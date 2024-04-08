Yılın İlk Güneş Tutulması 8 Nisan 2024’te Gerçekleşiyor!

Yılın ilk tutulması dünyaya, insanlığa büyük bir uyandırma çağrısı yapıyor. Bu güçlü enerjiler altında insanlık önemli bir seçimle karşı karşıya kalacak. Öfkeden, egodan uzaklaşıp ya daha müzakereci bir tutum içinde olacağız ya da daha da agresif yaklaşımları seçenlerin kıran kırana hırs dolu yaklaşımlarının trajedilerine şaşkınlık ile tanıklık edeceğiz.

Bu keskin enerji altında Dünya liderleri ile ilgili hassasiyetler söz konusu. Önemli bir dünya lideri suikast girişimi ile karşı karşıya kalabilir, önemli bir sağlık sorunu, zehirlenme gibi durumlar gündeme gelebilir.

Dünya genelinde silahlı saldırılar artıyor. Nükleer silahlar ve bunlara sahip ülkelerin keskin çıkışları ve yaptırımları dünya siyasetinde yankı yapabilir. Batı Astrolojisine göre, Kuzey Düğümü 11 Ocak 2025'e kadar Koç burcunda kalacak. 8 Nisan 2024’te gerçekleşecek yılın ilk tutulmasında dünya liderleri siyasi mitinglerde daha yoğun güvenlik tedbirlerine ihtiyaç duyabilir.

Bunun yanı sıra insanlığa fayda sağlayacak önemli bir teknolojik buluş, uygulama popüler olabilir. Tutulma enerjisi ile önümüzdeki 7 ay için hedeflerinizi belirleyin ve harekete geçin. Bu tutulma ile yeni yollar oluşumlar pek çoğumuzun hayatını dönüştürecek. Tutulma ve takip eden 10 gün boyunca büyük çoğunluğumuz daha öfkeli, alıngan bir ruh hali içinde olabileceğinden sakin kalmalı hiç kimse ile tartışmaya girmemeye çalışmalıyız. Sakin kalan, tutulma enerjisinin kazanını olacak.