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Yorucu Bir Güne Başlamadan Önce Enerjinizi Katlayacak 10 Kahvaltılık Tarifi

etiket Yorucu Bir Güne Başlamadan Önce Enerjinizi Katlayacak 10 Kahvaltılık Tarifi

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
03.04.2024 - 17:16

Güne daha zinde ve sağlıklı bir başlangıç yapmak istiyorsanız bu kahvaltı tariflerini mutlaka deneyin! 👇

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1. Yulaf ezmesi

1. Yulaf ezmesi

Yulaf ezmesini süt veya yoğurt ile karıştırarak tüketebilir, üzerine taze meyveler, fındık veya bal ekleyerek daha lezzetli hale getirebilirsiniz.

2. Omlet

2. Omlet

Protein açısından zengin bir omlet hazırlayarak içine sebzeler ekleyebilir, domates, biber, ıspanak gibi sebzelerle birlikte harika bir kahvaltı seçeneği oluşturabilirsiniz.

3. Avokado ekmek

3. Avokado ekmek

Tam tahıllı ekmek üzerine ezilmiş avokado yayarak sağlıklı bir kahvaltı elde edebilir, üzerine tuz, karabiber ve limon suyu ekleyerek lezzetini artırabilirsiniz.

4. Smothie

4. Smothie

Bir smoothie hazırlayarak birçok besini bir arada tüketebilirsiniz. Örneğin, muz, ıspanak, avokado, yoğurt ve biraz bal ile hazırlanan bir smoothie oldukça besleyicidir.

5. Yoğurt ve Granola

5. Yoğurt ve Granola

Yoğurdun içine granola ve meyveler ekleyerek hem protein hem de lif açısından zengin bir kahvaltı yapabilirsiniz.

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6. Chia Puding

6. Chia Puding

Chia tohumlarını süt veya badem sütü ile karıştırarak bir gece önceden buzdolabında bekletebilirsiniz. Sabah uyandığınızda üzerine meyve dilimleri ekleyerek tüketip sağlıklı bir kahvaltı yapabilirsiniz.

7. Peynir ve Tam Tahıllı Kraker

7. Peynir ve Tam Tahıllı Kraker

Protein ve lif bakımından zengin olan tam tahıllı krakerlerin yanında peynir yiyerek hızlı ve pratik bir kahvaltı yapabilirsiniz.

8. Fındık Ezmesi ve Muzlu Sandviç

8. Fındık Ezmesi ve Muzlu Sandviç

Tam tahıllı ekmek üzerine fındık ezmesi sürüp dilimlenmiş muz ekleyerek sağlıklı bir sandviç yapabilirsiniz.

9. Ton Balıklı Salata

9. Ton Balıklı Salata

Ton balığı, marul, domates, salatalık gibi sebzelerle hazırlayacağınız bir salata ile güne protein ve vitamin açısından zengin bir başlangıç yapabilirsiniz.

10. Kepekli Kahvaltılık Gevrek

10. Kepekli Kahvaltılık Gevrek

Yüksek lif içeriğiyle enerjinizi artıracak kepekli kahvaltılık gevrekleri süt veya yoğurt ile tüketebilir, üzerine biraz meyve ekleyerek daha besleyici hale getirebilirsiniz.

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