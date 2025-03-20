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Youtube Neden Açılmıyor? Kapandı mı? 20 Mart Erişim Problemi

Youtube Neden Açılmıyor? Kapandı mı? 20 Mart Erişim Problemi

Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir - Spor Editörü
20.03.2025 - 09:01

YouTube kullanıcıları, masaüstü ve mobil cihazlardan platforma erişmeye çalışırken hata alıyor veya ana sayfa yüklense de içerikler açılmıyor. Sorunun küresel mi yoksa sadece Türkiye’ye mi özgü olduğu merak ediliyor. Peki, YouTube çöktü mü? Neden açılmıyor ve ne zaman düzelecek? İşte erişim sorunu ile ilgili en güncel bilgiler!

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Youtube'a neden açılmıyor?

Youtube'a neden açılmıyor?

19 Mart Çarşamba akşamından bu yana birçok kullanıcı YouTube’a giriş yaparken sorunlarla karşılaştığını belirtiyor. Kimi kullanıcılar platforma hiç erişemezken, bazıları ana sayfaya ulaşabilse de videoları oynatamıyor. Erişim probleminin yalnızca Türkiye’ye mi özgü olduğu yoksa dünya genelinde mi yaşandığı merak edilirken, YouTube’dan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Youtube çöktü mü?

Youtube çöktü mü?

'Downdetector' gibi sosyal medya platformlarında yaşanan teknik arızaları takip eden sitelerde platformda büyük çaplı bir kesinti olduğu görüldü. Kullanıcı yorumlarına göre, Türkiye'nin yanı sıra dünyada da hem app hem de webde videolar geç yükleniyor veya ana sayfa akışı yenilenmiyor.

Erişim problemi ne zaman düzelecek?

Erişim problemi ne zaman düzelecek?

YouTube’daki kesintinin tam nedeni henüz netleşmiş değil. Teknik bir arıza, sunucu hatası veya altyapı güncellemesi ihtimalleri üzerinde duruluyor. Platformdan resmi bir açıklama beklenirken, erişim sorununun ne zaman çözüleceği belirsizliğini koruyor. İlgili kurumlardan konuya dair açıklama yapılmadı.

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Bahadır Özdemir
Bahadır Özdemir
Spor Editörü
Sporun heyecanını kelimelerle buluşturmaya çalışan bir editörüm. Dijital dünyanın dinamiklerine oldukça hakim olmaya çalışıyorum. Hem güncel hem de özgün içerikler hazırlayarak kitleme farklı bir bakış açısı sunmayı hedefliyorum.
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