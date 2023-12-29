Yılbaşı Gecesinde Hindi İçin Alternatif: Airfryer'da Bütün Tavuk Nasıl Yapılır?
Yılbaşı Gecesinde Hindi İçin Alternatif: Airfryer'da Bütün Tavuk Nasıl Yapılır?
Yılbaşı sonunda geldi çattı! Eğer ki hindi yapamıyorsanız size aşırı pratik ve üstü güzelce kızarmış bir bütün tavuk yapma yolu göstereceğiz. Haydi tarife geçelim!
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Airfryer'da Bütün Tavuk Nasıl Yapılır?
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Silmeye devam ediyorlar. Onedionun b*ku çıktı
Dur yardımcı olayım çabuk silsin 🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷🇹🇷