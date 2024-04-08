Yılın İlk Güneş Tutulması 8 Nisan 2024’te Gerçekleşiyor!

İletişimin gezegeni Merkür'ün Gerilemesi ve yaratıcılık ve çocuklarla ilgili beşinci evinizde gerçekleşecek yılın ilk Güneş tutulmayla birlikte bu alanlarda önceliklerinizi yeniden yapılandırmanız gereken konulara önem kazandıracak. 8-10 Nisan civarında güneş tutulması ve Mars-Satürn kavuşumu, yaratıcılığı teşvik eden yeni bir alana taşınmak veya çocuklarınızın ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, taşınma yerleşim değişikliği ile ilgili kararlar vermek gibi değişiklikleri tetikleyebilir. Özel yaşamınızda ise ektiğinizi biçmeye hazır olun. 21 Nisandaki Jüpiter-Uranüs kavuşumu, iş hayatınızda önemli bir girişim içinde olmanızı sağlayacak güçte.
Oğlak
Yılın ilk Güneş tutulması 8 Nisan'da gerçekleşirken ailevi konular, yakınlarınız ile ilgili emeklerinizin karşılığını nankörlük ile almanız, kararlar almanızı sağlayabilir. Bazı akrabalarınız ile tamamen iletişiminizi kesebilir arkanızdan çevrilen dolapları öğrenebilirsiniz. 10'uncu evdeki Mars-Satürn kavuşumunun güçlü etkisi ile aile sorunlarını ele alın, rahatsızlıklarınızı konuşun, bu sizi iyileştirecek ve kendinize yaptığınız baskılardan özgürleşebileceksiniz. 21 Nisandaki Jüpiter-Uranüs kavuşumu, bir atılım anını işaret ediyor. İş hayatınızda önemli bir işiniz, projeniz, karşılaştığınız zorluklardan etkilenerek daha büyük bir şeye dönüşebilir. Meslek hayatınızda kazanımı yüksek önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Özel yaşamınızda ise tartışmalardan öfke ile kararlar almaktan uzak durun.
Kova
Hayatınızda yaptığınız yanlışlarla, duygusal, maddi zorluklarla doğrudan yüzleşmeyi seçin. İş hayatınızda fırsatlar gerçekleşecek. 8 Nisan Güneş tutulması ile sizleri yeni bir döngüye taşıyor. Fakat iş hayatınızda tavrınızı, tarzınızı geliştirmeniz, başarı yakalamanız açısından oldukça önem taşımakta. Ailevi konularda sorunları büyütmeyin ve aynı değerlerde olmadığınız yakınlarınız ile tartışmalardan uzak durun. Özellikle iletişimin gezegeni Merkür retrosu geçmiş hatalarınız davalar ile ilgili konuları tutulma enerjisi ile yeniden gündeme getirebilir ve bu durumlardan zararlı çıkabilirsiniz. Özel yaşamınızda ise anlık duygular ile söylemlerde bulunmaktan kaçının.
Balık
Yılın ilk Güneş tutulması 8 Nisan'da gerçekleşiyor. Finansal konular ile ilgili gelirinizi artırma veya gelecek için tasarruf etme fırsatlarını beraberinde getiriyor sizlere. 10 Nisan'daki Mars-Satürn birleşimi, finansal konularda hatalarınızı telafi etmenizi doğru kararlar alarak yapacağınız seçimler ile kazanmaya yönelik girişimlerinizin olumlu sonuçlarını almanızı sağlayabilir. 21 Nisandaki Jüpiter-Uranüs kavuşumu ile iletişimde sorunlar yaşadığınız, sürekli kendinizi açıklamaktan yorgun düştüğünüz kişiler ile yol ayrımları yaşamanızı özgürleşip aynı değer ve duyguda olduğunuz kişiler ile ilişkilerinizi güçlendirmenizi sağlayabilir.
Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.
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