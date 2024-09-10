Yoğun Çalışma Hayatında Yemek Yapmaya Vakti Olmayanların Denemesi Gereken 10 Pratik Tarif

Sabah kahvaltısı için pratik bu tarifin adımları şunlar:

Hazırlama süresi: 25 dakika

Pişirme süresi: 16 dakika

Pişirme derecesi: 180°

Malzemeler:

8 yumurta

100 ml yoğun krema

4 dilim tost ekmeği

3 yemek kaşığı file badem

60 gram kırmızı soğan

50 gram çeri domates

30 gram keçi peyniri

1 yemek kaşığı pesto

40 gram bal

Yapılışı:

1. Bir kaseye 2 yumurta ve kremayı alın ve pişirin. Bademleri de ayrı bir tabağa alın.

2. Tost ekmeğini yumurtalı karışıma batırın ve her tarafın sosu çekmesi için bekletin.

3. Daha sonra bu ekmeği badem taneli tabağa alın ve her tarafını bademle kaplayın.

4. Soğanı soyun ve ikiye bölün. İnce ince doğrayın. Çeri domatesleri de dörde bölün.

5. Kalan yumurtaları tuz ve karabiberle çırpın. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın sağ hazneye yumurta karışımını aktarın, üzerine soğan, ufalanmış keçi peyniri, çeri domatesleri ve pestoyu ekleyin. 160 derecede 12 dakika pişirin.

6. Sol hazneye ekmekleri koyun ve 180 derecede 16 dakika boyunca pişirin.