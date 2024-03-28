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Yiyenlerin Hem Midesi Hem Gözü Bayram Edecek: Ramazan Sofralarınızı Unutulmaz Kılacak 10 Eşsiz Yemek

etiket Yiyenlerin Hem Midesi Hem Gözü Bayram Edecek: Ramazan Sofralarınızı Unutulmaz Kılacak 10 Eşsiz Yemek

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
28.03.2024 - 20:31

Ramazan sofralarınıza renk katacak ve damaklarınızı şenlendirecek eşsiz yemek tarifleri ile karşınızdayız! İftar sofralarınızı unutulmaz kılmak istiyorsanız, bu geleneksel lezzetlerden modern yorumlara, dünya mutfağından esinlenilmiş tariflere bayılacaksınız. Hazırsanız, başlayalım!

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1. Kuzu Pirzola (Patlıcan Beğendi ile)

1. Kuzu Pirzola (Patlıcan Beğendi ile)

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 30+15 dakika

Pişirme Derecesi: 200°C

Pişirme Modu: Pişirme

Malzemeler:

  • 8 adet kuzu pirzola 

  • 1 çorba kaşığı sıvı yağ 

  • 1 çay kaşığı tuz 

  • 1 tatlı kaşığı kekik

Beğendi için:

  • 2 orta boy patlıcan 

  • 1 yemek kaşığı dolusu (30 gr) tereyağı 

  • 2 çorba kaşığı (30 gr) un 

  • 2 su bardağı süt 

  • 1 tatlı kaşığı tuz

Yapılışı:

1. Pirzolaların her iki tarafını yağlayıp hafifçe tuzlayın ve kekik serpin. Bir kaba alıp üzerini örtün ve 20 dakika marine edin.

2. Patlıcanları çatalın ucuyla delin. Philips Airfryer 7000 XXL’ın pişirme haznesine yerleştirin, ısıyı 200 dereceye getirin ve 30 dakika pişirin. 12. dakikada patlıcanları çevirin.

3. Patlıcanları pişirdikten sonra kabuklarını soyup içlerini doğrayın. Üzerine birkaç kaşık süt ekleyerek kararmamasını sağlayın.

4. Beşamel sos için, tereyağını eritin, unu ekleyip kavurun. Azar azar süt ilave ederek kıvam alıncaya kadar karıştırarak pişirin. Tuzunu ekleyin.

5. Doğranmış patlıcanı sıcak beşamele ilave edip karıştırın.

Servis tabaklarına patlıcan beğendiyi paylaştırın ve üzerlerine pirzolaları yerleştirerek sıcak servis edin.

2. Acılı Karides (Pembe Sos ile)

2. Acılı Karides (Pembe Sos ile)

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 12 dakika

Pişirme Derecesi: 180°C

Pişirme Modu: Izgara

Malzemeler:

  • 4 adet taze jumbo karides 

  • 1 tatlı kaşığı pul biber 

  • Tuz, kırmızı toz biber, karabiber

Pembe sos için: 

  • 3 çorba kaşığı mayonez 

  • 1 tatlı kaşığı ketçap 

  • 1 tatlı kaşığı elma sirkesi 

Yapılışı:

1. Baharatları ve tuzu bir kapta karıştırıp karidesleri ekleyin ve güzelce harmanlayın. 

2. Philips Airfryer 7000 XXL’ın pişirme haznesini çıkarın. Baharatlı karidesleri pişirme sepetine yerleştirin. 

3. Isıyı 180 dereceye getirin. Pişirmeyi başlatmak için zamanlama düğmesini 12 dakikaya ayarlayın. Beşinci dakikada sepeti çekip hafifçe sallayın ve pişirmeye devam edin. 

4. Sos için verilen malzemeyi bir kapta çırpın. Karidesleri pembe sos eşliğinde sıcak servis edin.

3. Kremalı Mezgit

3. Kremalı Mezgit

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 180°C

Pişirme Modu: Pişirme

Malzemeler:

  • 400 gr mezgit fileto 

  • 25 gr tereyağı 

  • 4 adet mantar 

  • 2 diş sarımsak 

  • 1 tutam fesleğen 

  • 1 çay bardağı (100 gr) krema 

  • 1 tatlı kaşığı tuz

  • 2-3 adet çeri domates

Yapılışı:

1. Mezgit filetoları 2 parmak eninde kesin. Sarımsakları ve mantarları ince ince dilimleyin. 

2. Philips Airfryer 7000 XXL’ın pişirme haznesini çıkarın. Balık parçalarını içine yerleştirip mantar ve sarımsakları ekleyin. Tereyağını minik parçalar halinde serpiştirip tuz ve fesleğenini ilave edin. 

