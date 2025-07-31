Yol Üstünde Tarih: Avusturya’nın Post Otelleri ile Anadolu’nun Kervansarayları Arasında Bir Yolculuk
Bir zamanlar bir yolcu Salzburg’dan yola çıkardı, yanında bir posta arabası…
Bir diğeri Konya Ovası’nda, deve kervanıyla ilerlerdi.
İkisi de geceyi geçirmek için bir yere sığınırdı:
Biri Post Hotel’e, diğeri Kervansaray’a…
Bu yazı, işte o iki konaklama geleneğinin unutulmaz hikâyesi.
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Avusturya’da Post Hotel Geleneği
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Bugün hâlâ ayakta olan bazı ikonik örnekler:
Anadolu’da Kervansaray Kültürü
Bazı unutulmaz örnekler:
İki Dünya, Tek Anlam
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Bir Kervansarayın Yeniden Doğuşu: Obruk Kervansaray Müze Otel
Bugün, bu eşsiz yapı yeniden hayata döndü.
Her odada tarihin izleri
Her pencerede Orta Anadolu ufku
Kahvaltıda, kervansarayın yanındaki üreticiden gelen ballar
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