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Yılbaşı Gecesinde Hindi İçin Alternatif: Airfryer'da Bütün Tavuk Nasıl Yapılır?

etiket Yılbaşı Gecesinde Hindi İçin Alternatif: Airfryer'da Bütün Tavuk Nasıl Yapılır?

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
29.12.2023 - 22:01

Yılbaşı sonunda geldi çattı! Eğer ki hindi yapamıyorsanız size aşırı pratik ve üstü güzelce kızarmış bir bütün tavuk yapma yolu göstereceğiz. Haydi tarife geçelim!

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Airfryer'da Bütün Tavuk Nasıl Yapılır?

Airfryer'da Bütün Tavuk Nasıl Yapılır?

Malzemeler:

  • 1 adet bütün tavuk

  • 75 gr tereyağı, oda sıcaklığında

  • 3 diş sarımsak, rendelenmiş

  • 4-5 dal taze kekik, ince kıyılmış

  • 1 yemek kaşığı pekmez

  • 1 tatlı kaşığı salça

  • Tuz

  • Taze çekilmiş karabiber

  • 2 adet kırmızı soğan

  • 2 adet havuç

  • 1 adet patates

Hazırlanışı:

1. Sebzeleri doğrayın. Bir kap içinde tereyağı, tuz, karabiber, sarımsak, pekmez, salça ve kekiği iyice karıştırın. 

2. Her tarafına özellikle göğüs, but ve göğüs boşluğuna hazırladığınız tereyağlı karışımı ovarak sürün. 

3. Sebzeleri tavuğun göğüs boşluğuna gelecek şekilde Airfryer sepetine koyun. Üzerine tavuğu yerleştirin. 

4. Gıda termometresini takın ve tavuk ayarında pişirin. 

5. Tavuğu pişirdikten sonra 15 dakika kadar dinlendirin. Sonrasında porsiyonlayıp servis edin.

Afiyet olsun!

Bu tarifin ayrıntılarını adım adım görmek isterseniz videomuzu izleyebilirsiniz 👇

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Erkin esenn

Böyle zibil konular yoruma açık ama hassasiyet içerikli haberler komple kapalı, sığır diyor tümden çık ve girme bi daha buraya, ki zaten aklıma fikir damladı... Devamını Gör

Arwen

Kimler kimler serbestçe yazdı burda aylardır. Depremde ölenlere saygısızlık edenler, katillere, tecavüzcülere destek çıkanlar, Atatürk’e, Allah’a hakaret ede... Devamını Gör

Nuray

Onedio sende bugünü unutma.. Böylesi hassas bir konuda insanların duygularını hiçe saydınız. Yazıklar olsun sizlere.. Türk bayrağını dahi hadsizce silmeye de... Devamını Gör

cnr80

Bi tek onedio değil bu hatsizli yapan kimse unutmasın çünkü biz unutmayacağız hafızamızın en derinine kaydetik 🇹🇷🇹🇷

Ponche

Silmeye devam ediyorlar. Onedionun b*ku çıktı

s.rtc

Dur yardımcı olayım çabuk silsin 🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