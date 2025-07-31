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Yoğun Nem Sağlayıp Cildi Parlaklaştıran 10 Ürün

etiket Yoğun Nem Sağlayıp Cildi Parlaklaştıran 10 Ürün

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
31.07.2025 - 15:01

Yoğun nem sağlayan ürünlerle cildinizi anında nemlendirebiliyorsunuz. Cildinizdeki gerginliği ortadan kaldıracak birçok ürün var. Sizin için seçtiklerimize bakarak cildiniz için en iyisini bulabilirsiniz. Neler var listemizde birlikte bakalım mı?

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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Ducray Melascreen Leke Karşıtı Göz Çevresi Bakım Kremi

Ducray Melascreen Leke Karşıtı Göz Çevresi Bakım Kremi

Leke bakımı sağlayan kremin cildi beslemeye yardımcı özel bir formülü var. Göz çevrenizi ferahlatan bakım kremini günde 2 kere göz çevresine masaj yaparak uygulayabiliyorsunuz. Yorulan göz çevrenize etkili ve dinlendirici bakım yapan krem hem besliyor hem nemlendiriyor.

Ducray Melascreen Leke Karşıtı Göz Çevresi Bakım Kremi

Avene Tolerance Hydra 10 Cream

Avene Tolerance Hydra 10 Cream

Termal su hediyesiyle gelen krem, kuru veya çok kuru hassas ciltlere özel. Cildinizin doğal nemini artırmaya yardımcı olan kremle cildinize bir iyilik yapabilirsiniz. Hassas ciltler için gerekli bakımı sağlayan krem, cildinizin doğal dengesini bozmuyor. Bu kremin %100 doğal formülü var.

Avene Tolerance Hydra 10 Cream

Dermoskin Be Bright Tranexamic Acid Complex Serum

Dermoskin Be Bright Tranexamic Acid Complex Serum

Tüm ciltler için uygun serumun içierğinde Niacinamide, Panthenol ve Hyaluronik asit var. Bu içeriklerin hepsi cildinizin çok daha iyi görünmesini sağlıyor. Temizlediğiniz cilde akşam uygulanması önerilen serum cildi nemlendiriyor ve bakımını sağlıyor.

Dermoskin Be Bright Tranexamic Acid Complex Serum

La Roche Posay Toleriane Sensitive Nemlendirici Krem

La Roche Posay Toleriane Sensitive Nemlendirici Krem

Hassas ciltler için üretilen krem kuru cildinizi besliyor ve yoğun şekilde nemlendiriyor. Normalden karmaya dönük ciltler için bu nemlendirici krem ideal. Prebiyotik içerikli kremi bebekler bile kullanabiliyor. Cildi nemlendirirken parlak ve sıkı görünmesini de sağlıyor.

La Roche Posay Toleriane Sensitive Nemlendirici Krem

CeraVe Nemlendirici Krem

CeraVe Nemlendirici Krem

3 temel seramid ve hyalüronik asit içeren formülüyle oldukça etkili bir krem. Yağlı his bırakmayan yapısı ile en sevdiğiniz olmaya aday. Hem yüz hem vücut için kullanılabilen kremle cildiniz neme doyuyor. 48 saat nemlendirme sağlayan kremle cildiniz yumuşacık ve pürüzsüz oluyor.

CeraVe Nemlendirici Krem

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Caudalie VinoHydra Yoğun Nemlendirici Bakım Kremi

Caudalie VinoHydra Yoğun Nemlendirici Bakım Kremi

Yoğun nemlendirici bir krem arıyorsanız bu bakım kremini inceleyebilirsiniz. İçinde organik Shea yağı ve üzüm suyu olan bakım kreminin içeriği %98 doğal türevli. En kuru ve hassas ciltlerin dostu olan bakım kremi nemlendirirken aynı zamanda besliyor.

Caudalie VinoHydra Yoğun Nemlendirici Bakım Kremi

Weleda Skin Food Nemlendirici ve Besleyici Organik Bakım Kremi

Weleda Skin Food Nemlendirici ve Besleyici Organik Bakım Kremi

Hem nemlendiren hem besleyen bakım kremi çok kuru ve kuru ciltler için kullanılabilir. Cildinizi neme doyuran yapısıyla oldukça etkili bir krem. Hızlıca emilen yapısı sayesinde günlük olarak kullanmak için çok uygun! 

Weleda Skin Food Nemlendirici ve Besleyici Organik Bakım Kremi

Bioxcin Skin Expert Yoğun Nemlendirici Serum

Bioxcin Skin Expert Yoğun Nemlendirici Serum

Hyaluronic Asit içeren yapısıyla etkili serum yüz için kullanılmaya uygun. Klasik cilt bakımının ötesine geçen formülü ile cildinizin ışıltılı bir görünüme kavuşmasına yardımcı oluyor. Hangi tip cilde sahip olursanız olun bu serumu kullanabilirsiniz. 

Bioxcin Skin Expert Yoğun Nemlendirici Serum

The Purest Solutions Günlük Yoğun Nemlendirme Seti

The Purest Solutions Günlük Yoğun Nemlendirme Seti

Tüm ciltler için uygun nemlendirme seti günlük kullanılabiliyor. Setin içinde yoğun nemlendirici krem ve yaşlanma karşıtı nemlendirici serum bulunuyor. Yoğun şekilde nemledirdiği için tercih sebebi. Cildinizin günlük nem ihtiyacını karşılayacak setteki serum yaşlanma belirtilerini en aza indirmeyi hedefliyor. Nemlendirme setini sabah ve akşam tüm cildinize uygulayarak kullanabilirsiniz.

The Purest Solutions Günlük Yoğun Nemlendirme Seti

MadePantol Yağ Bazlı Yoğun Cilt Bakım Kremi

MadePantol Yağ Bazlı Yoğun Cilt Bakım Kremi

Shea yağı,Gliserin ve Çinko oksit içerikli cilt bakım kremini yüz, vücut ve dudak için kullanmak mümkün. Cildinizi yoğun şekilde nemlendiren bakım kremi yağ bazlı formüle sahip. Kremi bebekler de kullanabiliyor. Bakım kremi cildinizin esnekliğini artırmaya yardımcı oluyor. Bitkisel içerikli olduğu için güvenle kullanabilirsiniz.

MadePantol Yağ Bazlı Yoğun Cilt Bakım Kremi

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Üyesi
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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