onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Yılbaşı Gecesi Efsane Bir Sofra Hazırlamak İçin Yapman Gereken 10 Tarif

etiket Yılbaşı Gecesi Efsane Bir Sofra Hazırlamak İçin Yapman Gereken 10 Tarif

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
19.12.2024 - 20:01

Yılbaşı gecesi sevdiklerimizle bir araya gelip, lezzetli yemekler yemek için mükemmel bir gün. Bu günü taçlandıracak tarifler yaparken Philips Çift Hazneli Airfryer size oldukça yardımcı olacak. Yılbaşı gecesi hem gözünüzü hem midenizi doyuracak tarifler için aşağı kaydırın!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Hindi Göğsü ve Dolgulu Gnocchi

1. Hindi Göğsü ve Dolgulu Gnocchi

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 1 saat 5 dakika

Pişirme Derecesi: 160°

Malzemeler

  • 800 gr hindi göğüs

  • 1 yemek kaşığı yumuşatılmış tereyağı

  • 2 diş sarımsak

  • 3 tutam biberiye

  • 500 gr dolgulu gnocchi

  • 2 çay kaşığı zeytinyağı

Yapılışı:

1. Hindi göğsünü yumuşatılmış tereyağıyla ovun, yeteri kadar tuz ve karabiberle tatlandırın. Sarımsağı soyun, ince ince doğrayın. Taze biberiyeyi yıkayın.

2. Gnocchi üzerine zeytinyağı püskürtün veya fırçayla sürün ve hepsini soldaki hazneye eşit bir şekilde dizin. Biberiye ve sarımsağı sağdaki hazneye alın, hindiyi derili kısmı üste gelecek şekilde ve sarımsak ile biberiyeyi tümüyle kapladığından emin olarak yerleştirin. 

Philips Çift Hazneli Airfryer'da yaklaşık 40 dakika pişirdikten sonra dilimleyip afiyetle yiyin.

2. Peynir Burgulu Hindi Şinitzel ve Çikolatalı Kurabiye

2. Peynir Burgulu Hindi Şinitzel ve Çikolatalı Kurabiye

Hazırlanma Süresi: 14 dakika

Pişirme Süresi: 29 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 2 çay kaşığı tatlı hardal

  • 50 gr galeta unu

  • 30 gr peynir

  • 2 hindi göğüs

  • 1 tutam karabiber

  • 1/2 limon

Yapılışı:

1. Derin bir kase içinde yumurtayı çatalla çırpın ve hardal ekleyip karıştırın. Ekmek kırıntılarını başka bir tabakta peynirle karıştırın.

2. Hindiye yeni çekilmiş tane karabiber ekleyin ve önce hindiyi yumurta karışımına sonra da ekmek karışımına bulayın.

3. Şinitzelleri Philips Çift Hazneli Airfryer'da yerleştirin ve altın sarısı bir renk alıp içleri tamamen pişene kadar 15 dakikaya ayarlayın.

Afiyet olsun!

Çikolatalı Kurabiye

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 8 dakika

Pişirme Derecesi: 160°

Malzemeler

  • 60 gr sütlü çikolata

  • 60 gr bitter çikolata

  • 160 gr un

  • 2 tutam tuz

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

  • 2 yemek kaşığı kakao

  • 100 gr tereyağı

  • 70 gr şeker

  • 2 yemek kaşığı süt

  • 40 gr file badem

Yapılışı:

1. Her iki çikolata çeşidini de iri iri doğrayın. Un, tuz, kabartma tozu ve kakao tozunu bir kapta birleştirin, özleşene kadar karıştırın.

2. Yumuşatılmış tereyağı ile şekeri bir kaseye alın ve bir el mikseri kullanarak kabarana kadar yaklaşık 2 dakika kadar çırpın. Sütü ekleyip 1 dakika daha karıştırın. Un ve kakao karışımına yavaş yavaş tereyağına ekleyin ve homojen bir şekilde birleşene kadar karıştırmaya devam edin. Doğradığınız çikolataları da ekleyin. 

