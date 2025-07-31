Yol Üstünde Tarih: Avusturya’nın Post Otelleri ile Anadolu’nun Kervansarayları Arasında Bir Yolculuk

Avusturya’da posta arabalarıyla taşınan haberlerin karşısında, Anadolu yollarında kervanlar vardı.

Selçuklu Sultanları, 13. yüzyılda ticareti güvence altına almak için kervansaraylar inşa etti. Bu yapılar sadece tüccarların değil; yolcuların, dervişlerin, seyyahların, hatta bazen askerlerin geçici evi oldu.

En önemlisi: Tamamen ücretsizdi.

Vakıflar aracılığıyla yürütülen sistemde, bir yolcu 3 gün boyunca yemek, yatacak yer ve hayvan bakımı gibi tüm hizmetleri alabiliyordu.