Gazeteci Verda Özer moderatörlüğünde, Türkiye’nin “yüreğiyle yarışan” sporcularıyla buluşmaya devam ediyoruz.Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ve Ülker iş birliğiyle hazırlanan “Yüreğiyle Yarışanlar” video serisinin beşinci ve final bölümünde, başarıya giden yolu azmiyle aydınlatan, Paralimpik Oyunlar’da finale çıkan ilk kadın judocu Nazan Akın Güneş’in ilham dolu hikayesi var.Küçük yaşta geçirdiği bir rahatsızlık sonucu görme yetisini büyük ölçüde kaybeden Nazan, hayatla yeniden bağ kurduğu görme engelliler okulunda yalnız olmadığını fark etti. İçindeki gücü, beden eğitimi öğretmenini bilek güreşinde yenince keşfetti ve bu güç onu sporun kalbine taşıdı. Önce halterle başladı, sonra judoda kendini buldu.Yıllar süren bir aranın ardından, babasının isteğiyle yeniden döndüğü minderde Paris 2024’te bronz madalya kazandı. O madalya yalnızca babasının hatırasına değil; her engeli aşmaya çalışan bir yüreğe, bir millete, bir ilhama dönüştü.Verda Özer’in etkileyici soruları eşliğinde; bir kadının, bir sporcunun, bir savaşçının iç sesini, kırılganlığını ve gücünü kendi cümlelerinden dinleyeceksiniz.Çünkü bazı insanlar gözleriyle değil, yürekleriyle görür.Ve bazı şampiyonluklar, madalyadan çok daha fazlasını temsil eder.#işbirliği
Yorum Yazın