3. Kurabiye hamurunu sekiz top haline getirin. Buzdolabında 30 dakika kadar bekletin ve 7 cm'lik yuvarlaklar halinde düzleştirin. 

4. Philips Çift Hazneli Airfryer'ı belirtilen ayarda çalıştırın ve yemek için tamamen soğumasını bekleyin!

3. Brokolili Kajulu Hindi Göğsü

3. Brokolili Kajulu Hindi Göğsü

Hazırlanma Süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 15 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 250 gr hindi göğsü

  • 250 gr brokoli

  • 100 gr kaju fıstığı

  • 4 yemek kaşığı soya sosu

  • 2 yemek kaşığı susam yağı

  • 1 tutam karabiber

  • 1 çay kaşığı zencefil

Yapılışı:

1.Hindi göğsünü 2 cm'lik küpler halinde kesin. Brokoliyi yıkayın ve bıçakla küçük parçalara bölün. Hindi göğsü, brokoli, kajuyu bir kapta karıştırın. Kaseye taze rendelenmiş zencefil, soya sosu, susam yağı ekleyin ve biberle tatlandırın. Tüm malzemeleri Philips Çift Hazneli Airfryer' aktarın.

2. 10 dakika 180 derecede pişirin. Pirinç, kuskus veya tam tahıllı ekmekle inanılmaz lezzetli bu tarife bayılacaksınız!

4. Tatlı Patates Browni

4. Tatlı Patates Browni

Pişirme Süresi: 38 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 500 gr tatlı patates

  • 1 tutam tuz

  • 1 limon

  • 80 gr hurma

  • 100 gr buğday unu, tam tahıllı

  • 4 yemek kaşığı kako tozları

  • 16 gr kabartma tozu

  • 1 yumurta

  • 50 gr antep fıstığı

  • 75 gr bitter çikolata

  • 5 gr tereyağı

  • 1 yemek kaşığı un

  • 1 yemek kaşığı kakao tozu

Yapılışı:

1. Tatlı patatesleri yıkayın ve küçük parçalara bölün.Tatlı patatesleri Philips Çift Hazneli Airfryer'a koyun ve belirtilen süre ve sıcaklıkta kavurun. (18 dakika, 180 derece)

2.Hurmaları uzunlamasına kesin ve çekirdeği çıkarın. Hurmaları mutfak robotunda tatlı patates parçaları ve tuzla homojen bir hamur elde edene kadar karıştırın. Limonun kabuğunu rendeleyin ve suyunu patates püresinin üzerine bastırın. Patates püresine biraz limon kabuğu rendesi ekleyip iyice karıştırın. 

3. Antep fıstıklarını ince ince doğrayın. Çikolatayı doğrayın. Unu bir kapta kakao ve kabartma tozuyla karıştırın, patates püresini de ekleyin. Bir yumurta ekleyin, homojen bir hamur elde edene kadar karıştırın. Fındıkları ve çikolatayı hamura ekleyin. 

4. Hamuru Philips Çift Hazneli Airfryer'a ekkleyin. Brownie'yi 20 dakika, 180 derece olarak pişirin.  

Afiyet olsun!

5. Kirazlı Turta ve Peynir Dolgulu Krep

5. Kirazlı Turta ve Peynir Dolgulu Krep

Hazırlanma Süresi: 50 dakika

Pişirme Süresi: 2 saat 7 dakika

Pişirme Derecesi: 150°

Malzemeler

  • 250 gr un

  • 100 gr soğuk tereyağı

  • 2 gr vanilin

  • 120 gr şeker

  • 50 ml soğuk su

  • 600 gr kiraz

  • 1 limon

  • 30 gr mısır nişastası

  • 1/2 çay kaşığı vanilya ekstraktı

  • 1 yumurta

Yapılışı:

1. Un, küp küp kesilmiş tereyağı, vanilin, şeker ve bir tutam tuzu mutfak robotuna koyun. 1 dakika boyunca çırpın. Karışımı bir kaseye aktarın, soğuk su ekleyin, sıkı ve toplanabilen bir hamur oluşana kadar biraz yoğurun. 

