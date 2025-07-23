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Yolculuğu Lezzetli ve Hafif Geçirmek İçin Tatile Giderken Yanına Alman Gereken Sağlıklı Atıştırmalıklar

etiket Yolculuğu Lezzetli ve Hafif Geçirmek İçin Tatile Giderken Yanına Alman Gereken Sağlıklı Atıştırmalıklar

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
23.07.2025 - 20:32

Tatil bavullarınızı hazırladınız mı? Güneş kremi, mayo ve kitaplarınız hazır ise uzun yolculuğunuzda açlığınızı bastıracak atıştırmalıklara bakabiliriz. Korkmayın! Pratik, sağlıklı atıştırmalıklar yapmak kolay. Philips Çift Hazneli Airfryer ile sağlıklı ve lezzetli alternatifler yaparak yol boyunca keyifli hissedebilirsiniz. Gelin, birlikte lezzetli atıştırmalık tariflere bakalım!

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1. Sebzeli Mücver Topları

1. Sebzeli Mücver Topları

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznelerinin hacmi oldukça büyüktür. Toplam 8 litre civarı hacim sunuyor size. Bu yüzden kalabalık yollar için bir kahraman!

Malzemeler:

  • 1 rendelenmiş kabak (suyunu sıkmayı unutmayın!)

  • 1 rendelenmiş havuç

  • 1 yumurta

  • 3 yemek kaşığı yulaf unu

  • Tuz, karabiber, pul biber

  • Biraz kaşar peyniri (isterseniz!)

Yapılışı:

  • Tüm malzemeleri bir kasede güzelce karıştırın.

  • Harçtan küçük toplar yaparak Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine yerleştirin.

  • 180°C’de 12-15 dakika pişirin.

  • İster ılık ister soğuk tüketebilirsiniz!

2. Lor Peynirli Mini Börekler ve Zeytinli Galeta

2. Lor Peynirli Mini Börekler ve Zeytinli Galeta

Evet! Burada iki ayrı tarifi aynı anda yapabilirsiniz. Nasıl mı? Philips Çift Hazneli Airfryer'ın iki hazneli yapısı sayesinde! Tat ve koku birbirine karışmaz. Hem zamandan hem de enerjiden tasarruf sağlayarak yemeğinizi yapabilirsiniz.

Lor Peynirli Mini Börekler

Malzemeler:

  • 3 adet yufka

  • 200 gr lor peyniri

  • Maydanoz, tuz

  • 2 yemek kaşığı yoğurt

  • 1 yumurta

Yapılışı:

  • Yufkaları üçgen şeklinde kesin.

  • Lor peynirli iç harcı hazırlayın ve yufkaların içine koyarak sarın.

  • Üzerine yoğurt-yumurta karışımı sürün.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’da 180°C’de 10-12 dakika pişirin.

Zeytinli Galeta

Malzemeler:

  • 1 su bardağı tam buğday unu

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay bardağı doğranmış siyah zeytin

  • 1/4 su bardağı su

  • tuz

Yapılışı:

  • Malzemelerle hamuru bir güzel yoğurun

  • Çubuk şeklinde şekil verin.

  • 180°C’de 12 dakika kadar pişirin.

Taşınması çok kolay bir atıştırmalık!

3. Tatlı Patates Cipsi

3. Tatlı Patates Cipsi

İster peynir ister patates... Fark etmez! Philips Çift Hazneli Airfyer'ın Rapid Air teknolojisi sayesinde sıcak hava 360 derece döner ve yiyeceklerin dışı çıtır çıtır, içi ise yumuşacık olur!

Malzemeler:

  • 1 büyük tatlı patates

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

  • Tatlı patatesleri ince ince dilimleyin.

  • Baharat ve zeytinyağıyla  bir güzel harmanlayın.

  • 180°C’de 10-12 dakika pişirin, her 4 dakikada bir karıştırmayı unutmayın!

4. Hurmalı Enerji Topları

4. Hurmalı Enerji Topları

Malzemeler:

  • 1 su bardağı çekirdeksiz hurma

  • Yarım su bardağı ceviz

  • 2 yemek kaşığı yulaf

  • 1 tatlı kaşığı kakao

Yapılışı:

  • Tüm malzemeleri rondoda çekin.

  • Harçtan minik toplar yapın.

  • İsteğe göre hindistan cevizine bulayıp Philips Çift Hazneli Airfryer’da 160°C’de 5 dakika pişirin.

Soğuduktan sonra kabınıza alın ve yolculuk boyunca afiyetle yiyin!

5. Mini Falafel ve Nohut

5. Mini Falafel ve Nohut

Az yağlı ve hafif tarifler burada!

