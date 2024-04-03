Yorucu Bir Güne Başlamadan Önce Enerjinizi Katlayacak 10 Kahvaltılık Tarifi
Yorucu Bir Güne Başlamadan Önce Enerjinizi Katlayacak 10 Kahvaltılık Tarifi
Güne daha zinde ve sağlıklı bir başlangıç yapmak istiyorsanız bu kahvaltı tariflerini mutlaka deneyin! 👇
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1. Yulaf ezmesi
2. Omlet
3. Avokado ekmek
4. Smothie
5. Yoğurt ve Granola
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6. Chia Puding
7. Peynir ve Tam Tahıllı Kraker
8. Fındık Ezmesi ve Muzlu Sandviç
9. Ton Balıklı Salata
10. Kepekli Kahvaltılık Gevrek
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