Yeraltının Gizemli Gezegeni Plüton 2 Mayıs'ta Retroya Başlıyor!

Plüton R durağan konumu hayatlarımızın sağa sola savruluşunu değiştirmek, ilerlemeyi gözden geçirmek ve eyleme geçmemiz anlamına geliyor. Bu enerji bizleri kalbimize doğru çevirecek. Kendinizden kaçışa dur dedirtecek bu güçlü enerji. Dönüşüm istesek de istemesek de bizi için çekmeye başlayacak.

Kaçış yok akışa ayak uydurma zamanı gelişebilmek yaşamlarımızı yapılandırmak kendi kıymetimizin idraki ile gücümüzün farkına varmak için.

Retrodaki Plüton, yaşadığımız kötü olayları pişmanlıklarımızı hatta utancımızı ve suçlarımızı reddetmeyi bırakıp kabule geçmemizi dönüşmemizi etkileyecek. Plüton, hepsini derinliklerden çeker; bakmaya cesaret edemeyeceğiniz yerlerden ve onları yüzeye çıkararak bizleri yüzleşmeye zorlar. Bunların hepsi kulağa korkutucu gelse de önümüzdeki 5 ay boyunca bir kayanın altına saklanmadan önce, bu enerjiyi son derece güzel bir dönüşüme çevirmemiz mümkün.

Gerçek şu ki, eğer 'gölge tarafınızı' şifalandırmayı seçer. Hayatın akışına kalbinizin sesine ve rehberliğine izin verirseniz şifa sizi bulur. Tıpkı Zümrüdüanka kuşu gibi, kendinize küller halinde parçalanma izni verdiğinizde her zamankinden daha güçlü, daha güzel ve daha güçlü bir şekilde yükseleceksiniz.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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