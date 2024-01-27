Yıla Bu Şarkılarla Veda Etmiştik: 2023’ün Son Günlerinde Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!
Yıla Bu Şarkılarla Veda Etmiştik: 2023’ün Son Günlerinde Billboard’ın Hot 100 Listesinde Neler Varmış Bakalım!
2023'ün son günlerinde Billboard, Hot 100 listesini her zamanki gibi yayınladı. Bu listede hangi şarkıların olduğunu merak edenler varsa onları tam olarak şöyle alalım. 👇🎄
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Listenin ilk sırasında Mariah Carey, All I Want For Christmas Is You şarkısı ile bizleri karşılıyor. Artık her yeni yıl öncesi bu şarkıyı dinlemek bir ritüel haline geldi. 🤪
Brenda Lee, Rockin' Around the Christmas Tree şarkısı ile listenin ikinci sırasında. 56 hafta boyunca listede kalmayı başardı.
Yeni yıl ruhu çalma listelerine de yansımış. Bobby Helms'ten Jingle Bell Rock, üçüncü sırada ve 54 hafta boyunca listede yer edindi.
"Wham!" grubunun Last Christmas şarkısı, bizleri dördüncü sırada karşılıyor.
Burl Ives, eğlenceli A Holly Jolly Christmas şarkısı ile beşinci sırada.
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Tabii sadece yeni yıl ruhu yok bu listede. Jack Harlow, Lovin On Me şarkısıyla altıncı sırada bizleri karşılıyor.
Pek çoğumuzun sabırsızlıkla beklediği yeni yıl, Andy Williams'ın It's the Most Wonderful Time of the Year şarkısıyla daha da anlamlı bir hale geliyor. Yedinci sırada yer alarak tam 37 hafta listede kalmayı başardı.
The Ronettes, Sleigh Ride ile sekizinci sırada yer aldı. On dördüncü sıradan yedinci sıraya yükselmek büyük bir başarı.
Tate McRae'nin yaklaşık dört ay önce yayımlanan Greedy şarkısının klibi de 50 milyonu geçmiş durumda ve listenin dokuzuncu sırasında.
Dean Martin, Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! şarkısıyla soğuk kış günlerinde içimizi ısıtarak 29 hafta boyunca listede kalmayı başardı. Bir sonraki Hot 100 listesinde görüşmek üzere!
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