Yılbaşı Gecesi Efsane Bir Sofra Hazırlamak İçin Yapman Gereken 10 Tarif

Hazırlanma Süresi: 14 dakika

Pişirme Süresi: 29 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

2 çay kaşığı tatlı hardal

50 gr galeta unu

30 gr peynir

2 hindi göğüs

1 tutam karabiber

1/2 limon

Yapılışı:

1. Derin bir kase içinde yumurtayı çatalla çırpın ve hardal ekleyip karıştırın. Ekmek kırıntılarını başka bir tabakta peynirle karıştırın.

2. Hindiye yeni çekilmiş tane karabiber ekleyin ve önce hindiyi yumurta karışımına sonra da ekmek karışımına bulayın.

3. Şinitzelleri Philips Çift Hazneli Airfryer'da yerleştirin ve altın sarısı bir renk alıp içleri tamamen pişene kadar 15 dakikaya ayarlayın.

Afiyet olsun!

Çikolatalı Kurabiye

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 8 dakika

Pişirme Derecesi: 160°

Malzemeler

60 gr sütlü çikolata

60 gr bitter çikolata

160 gr un

2 tutam tuz

1 çay kaşığı kabartma tozu

2 yemek kaşığı kakao

100 gr tereyağı

70 gr şeker

2 yemek kaşığı süt

40 gr file badem

Yapılışı:

1. Her iki çikolata çeşidini de iri iri doğrayın. Un, tuz, kabartma tozu ve kakao tozunu bir kapta birleştirin, özleşene kadar karıştırın.

2. Yumuşatılmış tereyağı ile şekeri bir kaseye alın ve bir el mikseri kullanarak kabarana kadar yaklaşık 2 dakika kadar çırpın. Sütü ekleyip 1 dakika daha karıştırın. Un ve kakao karışımına yavaş yavaş tereyağına ekleyin ve homojen bir şekilde birleşene kadar karıştırmaya devam edin. Doğradığınız çikolataları da ekleyin.

3. Kurabiye hamurunu sekiz top haline getirin. Buzdolabında 30 dakika kadar bekletin ve 7 cm'lik yuvarlaklar halinde düzleştirin.

4. Philips Çift Hazneli Airfryer'ı belirtilen ayarda çalıştırın ve yemek için tamamen soğumasını bekleyin!