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Yeşilçam Sinemasının Unutulmaz Müzikleri: Kulaklarınızı Nostaljiye Açın

etiket Yeşilçam Sinemasının Unutulmaz Müzikleri: Kulaklarınızı Nostaljiye Açın

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
28.05.2024 - 16:18

Türk sinemasının altın çağı olarak adlandırılan Yeşilçam dönemi, sadece oyunculuk ve senaryo açısından değil, aynı zamanda unutulmaz müzikleriyle de hafızalarda yer etti. O yılların melodileri, kulaklarımızı nostaljiye açıyor ve hala dinlediğimizde içimizi ısıtıyor. İşte, Yeşilçam'ın unutulmaz müzikleri:

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1. Cahit Berkay - Selvi Boylum Al Yazmalım

2. Özdemir Erdoğan - Gurbet (Çöpçüler Kralı Film Müziği Kemal Sunal HD)

3. Neler Oluyor Hayatta - Hababam Sınıfı Uyanıyor

4. İlhan İrem - Boşver Arkadaş (1974)

5. Aile Şerefi Film Müziği - Jenerik (Müzik: Melih Kibar)

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6. Şenay - Hayat Bayram Olsa (1972)

7. Füsun Önal - Ah Nerede

8. Güzin ile Baha - Gençlik Başımda Duman

9. Nesrin Sipahi - Aşkın Kanunu

10. Cahit Oben - En Büyük Şaban Film Müziği

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