3. Kremayı üzerine gezdirip ikiye kesilmiş çeri domatesleri ekleyin. Hazneyi yerleştirin. Isıyı 180 dereceye getirin. 

4. Pişirmeyi başlatmak için zamanlama düğmesini 15 dakikaya ayarlayın.  Sıcak servis edin.

4. Kumpir

4. Kumpir

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi:  30 dakika

Pişirme Derecesi: 200°C

Pişirme Modu: Pişirme

Malzemeler:

  • 1 adet orta boy patates 

  • 1 su bardağı sebze garnitür 

  • 1 adet sosis, 2-3 dilim salam 

  • 2 çorba kaşığı tereyağı

  • Tuz

Yapılışı:

1. Patatesleri ovalayarak iyice yıkayıp kurulayın, pişirme sepetine yerleştirin. Sosisleri minik minik doğrayın. Salamları kesin, garnitürü hazırlayın. 

2. Patatesleri, el yakmayacak sıcaklığa gelene kadar soğutun. Her birinin üzerinden bir parçayı kapak şeklinde kesip alın. 

3 . İçlerini hafifçe oyup çıkarın. Çıkardığınız ve kestiğiniz patateslere mayonez ve biraz tuz ekleyip çatalla ezin. 

4. Sosis, salam ve garnitürü ilave edip karıştırın. Karışımı pişmiş patateslerin içine doldurup sıcak olarak servis edin.

5. Tavuk Köfte

5. Tavuk Köfte

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi:  15 dakika

Pişirme Derecesi: 200°C

Pişirme Modu: Izgara

Malzemeler:

  • 750 gr kemiksiz tavuk eti 

  • 1 kuru soğan 

  • 1 kahve fincanı yoğurt 

  • 1 yumurta 

  • 1 çorba kaşığı galeta unu 

  • 3-4 yaprak taze fesleğen 

  • 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı tatlı kırmızı tozbiber

  • 1 fiske karabiber

Yapılışı:

1. Tavuk etlerini doğrayıcıda kıyarak köftelik kıyma haline getirin. Soğanı rendeleyin. Fesleğeni incecik kıyın. 

2. Kıymayı yoğurma kabına alıp malzemenin hepsini tavuk kıymasına ilave edin ve iyice yoğurun. Üzerini streç filmle kaplayıp buzdolabında 20 dakika kadar dinlendirin. 

3. Karışımdan yuvarlak köfteler hazırlayın.  Köfteleri Philips Airfryer 7000 XXL ile kızarıncaya kadar pişirin.

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6. Pesto Soslu Levrek Fileto

6. Pesto Soslu Levrek Fileto

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi:  8 dakika

Pişirme Derecesi: 180°C

Pişirme Modu: Izgara

Malzemeler:

  • 4 adet levrek fileto 

  • 1 çorba kaşığı zeytinyağı

Pesto sos için:

  • 1 demet taze fesleğen 

  • 2 çorba kaşığı çam fıstığı (dolmalık fıstık) 

  • 2 diş sarımsak 

  • 1 kahve fincanı sızma zeytinyağı 

  • 1 çorba kaşığı toz parmesan, Tuz

Yapılışı:

1. Philips Airfryer 7000 XXL’ı önceden 180 derecede ısıtın.

2. Balık filetolarını yağlayın ve biber ve tuz ekleyin ve pişirme sepetine koyun. Zamanlayıcıyı 8 dakikaya ayarlayın.

3. Fesleğen yapraklarını ayıklayın ve sarımsak, dolmalık fıstık, parmesan peyniri ve zeytinyağı ile mutfak robotunda ya da havan ve tokmak ile karıştırın.

4. Sos haline gelene kadar karışıma devam edin. Tat vermesi için biraz tuz ekleyin.

5. Balık filetolarını servis tabağına yerleştirin ve hazırladığınız pesto sos ile servis edin.

İpucu: Dilerseniz balığı pesto sos ile kaplayabilir ve Airfryer’da pişirmeden önce ekmek kırıntılarıyla kaplayabilirsiniz.

7. Ispanaklı Mini Kiş

7. Ispanaklı Mini Kiş

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi:  25 dakika

Pişirme Derecesi: 180°C

Pişirme Modu: Pişirme

Malzemeler:

  • 2 su bardağı (225 gr) un

  • 50 gr margarin 

  • 1 yumurta 

  • 2 çorba kaşığı süt 

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu, 1 fiske tuz

İç malzeme: 

  • 200 gr ıspanak 

  • 1 küçük kuru soğan

  • 2 çorba kaşığı sıvı yağ 

  • 100 gr tuzsuz taze lor peyniri 

  • 1 yumurta,1 çorba kaşığı un 

  • 2 çorba kaşığı krema, 1 çay kaşığı tuz

Yapılışı:

1. Unu bir kaba alıp ortasını havuz şeklinde açın. Oda sıcaklığında yumuşamış margarin, yumurta, süt, tuz ve kabartma tozunu ekleyip yoğurun. Streç folyoya sarıp buzdolabında 15 dk kadar bekletin.

