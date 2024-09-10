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Yoğun Çalışma Hayatında Yemek Yapmaya Vakti Olmayanların Denemesi Gereken 10 Pratik Tarif

etiket Yoğun Çalışma Hayatında Yemek Yapmaya Vakti Olmayanların Denemesi Gereken 10 Pratik Tarif

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
10.09.2024 - 19:01

Çok yoğun bir hayatınız varsa pratik tarifler sizin için şart. Hayatınızı kolaylaştıracak pratik tarifleri merak ediyorsanız sizi içeriğe alalım!

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1. Mısırlı Karides

1. Mısırlı Karides

Karides sevenlere özel tarif çok pratik.

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 18 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 500 gram karides

  • 2 çay kaşığı sarımsak

  • Yarım çay kaşığı pul biber

  • Yarım çay kaşığı kırmızı biber

  • 1,5 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 2 tatlı mısır koçanı

  • Yarım misket limonu

Yapılışı:

1. Karidesleri sarımsak, tuz, 1 yemek kaşığı yağ ve baharatlarla soslayın.

2. Kalan yağı mısırların üzerine sürün ve tuzlayın.

3. Mısırı Philips Çift Hazneli Airfryer'ın soldaki haznesine koyun, sağdaki hazneye karidesleri koyun.

4. Sol tavayı 18 dakika pişirin. Sağ tavayı ise 9 dakika pişirin.

2. Brokoli ve Ananaslı Hindi

2. Brokoli ve Ananaslı Hindi

Şık ve pratik bu yemeğin tarifi şöyle:

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 1 ananas

  • 2 yemek kaşığı bal

  • 1 yemek kaşığı misket limon suyu

  • 2 yemek kaşığı Hindistan cevizi

  • 400 gram hindi göğsü

  • 400 gram brokoli

  • 100 gram kaju 

  • 4 yemek kaşığı soya sosu

  • 2 yemek kaşığı susam yağı

  • 1 çay kaşığı rende zencefil 

Yapılışı:

1. Ananasları boylamasına kesin. 

2. Bal ve limon suyunu karıştırın. Ananas dilimlerinin üzerine bu karışımı sürün. Bu sostan sonra her yerini Hindistan cevizi ile kaplayın.

3. Hindileri kuşbaşı doğrayın. Brokoliyi de kesin.

3. Ananasları Philips Çift Hazneli Airfryer'ın küçük haznesine, diğer malzemeleri büyük hazneye ekleyin. Ananasları 14 dakika, diğer malzemeleri 15 dakika pişirin.

3. Pizza - Patates Kızartması

3. Pizza - Patates Kızartması

Pratik yemeklerin başında pizza geliyor. Hem kolay hem lezzetli bu tarifin adımları şunlar:

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 6 dakika

Pişirme derecesi: 170°

Malzemeler:

  • 1 tortilla

  • Sucuk

  • Zeytin

  • 1 yemek kaşığı domates salçası

  • Rende kaşar

Yapılışı:

1. Tortillayı Philips Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine göre ayarlayın.

2. Salçayı suyla biraz açarak sos haline getirin.

3. Tortillanın üzerine bu sosu sürün ve rende kaşarı ekleyin. Üzerine malzemeleri de ekleyip pişirin.

Pizza yanına patates oldukça pratik bir tarif.

Hazırlama süresi: 5 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 3 patates

  • 1 çay kaşığı sıvı yağ

  • 1 tutam tuz

Yapılışı:

1. Patatesleri yıkayıp eşit şekilde doğrayın.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın küçük haznesine patatesleri koyun ve üzerine tuzu ve yağı ekleyin. Bu şekilde pişirin.

4. Füme Sosis - Sebze

4. Füme Sosis - Sebze

Sosis ve sebzeyi bir araya getiren tarif şöyle:

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 35 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 500 gram bebek patates

  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 400 gram füme sosis

  • 4 arpacık soğan

  • 1 kırmızı dolma biber

  • 300 gram mantar

Yapılışı:

1. Patatesleri yıkadıktan sonra yağlayın ve tuz serpin.

2. Sosisleri dilimleyin. Arpacık soğanları soyun ve ikiye bölün. Dolmalık biberi de yıkayıp doğrayın. Mantarları da ikiye bölün. Bütün hepsini karıştırın ve yağlayın.

3. Patatesleri Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sol haznesine alın. Sosis ve sebzeleri de sağ hazneye aktarın.

4. Sol hazneyi 35 dakika, sağ hazneyi ise 20 dakika pişirin.

5. Panelenmiş Balık - Karnabahar

5. Panelenmiş Balık - Karnabahar

Sağlıklı ve pratik bir yemek için adımlar şunlar:

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 2 morina balığı filetosu

  • 3 yemek kaşığı sıvı yağ

  • 1 yemek kaşığı misket limon suyu

  • 1 çay kaşığı domates salçası

  • 3 çay kaşığı garam masala

  • 2 yemek kaşığı galeta unu

  • 650 gram karnabahar

Yapılışı:

1. Yarım yemek kaşığı sıvı yağ, misket limon suyu, domates salçası ve 1 çay kaşığı garam masalayı karıştırın. Morina balığı filetolarını bu sosa bulayın.

2. 20 dakika bu şekilde marine edin. Sonrasında galeta ununa bulayın.

