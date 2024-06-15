Yıl Yıl Euro Şampiyonasını Kazanan Takımları Bulabilecek misin?
Yıl Yıl Euro Şampiyonasını Kazanan Takımları Bulabilecek misin?
Birçok farklı dramatik şampiyonluklara ve muhteşem geri dönüşlere sahne olan Avrupa Futbol Şampiyonası, 1960 yılından bugüne kadar heyecanını yaşadığımız 16 turnuva boyunca, Avrupa'nın en büyük futbol yetenekleri bu prestijli kupayı kucaklamak için ter döktüler. Şimdi, Almanya'da düzenlenecek olan Euro 2024 öncesi geçmişe bir yolculuk yapalım ve Avrupa Futbol Şampiyonası'nda zafere ulaşan ülkelere ne kadar hakimsin görelim.
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1. 1960 yılında tarihte ilk kez düzenlenen Avrupa Futbol Şampiyonasını kim kazanmıştır?
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2. 1964 yılında gerçekleşen Avrupa Futbol Şampiyonasını'nda gülen taraf hangi ülke olmuştur?
3. 1968 yılında gerçekleşen Avrupa Kupası'nı kazanan ülke hangisidir?
4. 1972 yılında Belçika'da düzenlenen turnuvayı hangi ülke kazanmıştır?
5. 1976 yılında gerçekleşen 4 takımla düzenlenen son Avrupa Futbol Şampiyonasını kim kazanmıştır?
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6. 1980 yılında yeni formatıyla 8 takımın yarıştığı ilk Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşan takım hangisidir?
7. 1984 yılında Fransa'nın ev sahipliği yaptığı Avrupa Futbol Şampiyonasını kazanan ülke hangisidir?
8. 1988 yılında Avrupa Futbol Şampiyonası tarihinde atılan en güzel gollerden birisinin kaydedildiği turnuvayı hangi ülke kazanmıştır?
9. 1992 yılında bir peri masalının gerçek olduğu efsanevi turnuvayı hangi ülke kazanmıştır?
10. 1996 yılında millilerimizin ilk defa katıldığı Avrupa Futbol Şampiyonası kupasını hangi takım müzesine götürmüştür?
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11. 2000 yılında ilk kez ortak ev sahipliği formatının uygulandığı Euro 2000 turnuvasında gülen taraf hangi ülke olmuştur?
12. 2004 yılında Portekiz'de düzenlenen bir diğer sürpriz zafere sahne olan Euro 2004 şampiyonu hangi ülke olmuştur?
13. 2008 yılında millilerimizin efsanevi geri dönüşleriyle hafızamıza kazınan Euro 2008 şampiyonunu hatırlamak zor. Sizce kazanan hangi ülkeydi?
14. 2012 yılında Polonya ve Ukrayna'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvayı hangi ülke kazanmıştır?
15. 2016 yılında Fransa'da düzenlenen, en iyi üçüncülerden ikisinin bir üst tura çıktığı formatın uygulandığı şampiyonada mutlu sona hangi ülke ulaşmıştır?
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