2. Ispanağı irice doğrayıp soğanı kıyın. Sıvı yağı bir tencerede kızdırıp soğan ve ıspanağı ilave edin. Karıştırıp tencerenin kapağını kapatın. 1-2 dakika karıştırarak kavurun ve ıspanaklar ölünce tencereyi ocaktan alın. 

3. Krema, peynir, yumurta, 1 kaşık un ve tuzu bir kapta karıştırın. Ispanağın fazla suyunu sıkıp peynirli karışımla birleştirin. 

4. Kiş hamurunu merdane yardımıyla açıp yuvarlak parçalar halinde kesin ve birer porsiyonluk küçük kalıplara yerleştirin. Ispanaklı karışımı hamurların içine doldurun.

5. Philips Airfryer 7000 XXL’ın pişirme haznesinin içine kiş kalıplarını yerleştirin. 180 derecede 25 dakika pişirin. Ilık veya soğuk olarak servis edin.

8. Soya Soslu Piliç Baget

8. Soya Soslu Piliç Baget

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi:  20 dakika

Pişirme Derecesi: 200°C

Pişirme Modu: Izgara

Malzemeler:

  • 8 adet piliç baget 

  • 2 diş sarımsak 

  • 4-5 yaprak taze fesleğen 

  • 2 çorba kaşığı domates püresi 

  • 1 çorba kaşığı soya sosu 

  • 1 çay kaşığı toz şeker, 1 çorba kaşığı zeytinyağı 

  • Bir tutam kekik, karabiber

Yapılışı:

1. Sarımsakları soyup ezin. Taze fesleğeni kıyın. Domates püresi, soya sosu, toz şeker, zeytinyağı, kekik, karabiber, fesleğen ve ezilmiş sarmısağı bir kapta karıştırın.

2. Piliç bagetlerin tombul yerlerine bıçakla kesik atın ve hazırladığınız karışıma bulayın.

3. Philips Airfryer 7000 XXL’ın pişirme haznesini çıkarın. Bir mutfak fırçasıyla pişirme sepetini yağlayın.

4. Etleri sepete koyup hazneyi yerine yerleştirin. Isıyı 200 dereceye getirin. Pişirmeyi başlatmak için zamanlama düğmesini 20 dakikaya ayarlayın.  Soslu piliç bagetleri sıcak servis edin.

9. Karabiberli Biftek

9. Karabiberli Biftek

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi:  15 dakika

Pişirme Derecesi: 200°C

Pişirme Modu: Izgara

Malzemeler:

  • Her biri 100 gramlık 4 adet dana biftek 

  • 7-8 top karabiber 

  • Bir fiske tuz 

  • 1/2 çorba kaşığı zeytinyağı 

Yapılışı:

1. Karabiber tanelerini havanda döverek kırın. Biftekleri bir tepsi içine veya bir kesme tahtası üzerine alıp her iki yanını da hafifçe tuzlayıp yağlayın. 

2. Kırılmış karabiber parçacıklarını bifteklere eşit olarak serpiştirip elinizle bastırarak biberleri liflerin arasına sıkıştırın. Kenarlara doğru çekerek biftekleri biraz açın. 

3. Biftekleri pişirme haznesine yerleştirip ısıyı 200 dereceye getirin. Biftekleri haşlanmış sebze garnitür ile sıcak servis edin.

10. Mücver

10. Mücver

Hazırlanma Süresi: 12 dakika

Pişirme Süresi:  12 dakika

Pişirme Derecesi: 200°C

Pişirme Modu: Pişirme

Malzemeler:

  • 2 adet orta boy kabak 

  • 2 adet yumurta 

  • 3 çorba kaşığı un 

  • Yarım demet dereotu 

  • 1 tatlı kaşığı tuz

Yapılışı:

1. Kabakları rendeleyin. Un, yumurta, kıyılmış dereotu ve tuz ilave edip bir kaşıkla karıştırın. 

2. Pişirme haznesine dört porsiyon halinde mücver karışımından kaşık kaşık döküp hazneyi yerine yerleştirin. 

3. Isıyı 200 dereceye getirin. Mücverleri sıcak veya ılık servis edin.

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