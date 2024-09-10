Yoğun Çalışma Hayatında Yemek Yapmaya Vakti Olmayanların Denemesi Gereken 10 Pratik Tarif
Yoğun Çalışma Hayatında Yemek Yapmaya Vakti Olmayanların Denemesi Gereken 10 Pratik Tarif
Çok yoğun bir hayatınız varsa pratik tarifler sizin için şart. Hayatınızı kolaylaştıracak pratik tarifleri merak ediyorsanız sizi içeriğe alalım!
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1. Mısırlı Karides
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2. Brokoli ve Ananaslı Hindi
3. Pizza - Patates Kızartması
4. Füme Sosis - Sebze
5. Panelenmiş Balık - Karnabahar
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