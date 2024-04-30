Yeraltının Gizemli Gezegeni Plüton 2 Mayıs'ta Retroya Başlıyor!
Yeraltının Gizemli Gezegeni Plüton 2 Mayıs'ta Retroya Başlıyor!
Plüton 2 Mayıs 2024'te R durağan seyrine başlıyor, dolayısıyla önümüzdeki aylarda son zamanlardaki tüm gücünün zayıfladığını fark edeceğiz. PHONEİX Anka Kuşu uyanıyor!
Dönüşüm endişe bitiş ve başlangıçlar, karanlıktan aydınlığa, geçiş ölüm ve doğumun gezegenidir Plüton. Retro süre içinde kişisel doğum haritalarınızda hangi evde ilerliyorsa o yaşamsal alan ile ilgili karışıklıklar söz konusu olacaktır ve yaşananları kendi başınıza çözümlemeniz gerekecektir. Uyanmanız ve idrakiniz ile haklarınıza sahip çıkarak kendi değerinizin farkına varmanız için.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Plüton, 2 Mayıs 2024’te gerilemeye başlayacak ve orada 12 Ekim 2024'e kadar retroda kalacak.
Yeraltı dünyasının gezegeni Plüton
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda