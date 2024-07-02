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Yine Banka Yine Zimmete Para Geçirme: 37 Milyon 157 Bin Lira Çalmışlar

Yine Banka Yine Zimmete Para Geçirme: 37 Milyon 157 Bin Lira Çalmışlar

Konya
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
02.07.2024 - 19:20

Konya’da özel bir bankada çalışan bir kişi, müşterilerin hesabından üç ay içinde toplam 37 milyon 157 bin lira zimmete geçirdiği tespit edildi. Olayla ilgili bankacı ve nişanlısı gözaltına alınarak tutuklandı.

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Konya’nın Ereğli ilçesinde bir özel bankada müfettişlerin yaptığı inceleme büyük bir dolandırcılığı ortaya çıkardı.

Konya’nın Ereğli ilçesinde bir özel bankada müfettişlerin yaptığı inceleme büyük bir dolandırcılığı ortaya çıkardı.

Bankada çalışan Perihan Y. isimli kişinin, 3 ay içinde kendisinin ve nişanlısı Settar A.'nın hesabına 37 milyon 157 bin TL para aktardığını belirledi. Müfettişlerin, savcılığa suç duyurusunun ardından nişanlı çift bugün gözaltına alındı. Settar A.'nın paranın bir kısmını ise kripto para hesabına aktardığı önü sürüldü.

Bankada çalışan Perihan Y. isimli kişinin, 3 ay içinde kendisinin ve nişanlısı Settar A.'nın hesabına 37 milyon 157 bin TL para aktardığını belirledi. Müfettişlerin, savcılığa suç duyurusunun ardından nişanlı çift bugün gözaltına alındı. Settar A.'nın paranın bir kısmını ise kripto para hesabına aktardığı önü sürüldü.

Perihan Y. ve nişanlısı Settar A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Perihan Y. ve nişanlısı Settar A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

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şenol burak kara

yeni olay değil ülke zaten bunlarla dolu sadece haberimiz yok.