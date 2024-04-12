Yerel Seçimden Sonra Merak Ediliyordu: 31 Mart Seçimleri, Genel Seçim Olsa Milletvekili Dağılımı Nasıl Olurdu?
Yerel Seçimden Sonra Merak Ediliyordu: 31 Mart Seçimleri, Genel Seçim Olsa Milletvekili Dağılımı Nasıl Olurdu?
Türkiye'yi sandığa götüren 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından '2024 yerel seçimleri, genel seçim olsaydı, milletvekili dağılımı nasıl olurdu?' sorusu merak ediliyor. Milyonlarca seçmenin aklındaki soruya yanıt, Veri Analisti Murat Kızılboğa'dan geldi. Kızılboğa tarafından hazırlananan dağılımda 31 Mart seçimlerine göre siyasi partilerin milletvekili sayılarına yer verildi.
İşte, detaylar...
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Milyonlarca seçmenin sandığa gittiği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Belediye Meclisleri, İl Genel Meclisleri ve Büyükşehir Belediye Meclisleri belirlendi.
Seçimin ardından 30 büyükşehirden 14'ünü CHP, 12'sini AK Parti, 3'ünü DEM Parti ve 1'ini Yeniden Refah Partisi kazandı.
31 Mart seçimlerinde elde edilen veriler ışığında Veri Analisti ve Siyasal Analiz Uzmanı Murat Kızılboğa, 30 Büyükşehir Belediye Meclisi ve 51 İl Genel Meclisi hesaplamasına göre oluşacak TBMM dağılımını değerlendirdi.
İşte, Murat Kızılboğa tarafından sosyal medya platformu X üzerinden yapılan Milletvekili Dağılımı (Barajsız) paylaşımı👇
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