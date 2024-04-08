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Yılın İlk Güneş Tutulması 8 Nisan 2024’te Gerçekleşiyor!

etiket Yılın İlk Güneş Tutulması 8 Nisan 2024’te Gerçekleşiyor!

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
08.04.2024 - 07:01

Yılın ilk tutulması dünyaya, insanlığa büyük bir uyandırma çağrısı yapıyor. Bu güçlü enerjiler altında insanlık önemli bir seçimle karşı karşıya kalacak. Öfkeden, egodan uzaklaşıp ya daha müzakereci bir tutum içinde olacağız ya da daha da agresif yaklaşımları seçenlerin kıran kırana hırs dolu yaklaşımlarının trajedilerine şaşkınlık ile tanıklık edeceğiz. 

Bu keskin enerji altında Dünya liderleri ile ilgili hassasiyetler söz konusu. Önemli bir dünya lideri suikast girişimi ile karşı karşıya kalabilir, önemli bir sağlık sorunu, zehirlenme gibi durumlar gündeme gelebilir. 

Dünya genelinde silahlı saldırılar artıyor. Nükleer silahlar ve bunlara sahip ülkelerin keskin çıkışları ve yaptırımları dünya siyasetinde yankı yapabilir.  Batı Astrolojisine göre, Kuzey Düğümü 11 Ocak 2025'e kadar Koç burcunda kalacak. 8 Nisan 2024’te gerçekleşecek yılın ilk tutulmasında dünya liderleri siyasi mitinglerde daha yoğun güvenlik tedbirlerine ihtiyaç duyabilir. 

Bunun yanı sıra insanlığa fayda sağlayacak önemli bir teknolojik buluş, uygulama popüler olabilir. Tutulma enerjisi ile önümüzdeki 7 ay için hedeflerinizi belirleyin ve harekete geçin. Bu tutulma ile yeni yollar oluşumlar pek çoğumuzun hayatını dönüştürecek.  Tutulma ve takip eden 10 gün boyunca büyük çoğunluğumuz daha öfkeli, alıngan bir ruh hali içinde olabileceğinden sakin kalmalı hiç kimse ile tartışmaya girmemeye çalışmalıyız. Sakin kalan, tutulma enerjisinin kazanını olacak.

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Koç

Koç

Koç, uyanmanın ve etrafınızda meydana gelen değişikliklere dikkat etmenin zamanı sizler için. 8 Nisan tutulması bazı şeyleri sarsmak üzere ama tekdüzelikten kurtulmanızı sağlayacak enerjiler ile dolu. Özellikle Mars-Satürn kavuşumunun sizi sert bir şekilde etkilemesi nedeniyle, keskin yüzleşmeler yaşayabilir kariyer hayatınızda önemli değişimler ile karşılaşabilirsiniz.  Hayatınızı yeniden yapılandırmak ve kendinizi yaratıcı bir şekilde ifade etmek için tutulma enerjisini iyi değerlendirin.  Ayrıca, özellikle finansal açıdan önünüze çıkan yeni fırsatları da görebilirsiniz. 21 Nisanda Jüpiter-Uranüs kavuşumu, ilerlemenize ve sınırlamalarınızdan kurtulmanıza yardımcı olacak bazı yenilikçi fikirler veya çözümler getirebilir fark edin ve yeniliklerden korkmadan ilerleyin. 

Boğa  

8 Nisan 2024 Güneş tutulması ile size zarar veren arkadaşlarınızı hayatınızdan çıkartarak kendinize iyilik yapacaksınız. Size maddi-manevi zarar verenleri zorlu bir süreç karşılıyor. Her ne kadar duygusal olarak iyi niyetinizin suistimal edilmesinden kaynaklı yorgun olsanız da bu durumdan eskisinden daha güçlü çıkacaksınız. Güneş tutulması 8'inci evdeki etkisi ve 10'uncu evdeki Mars-Satürn kavuşumu, sizi iş hayatınızda zorlayan çalışma arkadaşlarınızla yol ayrıma kararı almaya yönlendirebilir. Hayatınızda ki çakıl taşlarını temizliyorsunuz.   21 Nisan’da burcunuzda Jüpiter ile Uranüs arasında güçlü bir kavuşum gerçekleşecek. Bu sizin için, sizi zorlayan, sınırlamalardan kurtulduğunuz ve gerçek potansiyelinizi kucakladığınız yeni bir çağın habercisi.  Aşk, iş ve arkadaşlık ilişkileriniz yapılanıyor. 

