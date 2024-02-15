Yunanistan'da Bir İlk: Eşcinsel Evlilik Kabul Edildi
Yunanistan'da Bir İlk: Eşcinsel Evlilik Kabul Edildi
Yunanistan tarihinde bir ilke imza attı: Başbakan Kiryakos Miçotakis'in hükümeti tarafından hazırlanan eşcinsel evliliğine ilişkin yasa tasarısı parlamentoda kabul edildi.
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Yunanistan Parlamentosu, eşcinsel evliliğe izin veren yasa tasarısına onay verdi.
Başbakan Kiryakos Miçotakis'in sunduğu tasarı, Meclis’ten geçti ve hem eşcinsel evlilik hem de evlat edinmeleri yasallaştı.
Sadece ülke tarihinde bir ilk olmakla sınırlı değil: Yunanistan, bu adımı atan ilk Ortodoks Hristiyan ülke oldu.
Ortodoks Kilisesi ise bu tasarıya tepki göstermiş, söz konusu evlilik tasarısının "ebeveyn rollerini karıştıracağını" ve "geleneksel aileyi zayıflatacağını" ileri sürmüştü.
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