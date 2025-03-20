Youtube Neden Açılmıyor? Kapandı mı? 20 Mart Erişim Problemi

YouTube kullanıcıları, masaüstü ve mobil cihazlardan platforma erişmeye çalışırken hata alıyor veya ana sayfa yüklense de içerikler açılmıyor. Sorunun küresel mi yoksa sadece Türkiye’ye mi özgü olduğu merak ediliyor. Peki, YouTube çöktü mü? Neden açılmıyor ve ne zaman düzelecek? İşte erişim sorunu ile ilgili en güncel bilgiler!