İkizler

Yılın ilk Güneş tutulması 8 Nisan da gerçekleşiyor. Arkadaşlarınız daha doğrusu arkadaş bildiklerinizin ihanetleri ile sarsılabilirsiniz. Size ait mahremiyet içeren konular özel ve iş hayatınızda paylaştıklarınız, asla karşınıza almak istemediğiniz insanlar ile karşı karşıya gelmenize, geçmişte yaptığınız hataların yansıması olabilir. Olayları kabulde kalın ve çözüm odaklı ilerleyin.  Yönetici gezegeniniz Merkür gerilemesi, tartışmaları yeniden gözden geçirmeniz ve uzlaşı içinde olmanızın önemini vurgulamakta. İş hayatınızda taahhütlerde bulunurken dikkatli olun.  21 Nisan'daki Jüpiter-Uranüs buluşması ile iş hayatınızda fırsatlar söz konusu. Yenilikçi davranın ve fırsatları değerlendirin. 

Yengeç

8 Nisan 2024 Yılın ilk Güneş tutulmasının doğum haritalarınızda kariyer evinize enerji vermesiyle profesyonel iş yaşamınız önemli bir ilerleme yakalamanızı sağlayabilir. Bununla birlikte, toplum tarafından tanınma potansiyelinin yanı sıra, ilkelerinize sahip çıkmanın mükafatını almaya hazır olun. Özel yaşamınız da ise eş ya da sevgilinizin dengesizliklerine tahammül etmekte zorlanabilirsiniz. Sakince uyarılarınızı yapın ve büyük tartışmalardan uzak durun. Ayın 21’ndeki Jüpiter-Uranüs kavuşumu,  iş ve eğitim hayatınızda yenilikçi atılımların ve uzun süredir devam eden vizyonların gerçekleştirilmesinin önünü açıyor. Cesaretli ve girişimci davranın.

Aslan

Aslan

1-25 Nisan arasındaki Merkür gerilemesi ve 8 Nisan'da gerçekleşecek yılın ilk güneş tutulması ile odak noktanız seyahat, eğitim ve maneviyat ile ilgili alanlarda etkili olacak.  Ayrıca iş hayatınızda yaşadığınız zorluklara rağmen mükafatını almaya hazır olun. Finansal kaygılar özellikle ortaklıkları olan Aslan burçları için sorunlara neden olabilir.  10 Nisan'daki Mars-Satürn kavuşumu, finansal yatırımdan uzak durun.  İster iş isterse eğitiminiz ile ilgili alanlarda gerginlikler söz konusu olabilir, yönünüzü değiştirin.  21 Nisan’da Jüpiter-Uranüs kavuşumu meslek hayatınızda sizleri ileriye doğru önemli bir sıçrama yapmaya teşvik ediyor. Aşk hayatınız netlik kazanıyor. Bu güçlü, sevgi dolu enerjiyi kucaklayın ve içgörülerinizi sevdiğiniz insana aşk ile yanısın. 

Başak 

Her ne kadar yönetici gezegeniniz Merkür retroda olsa da, tutulma döngüsü yaşamlarınızda her bakımdan daha fazla özgürlük yaratmanız için çok önemli bir fırsat sunuyor sizlere, iyi değerlendirin. 1-25 Nisan arasındaki Merkür gerilemesi, paylaşılan varlıklar ve finansal konular evrak işlerinde karışıklıklar yaşanmasına neden olabilir. Sorun yaşadığınız ortaklıkları bitirme kararı alabilirsiniz. 8 Nisan 2024 yılın ilk güneş tutulması, Mars-Satürn kavuşumuyla birleştiğinde, önemli gelişmeler iş ve özel yaşamınızda bazı gerçekleri kabul etmenizi sağlayabilir. Sorunlu ilişkileriniz sonlanabilir sevgi dolu ilişkilerde ki sorunlar ise çözüme kavuşacak. 21 Nisan’da Jüpiter-Uranüs kavuşumuyla ruhsal ve düşüncesel boyutta içsel dönüştürücü enerjisi ile pek çok fırsat getirecek sizlere. 

Terazi

1 Nisan’dan 25 Nisan’a kadar olan Merkür gerilemesi sırasında, ikili ilişkilerinizde konuşmalarınıza dikkat edin ve işiniz ile ilgili konularda anlaşma kontrat ve sözleşmeleri dikkat ile gözden geçirin. 8 Nisan'da  yılın ilk güneş tutulması, iş ve aşk hayatınızda  cesaret ve inancınız, doğru kararlar almanızı sağlayacak. Geçmişteki ilişki yaralarıyla yüzleşmeye hazır olun, özgürleşebilmek sağlıklı kararlar alabilmek için. Bu tutulma sırasında yapacağınız seçimler geleceğinizi derinden şekillendirebilir bunun bilinci ile hareket edin.  21 Nisan'daki Jüpiter-Uranüs kavuşumuyla ruhsal arınma ve sağlıklı kararlar almaya hazır olun. 

