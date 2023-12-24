Yeni Yılda Kimden Kazık Yiyeceksin?
Yeni Yılda Kimden Kazık Yiyeceksin?
2024 yılında güvendiğin dağlara karlar yağabilir.
Bu hayatta kimseye güvenemiyoruz, diye isyan etmeden önce testi çöz!
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1. Önce cinsiyetini seç bakalım...
2. 2023 yılında hangi yaşını uğurladın?
3. Bu sene bir renk olsaydı hangisi olurdu?
4. En çok kiminle vakit geçiriyorsun?
5. Geçen seneki doğum günün nasıl geçti?
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6. Hangi erkek tv karakterine daha çok sinirlendin?
7. Hangi kadın tv karakterinden yaka silkiyorsun?
8. Yeni yılda sevgilinle planın var mı?
9. Yeni yılda arkadaşlarınla bir planın var mı?
10. Yeni yıla yalnız girecekler el kaldırsın!
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11. Bu yıl asla unutamayacağın bir olay yaşadın mı?
12. En çok neye üzülürsün?
13. En son ne zaman ağladın?
14. Kiminle anlaşmak zor?
15. 2024'ten beklentin ne?
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Sevgiline dikkat et ! varmı diye sormadı ki :))
Sevgiline dikkat et, bizden söylemesi! olmayan şeye dikkat ederim taam :)
Sen feleğin çemberinden geçip, hayatın kazığını yiyecek gibisin!