UNESCO listesindeki Kotor Körfezi, Budva'nın tarihi merkezi ve Durmitor Ulusal Parkı'nı mutlaka ekleyin!

9. Sırbistan

9. Sırbistan

Karadağ'a en yakın ülkelerden biri olan Sırbistan, Balkanlar'ın görülmesi gereken ülkeleri arasında yer alıyor. Belgrad, Novi Sad ve Niş gibi şehirleri gezip görmek için otobüs firmalarının seferlerini takip ederek seyahatini planlayabilirsin. Novi Sad'daki EXIT Festivali, Avrupa'nın en büyük müzik festivallerinden biri. Ayrıca Guča Trompet Festivali'ni ziyaret ederek otantik Sırp kültürünü deneyimleyebilirsin.

10. Brezilya

10. Brezilya

Brezilya'ya gitme planınız varsa Rio de Janeiro'daki Kristo Heykeli ve Şeker Kepi Dağı’nı, Sao Paulo'nun müzelerini, Salvador'un tarihi merkezini ve Iguazu Şelaleleri’ni mutlaka ziyaret edin. Ülke içinde uçakla seyahat sık tercih edilen yöntemlerden biri. Bu yüzden şehirler arası seyahatinizde sık sık uçak bileti alacağınızı unutmayın.

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