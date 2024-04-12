Yerel Seçimden Sonra Merak Ediliyordu: 31 Mart Seçimleri, Genel Seçim Olsa Milletvekili Dağılımı Nasıl Olurdu?

YSK tarafından yapılan açıklamaya göre 34 siyasi partinin katıldığı seçimde 30 Büyükşehir Belediye Meclisi ve 51 İl Genel Meclisi belli oldu. Belediye başkanlığı seçimlerine 207 bin 848 sandıkta 61 milyon 441 bin 882 kayıtlı seçmen arasından katılım oranı 78,7 olarak belirlendi.