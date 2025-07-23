Yolculuğu Lezzetli ve Hafif Geçirmek İçin Tatile Giderken Yanına Alman Gereken Sağlıklı Atıştırmalıklar
Tatil bavullarınızı hazırladınız mı? Güneş kremi, mayo ve kitaplarınız hazır ise uzun yolculuğunuzda açlığınızı bastıracak atıştırmalıklara bakabiliriz. Korkmayın! Pratik, sağlıklı atıştırmalıklar yapmak kolay. Philips Çift Hazneli Airfryer ile sağlıklı ve lezzetli alternatifler yaparak yol boyunca keyifli hissedebilirsiniz. Gelin, birlikte lezzetli atıştırmalık tariflere bakalım!
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1. Sebzeli Mücver Topları
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2. Lor Peynirli Mini Börekler ve Zeytinli Galeta
3. Tatlı Patates Cipsi
4. Hurmalı Enerji Topları
5. Mini Falafel ve Nohut
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6. Badem Unlu Krakerler
7. Muzlu Yulaf Kurabiyesi ve Kabak Cipsi
8. Mini Sebzeli Muffin
9. Elmalı Tarçınlı Cips ve Peynirli Kinoa Topları
10. Avokadolu Mini Sandviçler
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Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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