Mini Falafel

Malzemeler:

  • 1 su bardağı haşlanmış nohut

  • 1 küçük soğan

  • 1 diş sarımsak

  • Kimyon, karabiber, kişniş

  • Maydanoz

  • 2 yemek kaşığı un

Yapılışı:

  • Tüm malzemeleri rondodan geçirerek köfte harcı elde edin.

  • Minik toplar yapıp 180°C’de 15 dakika pişirin.

Nohut

Malzemeler:

  • 1 su bardağı haşlanmış nohut

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Kimyon, paprika, tuz

Yapılışı:

  • Nohutları baharat ve yağla harmanlayın.

  • 180°C’de 15-18 dakika kadar pişirin.

  • Kıtır kıtır nohutlar çantanızda yerini alabilir.

Protein dolu ve tok tutacak atıştırmalıklar!

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6. Badem Unlu Krakerler

6. Badem Unlu Krakerler

Malzemeler:

  • 1 su bardağı badem unu

  • 1 yumurta beyazı

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, kekik

Yapılışı:

  • Tüm malzemeleri yoğurup ince bir hamur elde edin.

  • Hamuru yağlı kâğıt arasında açın ve minik kareler kesin.

  • 170°C’de 7-10 dakika, altın rengini alana kadar pişirin.

7. Muzlu Yulaf Kurabiyesi ve Kabak Cipsi

7. Muzlu Yulaf Kurabiyesi ve Kabak Cipsi

Daha az yağ kullanarak sağlıklı atıştırmalıklar yapabilirsin! Philips Çift Hazneli Airfryer ile %90'a kadar daha az yağ kullanarak çıtır lezzetlere ulaşabilirsin...

Muzlu Yulaf Kurabiyesi 

Malzemeler:

  • 2 adet olgun muz

  • 1 su bardağı yulaf ezmesi

  • 1 yemek kaşığı fıstık ezmesi

  • Tarçın

Yapılışı:

  • Muzları ezin, diğer malzemeleri ekleyip karıştırın.

  • Ceviz büyüklüğünde kurabiyeler yapın.

  • 180°C’de 10-12 dakika pişirin.

Şeker ilavesiz enerji verecek bir yol arkadaşı!

Kabak Cipsi

Malzemeler:

  • 1 kabak

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • Sarımsak tozu, tuz

Yapılışı:

  • Kabakları ince ince doğrayın.

  • Yağ ve baharatlarla karıştırın.

  • 180°C’de 10-12 dakika pişirin.

8. Mini Sebzeli Muffin

8. Mini Sebzeli Muffin

Malzemeler:

  • 2 yumurta

  • Yarım su bardağı süt

  • Yarım su bardağı tam buğday unu

  • Küp doğranmış biber, kabak, mısır

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

  • Yumurtayı sütle çırpın, sebzeleri ekleyin, unla kıvam verin.

  • Muffin kaplarına paylaştırın.

  • 170°C’de 12-15 dakika pişirin.

9. Elmalı Tarçınlı Cips ve Peynirli Kinoa Topları

9. Elmalı Tarçınlı Cips ve Peynirli Kinoa Topları

Philips Çift Hazneli Airfyer'ın dijital dokunmatik kontrol panelinden hem önceden ayarlanmış modlarla yemek pişirebilir hem de manuel bir şekilde hem sıcaklık hem de zaman ayarlayabilirsiniz!

Elmalı Tarçınlı Cips 

Malzemeler:

  • 2 kırmızı elma

  • 1 tatlı kaşığı tarçın

Yapılışı:

  • Elmaları ince dilimleyin.

  • Üzerine tarçın serpin.

  • 150°C’de 10-15 dakika kuruyana kadar pişirin.

Peynirli Kinoa Topları

Malzemeler:

  • 1 su bardağı haşlanmış kinoa

  • 1 yumurta

  • 2 yemek kaşığı rendelenmiş beyaz peynir

  • Dereotu, tuz

Yapılışı:

  • Tüm malzemeleri karıştırın.

  • Toplar yapın ve airfryer sepetine dizin.

  • 180°C’de 10-12 dakika pişirin.

10. Avokadolu Mini Sandviçler

10. Avokadolu Mini Sandviçler

Philips Çift Hazneli Airfryer kullanmaya çekinmeyin! Neden mi? Temizlemesi sizi uğraştırmaz! Yapışmaz yüzeyleri ve çıkarılabilir hazneleri ile kolayca temizleyebilirsiniz.

Malzemeler:

  • 2 tam buğday mini tost ekmeği

  • 1 olgun avokado

  • Limon suyu, karabiber

  • Üzerine sürmek için labne veya yoğurt

Yapılışı:

  • Avokadoyu ezin, limon suyu ve baharatla karıştırın.

  • Mini ekmekleri Philips Çift Hazneli Airfryer’da 180°C’de 3-4 dakika ısıtın.

  • Avokado karışımını ve labneyi sürüp mini sandviçler yapın.

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Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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