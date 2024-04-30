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Yeraltının Gizemli Gezegeni Plüton 2 Mayıs'ta Retroya Başlıyor!

etiket Yeraltının Gizemli Gezegeni Plüton 2 Mayıs'ta Retroya Başlıyor!

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
30.04.2024 - 16:38

Plüton 2 Mayıs 2024'te R durağan seyrine başlıyor, dolayısıyla önümüzdeki aylarda son zamanlardaki tüm gücünün zayıfladığını fark edeceğiz. PHONEİX  Anka Kuşu uyanıyor!

Dönüşüm endişe bitiş ve başlangıçlar, karanlıktan aydınlığa, geçiş ölüm ve doğumun gezegenidir Plüton. Retro süre içinde kişisel doğum haritalarınızda hangi evde ilerliyorsa o yaşamsal alan ile ilgili karışıklıklar söz konusu olacaktır ve yaşananları kendi başınıza çözümlemeniz gerekecektir. Uyanmanız ve idrakiniz ile haklarınıza sahip çıkarak kendi değerinizin farkına varmanız için.

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Plüton, 2 Mayıs 2024’te gerilemeye başlayacak ve orada 12 Ekim 2024'e kadar retroda kalacak.

Plüton, 2 Mayıs 2024’te gerilemeye başlayacak ve orada 12 Ekim 2024'e kadar retroda kalacak.

Plüton, Merkür kadar popüler bir şöhrete sahip olmasa da Plüton’un bu geçişinin çok etkili olacağını aklınızdan çıkartmayın. Bu geçiş, her birimizi içten dışa yenileyerek sorunlarımızı çözmek için etkili olacak.

Plüton R durağan konumunun bizlere “dışarıya” bakmayı bırakmamız gerektiğidir. Diğer tarafa bakmayı başkalarının adına karar vermeyi, kendinizden kaçmayı BIRAKIN! Aradığınız cevaplar orada değil, düzeltmeye çalıştığınız sorunlar orada çözülemez, aradığınız doğrulama orada bulunamaz ve daha barışçıl bir dünyanın çözümü orada değil. Kalbinizde, ruhunuzda, sizde saklı. Saklı olan inci tanesini keşfedin. Hepsi sizin içinizde ve Plüton onu bulmanıza yardım etmek için R durağan seyrinde.

Yeraltı dünyasının gezegeni Plüton

Plüton R durağan konumu hayatlarımızın sağa sola savruluşunu değiştirmek, ilerlemeyi gözden geçirmek ve eyleme geçmemiz anlamına geliyor. Bu enerji bizleri kalbimize  doğru çevirecek. Kendinizden kaçışa dur dedirtecek bu güçlü enerji. Dönüşüm istesek de istemesek de bizi için çekmeye başlayacak.

Kaçış yok akışa ayak uydurma zamanı gelişebilmek yaşamlarımızı yapılandırmak kendi kıymetimizin idraki ile gücümüzün farkına varmak için. 

Retrodaki Plüton, yaşadığımız kötü olayları pişmanlıklarımızı hatta utancımızı ve suçlarımızı reddetmeyi bırakıp kabule geçmemizi dönüşmemizi etkileyecek. Plüton, hepsini derinliklerden çeker; bakmaya cesaret edemeyeceğiniz yerlerden ve onları yüzeye çıkararak bizleri yüzleşmeye zorlar. Bunların hepsi kulağa korkutucu gelse de önümüzdeki 5 ay boyunca bir kayanın altına saklanmadan önce, bu enerjiyi son derece güzel bir dönüşüme çevirmemiz mümkün.

Gerçek şu ki, eğer 'gölge tarafınızı' şifalandırmayı seçer. Hayatın akışına kalbinizin sesine ve rehberliğine izin verirseniz şifa sizi bulur.  Tıpkı Zümrüdüanka kuşu gibi, kendinize küller halinde parçalanma izni verdiğinizde her zamankinden daha güçlü, daha güzel ve daha güçlü bir şekilde yükseleceksiniz.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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