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Yol Arkadaşınızla Birlikte Dinlemeniz Gereken Şarkılar

etiket Yol Arkadaşınızla Birlikte Dinlemeniz Gereken Şarkılar

Ali Aydemir
Ali Aydemir - Onedio Üyesi
30.07.2025 - 23:02

Yol arkadaşınız, sevgiliniz, eşiniz, aşkitonuz, kelebeğiniz, üzümlü kekiniz adına ne derseniz... Ona olan sevginizi şarkılarla gözlerinin içine bakarak haykıracağınız bir liste yapmak istedik. Bu şarkılar benden sana senden ona gitsin!

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1. Lady Gaga & Bruno Mars - Die With a Smile

2. Coldplay - All My Love

3. Billie Eilish - Birds Of A Feather

4. Ellie Goulding - Love Me Like You Do

5. Rihanna - We Found Love ft. Calvin Harris

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6. Zayn - Dusk till Dawn ft. Sia

7. Harry Styles - Late Night Talking

8. Charlie Puth - We Don't Talk Anymore ft. Selana Gomez

9. Shawn Mendes & Camila Cabello - Senorita

10. John Legend - Tonight

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11. Lana Del Rey - Love

12. Stephen Sanchez - Until I found You

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Ali Aydemir
Ali Aydemir
Onedio Üyesi
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