Üzerini kapatın ve buzdolabında 30 dakika dinlendirin. 

2.Kirazların çekirdeklerini çıkarın. Limonun kabuğunu rendeleyin ve suyunu sıkın. Mısır nişastası ve kalan şekerleri karıştırın. Kirazları, limon kabuğu ve suyunu, vanilya ekstraktını ekleyin ve iyice çırpın. 

3. Hamuru iki parçaya bölün, bir hamurun yaklaşık 2/3'ü kadar olacak şekilde daha büyük, diğeri hamurun yaklaşık 1/3'ü kadar olacak şekilde daha küçük olsun.

Büyük parçayı 24x24 cm'lik bir kare şeklinde çaın ve yağlanmış Philips Çift Hazneli Airfryer'a dikkatle aktarın. Hazırladığınız kirazlı dolguyu hamurun üzerine yayın. 

4. Kalan hamuru 20 cm'lik bir dikdörtgen şeklinde açın. 1,5 cm kalınlığında şeritler keserek kirazlı dolgunun üzerine örgü deseninde yerleştirin. Fazla hamuru kestikten sonra turtanın üzerine çırpılmış yumurta sürün. 

5. 47 dakika pişirdikten sonra  afiyetle yiyin!

Peynir Dolgulu Krep

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 10 dakika

Pişirme Derecesi: 200°

Malzemeler

  • 165 gr un

  • 1 büyük boy yumurta

  • 200 ml süt

  • 150 ml köpüklü soda

  • 1 tutam tuz

  • 300 gr süzme peynir

  • 1 büyük boy yumurta

  • 60 gr kuru üzüm

  • 2 yemek kaşığı ekşi krema

  • 100 gr süzme yoğurt

Yapılışı:

1.Orta ölçekte bir kapta un, 1 yumurta, süt, maden suyu ve tuzu el mikseriyle karıştırın. Topak olmadığından emin olun. Krep başına bir kepçe hamur olacak şekilde krepleri pişirin. 

2. İç dolgusu için süzme peynir, 1 yumurta ve kuru üzümü iyice karıştırın. Karışımı altı krep arasında bölün. Her bir krepi sıkıca sarın. Krepleri Philips Çift Hazneli Airfryer'a koyun ve 10 dakika, 200 derece olacak şekilde pişirin.

3.Krepleri bir miktar yoğurt ve isteğe göre balla birlikte servis edin.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Zencefilli Tarçınlı Yeni Yıl Kurabiyesi

6. Zencefilli Tarçınlı Yeni Yıl Kurabiyesi

Hazırlanma Süresi: 15 dakika

Pişirme Süresi: 25 dakika

Pişirme Derecesi: 160°

Malzemeler

  • 125 gr tereyağı

  • 1/2 bardak esmer şeker

  • 1 yumurta

  • 1/2 bardak pekmez

  • 4 çay kaşığı toz zencefil

  • 2 çay kaşığı kabartma tozu

  • 1 tutam tuz

  • 3 bardak un

Yapılışı:

1.Tereyağı ve şekeri krema kıvamına gelinceye kadar çırpın. Yumurta ve pekmezi ekleyip çırpmaya devam edin. Hamur kıvamına gelince streç filme sarıp buzdolabında 30 dakika dinlendirin. 

