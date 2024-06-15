Yıl Yıl Euro Şampiyonasını Kazanan Takımları Bulabilecek misin?

Birçok farklı dramatik şampiyonluklara ve muhteşem geri dönüşlere sahne olan Avrupa Futbol Şampiyonası, 1960 yılından bugüne kadar heyecanını yaşadığımız 16 turnuva boyunca, Avrupa'nın en büyük futbol yetenekleri bu prestijli kupayı kucaklamak için ter döktüler. Şimdi, Almanya'da düzenlenecek olan Euro 2024 öncesi geçmişe bir yolculuk yapalım ve Avrupa Futbol Şampiyonası'nda zafere ulaşan ülkelere ne kadar hakimsin görelim.