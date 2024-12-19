Yılbaşı Gecesi Efsane Bir Sofra Hazırlamak İçin Yapman Gereken 10 Tarif
Yılbaşı Gecesi Efsane Bir Sofra Hazırlamak İçin Yapman Gereken 10 Tarif
Yılbaşı gecesi sevdiklerimizle bir araya gelip, lezzetli yemekler yemek için mükemmel bir gün. Bu günü taçlandıracak tarifler yaparken Philips Çift Hazneli Airfryer size oldukça yardımcı olacak. Yılbaşı gecesi hem gözünüzü hem midenizi doyuracak tarifler için aşağı kaydırın!
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1. Hindi Göğsü ve Dolgulu Gnocchi
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2. Peynir Burgulu Hindi Şinitzel ve Çikolatalı Kurabiye
3. Brokolili Kajulu Hindi Göğsü
4. Tatlı Patates Browni
5. Kirazlı Turta ve Peynir Dolgulu Krep
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6. Zencefilli Tarçınlı Yeni Yıl Kurabiyesi
7. Tavuklu Mendi
8. Kremalı Havuç Çorbası ve Mantarlı Keçi Peynirli Noodle
9. Kremalı Ispanaklı Makarna
10. Kurutulmuş Mango ve Sebzeli Patlıcanlı İçli Köfte
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