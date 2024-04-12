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Yerel Seçimden Sonra Merak Ediliyordu: 31 Mart Seçimleri, Genel Seçim Olsa Milletvekili Dağılımı Nasıl Olurdu?

Yerel Seçimden Sonra Merak Ediliyordu: 31 Mart Seçimleri, Genel Seçim Olsa Milletvekili Dağılımı Nasıl Olurdu?

seçim
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
12.04.2024 - 12:49 Son Güncelleme: 12.04.2024 - 12:53

Türkiye'yi sandığa götüren 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından '2024 yerel seçimleri, genel seçim olsaydı, milletvekili dağılımı nasıl olurdu?' sorusu merak ediliyor. Milyonlarca seçmenin aklındaki soruya yanıt, Veri Analisti Murat Kızılboğa'dan geldi. Kızılboğa tarafından hazırlananan dağılımda 31 Mart seçimlerine göre siyasi partilerin milletvekili sayılarına yer verildi. 

İşte, detaylar...

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Milyonlarca seçmenin sandığa gittiği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Belediye Meclisleri, İl Genel Meclisleri ve Büyükşehir Belediye Meclisleri belirlendi.

Milyonlarca seçmenin sandığa gittiği 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Belediye Meclisleri, İl Genel Meclisleri ve Büyükşehir Belediye Meclisleri belirlendi.

YSK tarafından yapılan açıklamaya göre 34 siyasi partinin katıldığı seçimde 30 Büyükşehir Belediye Meclisi ve 51 İl Genel Meclisi belli oldu. Belediye başkanlığı seçimlerine 207 bin 848 sandıkta 61 milyon 441 bin 882 kayıtlı seçmen arasından katılım oranı 78,7 olarak belirlendi.

Seçimin ardından 30 büyükşehirden 14'ünü CHP, 12'sini AK Parti, 3'ünü DEM Parti ve 1'ini Yeniden Refah Partisi kazandı.

Seçimin ardından 30 büyükşehirden 14'ünü CHP, 12'sini AK Parti, 3'ünü DEM Parti ve 1'ini Yeniden Refah Partisi kazandı.

Anadolu Ajansı verilerine göre: 

  • Yüzde 37.77 oranında oy alan CHP: 14 Büyükşehir, 21 İl ve 337 İlçe

  • Yüzde 35.49 oranında oy alan AK Parti: 12 Büyükşehir, 12 İl ve 356 İlçe

  • Yüzde 6.19 oranında oy alan YRP: 1 Büyükşehir, 1 İl ve 39 İlçe

  • Yüzde 5.70 oranında oy alan DEM Parti: 3 Büyükşehir, 7 İl ve 65 İlçe

  • Yüzde 4.99 oranında oy alan MHP: 8 İl ve 122 İlçe

  • Yüzde 3.77 oranında oy alan İYİ Parti: 1 İl ve 24 İlçe

  • Yüzde 1.09 oranında oy alan Saadet Parti: 1 İlçe

  • Yüzde 0.43 oranında oy alan BBP: 1 İl, 14 İlçe

  • Yüzde 0.33 oranında oy alan DEVA Parti: 1 İlçe

  • Yüzde 0.20 oranında oy alan DP: 2 İlçe

  • Yüzde 0.15 oranında oy alan TİP: 1 İlçe

  • Yüzde 0.11 oranında oy alan DSP: 1 İlçe

  • Yüzde 0.05 oranında oy alan Sol Parti: 1 İlçede kazandı.

31 Mart seçimlerinde elde edilen veriler ışığında Veri Analisti ve Siyasal Analiz Uzmanı Murat Kızılboğa, 30 Büyükşehir Belediye Meclisi ve 51 İl Genel Meclisi hesaplamasına göre oluşacak TBMM dağılımını değerlendirdi.

31 Mart seçimlerinde elde edilen veriler ışığında Veri Analisti ve Siyasal Analiz Uzmanı Murat Kızılboğa, 30 Büyükşehir Belediye Meclisi ve 51 İl Genel Meclisi hesaplamasına göre oluşacak TBMM dağılımını değerlendirdi.

Veri Analisti Murat Kızılboğa tarafından hazırlanan '2024 Yerel Seçim Sonuçlarına Göre Genel Seçim Durumunda Oluşacak Milletvekili Dağılımı (Barajsız)' şu şekildeydi, 600 Milletvekilinin: 

İşte, Murat Kızılboğa tarafından sosyal medya platformu X üzerinden yapılan Milletvekili Dağılımı (Barajsız) paylaşımı👇

İşte, Murat Kızılboğa tarafından sosyal medya platformu X üzerinden yapılan Milletvekili Dağılımı (Barajsız) paylaşımı👇
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