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Yılbaşı Gecesi Kar Yağacak mı? Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den Açıklama

Yılbaşı Gecesi Kar Yağacak mı? Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den Açıklama

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
24.12.2023 - 17:13

Karpostal ve filmlerle bir klasik haline gelen karlı yılbaşı gecesi hayali bu sene pek de mümkün gözükmüyor. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 'Yılbaşında kar bekleyenlere üzücü haberim var. Kar yok. Sadece İstanbul değil Türkiye’de kar yok' ifadelerini kullandı.

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Geçtiğimiz hafta boyunca mevsim normallerinin 2-3 derece üzerinde seyreden havalar yılbaşına doğru giderken mevcut durumunu sürdürecek.

Geçtiğimiz hafta boyunca mevsim normallerinin 2-3 derece üzerinde seyreden havalar yılbaşına doğru giderken mevcut durumunu sürdürecek.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 'Yılbaşında kar yağacak mı?' sorusuna yanıt verdi.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 'Yılbaşında kar yağacak mı?' sorusuna yanıt verdi.

Orhan Şen şu ifadeleri kullandı: "Yılbaşında kar bekleyenlere üzücü haberim var. Kar yok. Sadece İstanbul değil Türkiye’de kar yok, yağmur bile yok."

Orhan Şen şu ifadeleri kullandı: "Yılbaşında kar bekleyenlere üzücü haberim var. Kar yok. Sadece İstanbul değil Türkiye’de kar yok, yağmur bile yok."

"Sıcaklıklarda ortalamanın 3-4 derece üzerinde olacak. Daha 1 hafta var umarım değişir. Şimdi görünen böyle, tatilinizi tekrar gözden geçirin."

"Sıcaklıklarda ortalamanın 3-4 derece üzerinde olacak. Daha 1 hafta var umarım değişir. Şimdi görünen böyle, tatilinizi tekrar gözden geçirin."

Orhan Şen'in yılbaşı kar paylaşımı ⬇️

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Prof. Dr. Orhan Şen, Karadeniz bölgesindeki yağışlar için ise "Karadeniz Bölgesi’nin bugünü doğal afete dönüşmeden bitirmesi için bölgedeki vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerek" dedi.

Prof. Dr. Orhan Şen, Karadeniz bölgesindeki yağışlar için ise "Karadeniz Bölgesi’nin bugünü doğal afete dönüşmeden bitirmesi için bölgedeki vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerek" dedi.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara ⬇️

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