Akrep 

İş hayatınızda kararlar alırken dikkatli olun. İletişimin gezegeni Merkür retrosu iş ve sağlıkla ilgili altıncı evinizdeki konularda dikkatli olmanız için uyarıyor sizleri. 10 Nisan'daki Mars-Satürn birleşimi bir krizi de tetikleyebilir çok önemli mesleki bir dönüm noktasına işaret ediyor. Sağlığınıza öncelik vermeniz veya aile ile ilgili konularda da sizleri destekleyecek. 21 Nisanda Jüpiter-Uranüs kavuşumu, iş ve ilişkilerinize zararı olan arkadaşlıklarınızı bitirmek için kararlı kılacak sizleri. İş ve aşk hayatınızda yol arkadaşınız, hayat arkadaşınızın desteği kişisel gelişime ve ortak başarıya yol açabilir.

Yay

Yay

İletişimin gezegeni  Merkür'ün Gerilemesi ve yaratıcılık ve çocuklarla ilgili beşinci evinizde gerçekleşecek yılın ilk Güneş tutulmayla birlikte bu alanlarda önceliklerinizi yeniden yapılandırmanız gereken konulara önem kazandıracak.  8-10 Nisan civarında güneş tutulması ve Mars-Satürn kavuşumu, yaratıcılığı teşvik eden yeni bir alana taşınmak veya çocuklarınızın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, taşınma yerleşim değişikliği ile ilgili kararlar vermek gibi değişiklikleri tetikleyebilir. Özel yaşamınızda ise ektiğinizi biçmeye hazır olun. 21 Nisandaki Jüpiter-Uranüs kavuşumu, iş hayatınızda önemli bir girişim içinde olmanızı sağlayacak güçte. 

Oğlak 

Yılın ilk Güneş tutulması 8 Nisan'da gerçekleşirken ailevi konular, yakınlarınız ile ilgili emeklerinizin karşılığını nankörlük ile almanız, kararlar almanızı sağlayabilir. Bazı akrabalarınız ile tamamen iletişiminizi kesebilir arkanızdan çevrilen dolapları öğrenebilirsiniz. 10'uncu evdeki Mars-Satürn kavuşumunun güçlü etkisi ile aile sorunlarını ele alın, rahatsızlıklarınızı konuşun, bu sizi iyileştirecek ve kendinize yaptığınız baskılardan özgürleşebileceksiniz.  21 Nisandaki Jüpiter-Uranüs kavuşumu, bir atılım anını işaret ediyor. İş hayatınızda önemli bir işiniz, projeniz,   karşılaştığınız zorluklardan etkilenerek daha büyük bir şeye dönüşebilir. Meslek hayatınızda kazanımı yüksek önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Özel yaşamınızda ise tartışmalardan öfke ile kararlar almaktan uzak durun. 

Kova

 Hayatınızda yaptığınız yanlışlarla, duygusal, maddi zorluklarla doğrudan yüzleşmeyi seçin. İş hayatınızda fırsatlar gerçekleşecek. 8 Nisan Güneş tutulması ile sizleri yeni bir döngüye taşıyor. Fakat iş hayatınızda tavrınızı, tarzınızı geliştirmeniz, başarı yakalamanız açısından oldukça önem taşımakta.  Ailevi konularda sorunları büyütmeyin ve aynı değerlerde olmadığınız yakınlarınız ile tartışmalardan uzak durun. Özellikle iletişimin gezegeni Merkür retrosu geçmiş hatalarınız davalar ile ilgili konuları tutulma enerjisi ile yeniden gündeme getirebilir ve bu durumlardan zararlı çıkabilirsiniz. Özel yaşamınızda ise anlık duygular ile söylemlerde bulunmaktan kaçının. 

Balık 

Yılın ilk Güneş tutulması 8 Nisan'da gerçekleşiyor. Finansal konular ile ilgili gelirinizi artırma veya gelecek için tasarruf etme fırsatlarını beraberinde getiriyor sizlere. 10 Nisan'daki Mars-Satürn birleşimi, finansal konularda hatalarınızı telafi etmenizi doğru kararlar alarak yapacağınız seçimler ile kazanmaya yönelik girişimlerinizin olumlu sonuçlarını almanızı sağlayabilir.   21 Nisandaki Jüpiter-Uranüs kavuşumu ile iletişimde sorunlar yaşadığınız, sürekli kendinizi açıklamaktan yorgun düştüğünüz kişiler ile yol ayrımları yaşamanızı özgürleşip aynı değer ve duyguda olduğunuz kişiler ile ilişkilerinizi güçlendirmenizi sağlayabilir. 

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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