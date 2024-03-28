Yiyenlerin Hem Midesi Hem Gözü Bayram Edecek: Ramazan Sofralarınızı Unutulmaz Kılacak 10 Eşsiz Yemek

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 8 dakika

Pişirme Derecesi: 180°C

Pişirme Modu: Izgara

Malzemeler:

4 adet levrek fileto

1 çorba kaşığı zeytinyağı

Pesto sos için:

1 demet taze fesleğen

2 çorba kaşığı çam fıstığı (dolmalık fıstık)

2 diş sarımsak

1 kahve fincanı sızma zeytinyağı

1 çorba kaşığı toz parmesan, Tuz

Yapılışı:

1. Philips Airfryer 7000 XXL’ı önceden 180 derecede ısıtın.

2. Balık filetolarını yağlayın ve biber ve tuz ekleyin ve pişirme sepetine koyun. Zamanlayıcıyı 8 dakikaya ayarlayın.

3. Fesleğen yapraklarını ayıklayın ve sarımsak, dolmalık fıstık, parmesan peyniri ve zeytinyağı ile mutfak robotunda ya da havan ve tokmak ile karıştırın.

4. Sos haline gelene kadar karışıma devam edin. Tat vermesi için biraz tuz ekleyin.

5. Balık filetolarını servis tabağına yerleştirin ve hazırladığınız pesto sos ile servis edin.

İpucu: Dilerseniz balığı pesto sos ile kaplayabilir ve Airfryer’da pişirmeden önce ekmek kırıntılarıyla kaplayabilirsiniz.