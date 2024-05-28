Yeşilçam Sinemasının Unutulmaz Müzikleri: Kulaklarınızı Nostaljiye Açın
Yeşilçam Sinemasının Unutulmaz Müzikleri: Kulaklarınızı Nostaljiye Açın
Türk sinemasının altın çağı olarak adlandırılan Yeşilçam dönemi, sadece oyunculuk ve senaryo açısından değil, aynı zamanda unutulmaz müzikleriyle de hafızalarda yer etti. O yılların melodileri, kulaklarımızı nostaljiye açıyor ve hala dinlediğimizde içimizi ısıtıyor. İşte, Yeşilçam'ın unutulmaz müzikleri:
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1. Cahit Berkay - Selvi Boylum Al Yazmalım
2. Özdemir Erdoğan - Gurbet (Çöpçüler Kralı Film Müziği Kemal Sunal HD)
3. Neler Oluyor Hayatta - Hababam Sınıfı Uyanıyor
4. İlhan İrem - Boşver Arkadaş (1974)
5. Aile Şerefi Film Müziği - Jenerik (Müzik: Melih Kibar)
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