Yiyenlerin Hem Midesi Hem Gözü Bayram Edecek: Ramazan Sofralarınızı Unutulmaz Kılacak 10 Eşsiz Yemek
Yiyenlerin Hem Midesi Hem Gözü Bayram Edecek: Ramazan Sofralarınızı Unutulmaz Kılacak 10 Eşsiz Yemek
Ramazan sofralarınıza renk katacak ve damaklarınızı şenlendirecek eşsiz yemek tarifleri ile karşınızdayız! İftar sofralarınızı unutulmaz kılmak istiyorsanız, bu geleneksel lezzetlerden modern yorumlara, dünya mutfağından esinlenilmiş tariflere bayılacaksınız. Hazırsanız, başlayalım!
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1. Kuzu Pirzola (Patlıcan Beğendi ile)
2. Acılı Karides (Pembe Sos ile)
3. Kremalı Mezgit
4. Kumpir
5. Tavuk Köfte
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6. Pesto Soslu Levrek Fileto
7. Ispanaklı Mini Kiş
8. Soya Soslu Piliç Baget
9. Karabiberli Biftek
10. Mücver
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