2. Hamuru fırın kağıdı arasında merdane ile yarım santim kalınlıkta açın ve kalıplarınızla istediğiniz şekilde kesin. 

3. Birbirine yapışmayacak şekilde Philips Çift Hazneli Arifryer'a yerleştirin. 

4. Renkli glazür ile süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun!

7. Tavuklu Mendi

7. Tavuklu Mendi

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 33 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 8 tavuk bagetbut

  • 2 yemek kaşığı misket limon suyu

  • 2 yemek kaşığı mandi baharat karışımı

  • 1/2 çay kaşığı tuz

  • 2 çay kaşığı bitkisel yağ

  • 300 gr hint pirinci

  • 1 soğan

  • 1 yemek kaşığı zencefil

  • 2 diş sarımsak

  • 2 tutam pul biber

Yapılışı:

1. Tavuk, limon suyu, 1.5 yemek kaşığı mendi baharatı karışımı, tuz ve 1 çay kaşığı yağı iyice karıştırın. En az 30 dakika marine edin. 

2. Soğanı soyun ve ince ince doğrayın. Sarımsak ve zencefilli soyun ve rendeleyin. Yağın geri kalanını doğranmış soğanı, sarımsak ve zencefili kalan mendi baharatı ve pul biberi Philips Çift Hazneli Airfryer'a ekleyin. Cihazı 5 dakika, 180 derece olacak şekilde pişirin.

3. Pirinci bol miktarda, tuzlu kaynar su içerisinde pakette belirtilen talimatlardan 2 dakika daha kısa süre boyunca pişirin. Pişirme suyundan 300 ml ayırıp pirinci süzün.  Pirinci ve pişirme suyunu Airfryer'a koyun, tavuğu da en üste yerleştirin. 28 dakika daha pişirin. Şimdiden afiyet olsun!

8. Kremalı Havuç Çorbası ve Mantarlı Keçi Peynirli Noodle

8. Kremalı Havuç Çorbası ve Mantarlı Keçi Peynirli Noodle

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 25 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 400 gr havuç

  • 50 gr yabani havuç

  • 2 diş sarımsak

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 1 çay kaşığı taze öğütülmüş karabiber

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 500 ml sebze bulyon

Yapılışı: 

1. Havucu ve yaban havucunu soyup küçük parçalar halinde kesin. Sarımsakların kabuklarını soyup ezin. Sebzeleri Philips Çift Hazneli Airfryer'a ekleyin ve baharatlar ve zeytinyağıyla tatlandırın.  20 dakika, 180 derece olarak pişirin. 

2. Piştikten sonra içine suyu ekleyin ve 5 dakika, 180 derece olarak pişirmeye devam edin. 

3. Piştikten sonra soğumaya bırakın ve ardından her şeyi mutfak robotundan geçirin. Zeytinyağı ve otlarla servis edin!

Mantarlı ve Keçi Peynirli Noodle 

Hazırlanma Süresi: 5 dakika

Pişirme Süresi: 8 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 300 gr pişmiş makarna

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 150 gr çubuk mantarı

  • 75 gr keçi peyniri

  • 1 çay kaşığı keklikotu

  • 1 tutam karabiber

Yapılışı:

1. Noodle'ı pişirin.  Mantarları ve dilimlenmiş keçi peynirini noodleın üzerine ekleyin. Sonrasında kurutulmuş güvey otu ve taze çekilmiş karabiberi ekleyip karıştırın.

2. Philips Çift Hazneli Airfryer'a koyun ve belirtilen sürede pişirin. Afiyet olsun!

9. Kremalı Ispanaklı Makarna

9. Kremalı Ispanaklı Makarna

Hazırlanma Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 30 dakika

Pişirme Derecesi: 140°

Malzemeler

  • 200 gr feta peyniri

  • 200 gr mini ıspanak

  • 3 tutam dereotu

  • 1 litre su

  • 400 ml krema

  • 2 çay kaşığı sarımsak

  • 1 çay kaşığı rendelenmiş limon kabuğu

  • 1 çay kaşığı tuz

  • 500 gr makarna

  • 100 gr pecorino

Yapılışı:

1. Feta peynirini Philips Çift Hazneli Airfryer'a koyun ve 10 dakika, 180 derece olacak şekilde çalıştırın. 

2. Bu sırada minik ıspanaklarla dereotunu yıkayın. Bir tencerede su, kremşanti, doğranmış sarımsak, limon kabuğu rendesi ve tuzu karıştırarak kaynatın. Tencereyi ateşten alın ve minik ıspanakları da içine karıştırın.

