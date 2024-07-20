Yozgatlı Hatice, Pierre Loti Mezunu Pamuklara Sarılı Rüya’ya Karşı

Fransa devleti ise bunun mümkün olmadığını söylüyor. Bu aslında şu demek: Biz Fransızlar olarak hiçbir hukuki dayanağı olmayan bir okulu gelir açar, kafamıza göre de istediğimizi öğretiriz. Tam tersini düşünürsek: Yozgatlılar olarak Paris’te kafamıza göre bir okul kurup onu da Yozgat Belediyesine bağlasak Fransızlar bu konuyu sorun etmeyecekler.
Dahası bu okullara devam eden Türk vatandaşları okullar MEB’in sistemine dahil olmadığından mezun olduklarında Ankara ya da İstanbul’da okumuş olmalarına rağmen YKS yerine daha kolay olan YÖS’e girip avantaj sağlıyorlar. Bu da Yozgatlı Hatice’yi Pierre Lotili Rüya karşısında dezavantajlı duruma getiriyor.
Okul Türkiye’de, öğrencileri Türk ama MEB’in müfettişi kuruma giremiyor, MEB’in hiçbir yaptırımı yok. Aslında okul bizim Beyaz ve Yeşil Türklerin aynı zamanda da Türk vatandaşı azınlıkların Fransız diploması ile YÖS’e girdikleri bir yer olmuş. Tabi okula kabul edilen yüzlerce yabancı uyruklu öğrenci de var. Bunların zaten Türkiye’de okuma dertleri yok. Ancak bu okullar bizim Beyaz ve Yeşil elitlerin gözbebeği olmuş durumdalar.
Peki, bugüne kadar neden ses çıkarılmadı?
Aslında benzer bir durumu biz de Fransa’da yapmak istemişiz ancak Fransız devleti: Kardeşim! Fransa bağımsız ve güçlü bir devlettir. Size burada istediğiniz gibi at oynattırmayız! demiş. Şu anda Türkiye’nin yaptığı mütekabiliyet hukukunu devreye sokmaktır.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti bağımsız, güçlü bir devlettir. Kendi toprakları içerisinde ulusal ve uluslararası hukuk çerçevesinde ve taraf olduğu antlaşmalar kapsamında istediğini yapacak güçtedir. Fransızlar okul açmak istiyorlarsa Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları yönetmeliğini açıp buna uygun davranacaklardır. Burası Fransız sömürgesi değildir. Haliyle her devlet Türkiye Cumhuriyeti devletinin bağımsız yapısına ve iç hukuk kurallarına saygı duymak zorundadır. Bu hukuk kurallarının en önemli önceliği Yozgatlı Hatice’nin hakkını korumaktır.
Not: Tarihi bilgiler Atatürk Ansiklopedisi internet sitesinden alınmıştır.
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