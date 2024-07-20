Yozgatlı Hatice, Pierre Loti Mezunu Pamuklara Sarılı Rüya’ya Karşı

Eğitim Türkiye’de sosyal tabakalar arası geçişin anahtarıdır. LGS ya da YKS gibi kademeler arası geçiş sistemleri bir nevi sosyal adaletin sağlanmasında önemli aktörlerdendir. Her ne kadar bu sistemlerle ilgili ağır eleştirilerimiz olsa da bu sınavlarda göstereceğiniz başarı ile alt ve orta tabakadan orta üstü ya da üst tabakaya geçme şansınız vardır. Basit bir örnekle babanız Yozgat belediyesinde işçi ise LGS ya da YKS’de göstereceğiniz başarı sizi doktor olmaya taşır. Bu da sizin aslında zeytinden bala, tereyağına, bayramda köye gitmekten Stockholm’e gitmeye, oy tercihinizin değişmesine, dünya görüşünüzün daha liberalleşmesine neden olabilir.

Peki, bunu neden yazıyorum?

Bir süredir Fransızlara ait biri İstanbul’da (Pierre Loti) biri de Ankara’da (Charles de Gaulle) iki okul üzerinden bir yabancı okul tartışması sürüyor. Türkiye’de yabancı okul meselesinin ilk temel ve yasal dayanağı 1535 yılında Kanuni Sultan Süleyman zamanında Fransa ile imzalanan dostluk anlaşmasıyla verilen kapitülasyonlardır. Bu kapitülasyonlar sayesinde İstanbul’da yaşayan Latin Katoliklerin Papa’dan kendi çocuklarına eğitim verilmesi için istedikleri rahiplerin ilk kez 8 Kasım 1583’te İstanbul’a gelerek Saint Benoit Manastırı’na yerleşmeleri ve kısa bir süre sonra aynı isimde okul açmalarıyla Osmanlı topraklarındaki ilk yabancı okul faaliyetine başlamıştır. İlerleyen zamanlarda emperyalist devletler önce Gülhane Hattı Hümayunu (1839) daha sonra da Islahat Fermanı (1856) ile azınlık meselesini bahane ederek Osmanlı’nın eğitim ve hizmet götüremediği en ücra köşelere kadar okul açmışlardır. 1875 yılında çıkarılan Ferman-ı Adalet ile işler iyice çığırından çıkmış ve yabancı devletler tarafından açılan okullar kültürel emperyalizmin ve misyonerliğin kalesi haline dönüşmüşlerdir. 1905 yılında Osmanlı topraklarında aşağı yukarı 800’e yakın yabancı okul bulunmaktadır. Bu okulların öğretmenlerinin pek çoğu istihbarat ajanı ya da misyonerlik faaliyetleri yürüten din adamlarından oluşmaktaydı. Bu okulların da çabaları ile Anadolu’da yüzlerce yıldır birlikte yaşayan Rum, Ermeni ve Türk nüfus arasında baş gösteren düşmanlıklar hem 1. Dünya Savaşında hem de Kurtuluş Savaşı esnasında devletin başına büyük belalara neden olmuştur. İlginç olan bir durum ise Merzifon, Elazığ, Urfa, Maraş gibi Anadolu şehirlerine kadar bu okulların yayılmış olmasıdır.