Yeni Yılın İlk Haftasında Araba Sahibi Olmak İster misin? Fantazzie’den Araba Ödülü!
Yeni Yılın İlk Haftasında Araba Sahibi Olmak İster misin? Fantazzie’den Araba Ödülü!
Türkiye’nin popüler fantezi futbol oyunu Fantazzie, 2024’ün ilk haftasında Pro Lig’de birinci olan kullanıcısının Citroen Ami kazanacağını duyurdu.
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Fantazzie yılın ilk haftasında Citroen Ami ödülünün ardından Pro Lig’de her yeni maç haftasında farklı ve büyük ödüller vermeye devam edecek.
Aynı zamanda bu ligde yarışan kullanıcılarını sezon sonuna kadar MediaMarkt indirim kupon ödülleri ve booster hediyeleriyle de sevindirecek.
Hız kesmeden oyunun heyecanını ve ödüllerini arttırmaya devam eden Fantazzie uygulamasını App Store ve Google Play Store’dan ücretsiz indirerek her hafta büyük ödülleri kazanabilirsiniz.
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