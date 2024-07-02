Yine Banka Yine Zimmete Para Geçirme: 37 Milyon 157 Bin Lira Çalmışlar
Yine Banka Yine Zimmete Para Geçirme: 37 Milyon 157 Bin Lira Çalmışlar
Konya’da özel bir bankada çalışan bir kişi, müşterilerin hesabından üç ay içinde toplam 37 milyon 157 bin lira zimmete geçirdiği tespit edildi. Olayla ilgili bankacı ve nişanlısı gözaltına alınarak tutuklandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Konya’nın Ereğli ilçesinde bir özel bankada müfettişlerin yaptığı inceleme büyük bir dolandırcılığı ortaya çıkardı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bankada çalışan Perihan Y. isimli kişinin, 3 ay içinde kendisinin ve nişanlısı Settar A.'nın hesabına 37 milyon 157 bin TL para aktardığını belirledi. Müfettişlerin, savcılığa suç duyurusunun ardından nişanlı çift bugün gözaltına alındı. Settar A.'nın paranın bir kısmını ise kripto para hesabına aktardığı önü sürüldü.
Perihan Y. ve nişanlısı Settar A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
yeni olay değil ülke zaten bunlarla dolu sadece haberimiz yok.