3. Karnabaharları doğrayın ve 2 dakika haşlayın. Yağ, garam masala ve tuzla karıştırın. 

4. Balıkları Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sol haznesine yerleştirin. 20 dakika boyunca pişirin.

5. Karnabaharları da sağ hazneye yerleştiririn ve 12 dakika pişirin.

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6. Somon - Kabak

6. Somon - Kabak

Somon sevenlerin beğeneceği bu tarifin adımları şunlar:

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 500 ml su

  • 10 gram tuz

  • 2 somon

  • 2 kabak

  • 3 çay kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

Yapılışı:

1. Suyla tuzu kaba alın ve karıştırın. 

2. Somonları bu kaba alıp 1 saat marine edin.

3. Kabağı yıkayıp tam dilimlenmeden yuvarlak kesin. 

4. Yarım çay kaşığı sarımsak tozu ve tuz ile kabağı tatlandırın.

5. Somonu kuruladıktan sonra üzerine zeytinyağı, karabiber ve sarımsak tozu sürün.

6. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sol haznesine kabakları koyun ve 20 dakika pişirin. Sağ hazneye balıkları alın ve 12 dakika pişirin.

7. Barbekü Mantar - Patates Mücveri

7. Barbekü Mantar - Patates Mücveri

Mantar seviyorsanız bu pratik tarifi hemen deneyin. Bu tarifin adımları şunlar:

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 15 dakika

Pişirme derecesi: 200°

Malzemeler:

  • 500 gram istiridye mantarı

  • 2 yemek kaşığı soya sosu

  • 2 yemek kaşığı limon suyu

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 2 tutam kimyon

  • 4 tane donmuş hash brown patates

  • 3 yemek kaşığı barbekü sos

Yapılışı:

1. İstiridye mantarının saplarını kesin. 

2. Soya sosu, limon suyu, yağ ve kimyonu karıştırın. Mantarları bu karışıma batırın ve 5 dakika bekletin.

3. Marine ettiğiniz mantarları şişe geçirin.

4. Patates mücverlerini Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sol haznesine alın ve 15 dakika 200 derecede pişirin.

5. Şiş mantarları sağ haznesine alın ve 12 dakika boyunca 180 derecede pişirin.

8. Keçi Peynirli Frittata - Fransız Usulü Tost

8. Keçi Peynirli Frittata - Fransız Usulü Tost

Sabah kahvaltısı için pratik bu tarifin adımları şunlar: 

Hazırlama süresi: 25 dakika

Pişirme süresi: 16 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 8 yumurta

  • 100 ml yoğun krema

  • 4 dilim tost ekmeği

  • 3 yemek kaşığı file badem

  • 60 gram kırmızı soğan

  • 50 gram çeri domates

  • 30 gram keçi peyniri

  • 1 yemek kaşığı pesto

  • 40 gram bal

Yapılışı:

1. Bir kaseye 2 yumurta ve kremayı alın ve pişirin. Bademleri de ayrı bir tabağa alın.

2. Tost ekmeğini yumurtalı karışıma batırın ve her tarafın sosu çekmesi için bekletin.

3. Daha sonra bu ekmeği badem taneli tabağa alın ve her tarafını bademle kaplayın.

4. Soğanı soyun ve ikiye bölün. İnce ince doğrayın. Çeri domatesleri de dörde bölün.

5. Kalan yumurtaları tuz ve karabiberle çırpın. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sağ hazneye yumurta karışımını aktarın, üzerine soğan, ufalanmış keçi peyniri, çeri domatesleri ve pestoyu ekleyin. 160 derecede 12 dakika pişirin.

6. Sol hazneye ekmekleri koyun ve 180 derecede 16 dakika boyunca pişirin.

9. Tortellini - Közlenmiş Biber

9. Tortellini - Közlenmiş Biber

İştahınızı açacak bu tarif lezzetli olduğu kadar pratik. Bu tarifin adımları şunlar:

Hazırlama süresi: 20 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 200 gram mini ıspanak

  • 2 diş sarımsak

  • 300 ml yoğun krema

  • 300 ml su

  • 125 gram mozzarella

  • 100 gram feta peyniri

  • 600 gram tortellini

  • 3 kırmızı dolma biber

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

1. Ispanakları yıkayın ve kurulayın.

2. Sarımsağı soyup ezin. Mozzarellayı parçalara ayırın, feta peynirini de ufalayın.

3. Krema, su, ıspanak, ezilmiş sarımsak ve yeteri kadar tuz ekleyip kaynayana kadar pişirin.

4. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sağ haznesine tortelliniyi koyun ve üzerine kremalı karışımı ekleyin. Son olarak mozzarella ve feta peynirini de ekleyin. 27 dakika boyunca 160 derecede pişirin.

5. Dolmalık biberleri şerit halinde kesin. Üzerine yağ ve tuz ekleyin. Biberleri de sol hazneye ekleyin. 20 dakika boyunca 180 derecede pişirin.

10. Tavuk - Tatlı Patates

10. Tavuk - Tatlı Patates

Tavuk sevenler için ideal bir tarif olan bu tarif için adımlar şöyle:

Hazırlama süresi: 15 dakika

Pişirme süresi: 55 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

  • 2 tatlı patates

  • 1,5 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1.250 gram bütün tavuk

  • 1 yemek kaşığı bal

  • 1 yemek kaşığı hardal

Yapılışı:

1. Patatesleri temizleyin ve tamamen kesmeden dilimleyin. Üzerine 1 yemek kaşığı zeytinyağı püskürtün. Tuz da ekleyin.

2. Tatlı patatesleri Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sol haznesine alın. 180 derece boyunca 50 dakika pişirin.

3. Tavuğu da sağ hazneye alın. 55 dakika boyunca 160 derece pişirin. Pişen tavuk için bal, hardal ve biberi karıştırın ve üzerine sürün.

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