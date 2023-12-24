Yılbaşı Gecesi Kar Yağacak mı? Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den Açıklama

Karpostal ve filmlerle bir klasik haline gelen karlı yılbaşı gecesi hayali bu sene pek de mümkün gözükmüyor. Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, 'Yılbaşında kar bekleyenlere üzücü haberim var. Kar yok. Sadece İstanbul değil Türkiye’de kar yok' ifadelerini kullandı.