3. Feta peynirini makarnalı karışımı içine dökün. Tahta kaşıkla iyice karıştırın ve 20 dakika, 140 derece şeklinde pişirin. 

4. Piştikten sonra feta peynirli ıspanaklı makarnayı çıkarın ve 5 dakika dinlendirin. Afiyet olsun!

10. Kurutulmuş Mango ve Sebzeli Patlıcanlı İçli Köfte

10. Kurutulmuş Mango ve Sebzeli Patlıcanlı İçli Köfte

İpucu: Dilimleri eritilmiş çikolataya veya rendelenmiş hindistan cevizine batırarak daha zengin bir hale getirebilirsiniz. 

Hazırlanma Süresi: 10 dakika

Pişirme Süresi: 1.30 dakika

Pişirme Derecesi: 80°

Malzemeler

  • 1 mango

Yapılışı:

1.Mangoyu soyun, çekirdeğini çıkarın ve 7 mm kalınlığında dilimler halinde dilimleyin. 

2. Mango dilimlerini tek sıra halinde Philips Çift Hazneli Airfryer'a dizin ve 1.30 saat pişirin. Kurutulmuş mangoyu çıkarın ve tamamen soğuduktan sonra hava geçirmeyen bir kaba aktarın. 

Karanlık ve kuru bir yerde 3 aya kadar muhafaza edebilirsiniz.

Sebzeli ve Patlıcanlı İçli Köfte

Hazırlanma Süresi: 30 dakika

Pişirme Süresi: 32 dakika

Pişirme Derecesi: 180°

Malzemeler

  • 150 gr ince bulgur 

  • 400 ml sebze bulyon

  • 220 gr patlıcan

  • 1 kırmızı acı biber

  • 1 kırmızı soğan

  • 2 diş sarımsak

  • 1 yemek kaşığı kanola yağı

  • 2 çay kaşığı düz yapraklı maydanoz

  • 0.5 çay kaşığı kimyon

  • 2 yemek kaşığı domates salçası

  • 0.5 çay kaşığı tuz

  • 1 tutam karabiber

Yapılışı:

1. Bulgurla sebze bulyonu küçük bir tencereye alıp kaynatın. 5 dakika kaynattıktan sonra ateşten alın ve üzerini kapatıp 10 dakika daha bekletin.

2. Bu arada sebzeleri hazırlayın. Patlıcanı yıkayıp küçük küpler halinde doğrayın. Soğanla sarımsak dişlerini soyun ve küçük küpler halinde doğrayın. Sonra da hepsini Philips Çift Hazneli Airfryer'a aktarın ve üzerine yağ gezdirin.  14 dakika, 180 derece olacak şekilde pişirin.

3. Hazır olduğunda kavrulmuş sebzeleri blender haznesine ekleyin ve pürüzsüz olana kadar veya 1 dakika yüksek devirde karıştırın. Philips Çift Hazneli Airfryer'ın fazla yağı ayırması özelliği ile sebzelerinizin tadına inanamayacaksınız!

4. Maydanozu yıkayıp ince ince kıyın. Bir kabın içine patlıcan püresi, ıslatılmış bulgur, salça, kimyoni tuz, karabiber ve maydanozu ekleyn ve homojen bir karışım haline gelene kadar yoğurun. Karışımı 12 eşit parçaya ayırın ve her parçaya oval şekli verin. 

5. İçli köfteleri Philips Çift Hazneli Airfryer'a dizin ve 18 dakika, 180 derece olarak pişirin. Afiyet olsun!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
pondsjournal
pondsjournal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın