Yol Arkadaşınızla Birlikte Dinlemeniz Gereken Şarkılar
Yol arkadaşınız, sevgiliniz, eşiniz, aşkitonuz, kelebeğiniz, üzümlü kekiniz adına ne derseniz... Ona olan sevginizi şarkılarla gözlerinin içine bakarak haykıracağınız bir liste yapmak istedik. Bu şarkılar benden sana senden ona gitsin!
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1. Lady Gaga & Bruno Mars - Die With a Smile
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2. Coldplay - All My Love
3. Billie Eilish - Birds Of A Feather
4. Ellie Goulding - Love Me Like You Do
5. Rihanna - We Found Love ft. Calvin Harris
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6. Zayn - Dusk till Dawn ft. Sia
7. Harry Styles - Late Night Talking
8. Charlie Puth - We Don't Talk Anymore ft. Selana Gomez
9. Shawn Mendes & Camila Cabello - Senorita
10. John Legend - Tonight
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11. Lana Del Rey - Love
12. Stephen Sanchez - Until I found You
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