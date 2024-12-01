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Yeni Yılı Daha Neşeli Geçirmeni Sağlayacak Şarkı Hangisi?

etiket Yeni Yılı Daha Neşeli Geçirmeni Sağlayacak Şarkı Hangisi?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
01.12.2024 - 22:48

Yeni yılda daha neşeli olmanı sağlayacak, sana uğur getirecek o şarkıyı öneriyoruz!

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1. Bir şarkı karakterin olsaydı, hangi müzik tarzını temsil ederdi?

2. Duygusal bir gün geçiriyorsun, hangi şarkıyı dinlersin?

3. Karaoke gecesinde sahneye çıkacak olsan, hangi türde bir şarkıyı seçerdin?

4. Bir zaman makinesiyle geçmişe gidip bir konser izleme şansın olsa, hangi dönemdeki konseri tercih ederdin?

5. Sizi motive eden bir antrenman müziği seçeceksin, hangi türde bir şarkıyı tercih edersin?

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6. Bir yolculuk esnasında dinlemek için hangi müzik türünü tercih edersin?

7. Bir film müziği ile günlük hayatını soundtrack'e çevirseydin, hangi müzik türü oynardı?

8. Bir grup veya sanatçıyla özel bir öğle yemeği düzenleme şansın olsa, kimle buluşmak isterdin?

Emre Fel Naçar

Vur Patlasın

İki Satır Yara

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Ecivicivokke
Ecivicivokke
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