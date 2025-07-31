Yoğun Nem Sağlayıp Cildi Parlaklaştıran 10 Ürün

3 temel seramid ve hyalüronik asit içeren formülüyle oldukça etkili bir krem. Yağlı his bırakmayan yapısı ile en sevdiğiniz olmaya aday. Hem yüz hem vücut için kullanılabilen kremle cildiniz neme doyuyor. 48 saat nemlendirme sağlayan kremle cildiniz yumuşacık ve pürüzsüz oluyor.

CeraVe Nemlendirici Krem