Yeni Yıl Yeni Beden! Peki Başlamak Bu Kadar Kolay mı?

Bir önceki senede olduramadıklarımızı oldurmak, hedefleyip, hayal ettiklerimize ulaşmak, belki de yaptığımız hataları telafi etmek için verilmiş yeni bir şans gibi. Sanki yeni kartlar dağıtılıyor da bu sefer daha iyi bir el gelecek gibi…

Umut insanı hayata bağlayan, var olan sıkıntıları ile baş etmesini sağlayan en güçlü duygulardan biri. Umut harika bir şey. Ama bir yandan uyuşturucu. Erteleme hastalığına tutulmuş mükemmeliyetçilerin en tatlı uyuşturucusu hem de. Umut hep olsun. Ama umuttan strateji olmayacağı bilgisi de şurada dursun!

Ve yeni yılda yepyeni umutlarla, “bu sefer olacak!” düşüncesi ile yazdığınız kilo vermeye dayalı hedeflerinizi atın çöpe gitsin!

Çünkü muhtemelen yine olmayacak! Tıpkı geçen sene olmadığı gibi.

Bunu böyle yazdığım için çok üzgünüm ama gerçekleri söylemem lazım. Hem de bilimsel ispatlı bir gerçeği söylemesem olmaz. (Yapılan araştırmaların en bilinenlerinden biri dünyaca ünlü Prof. Peter Gollwitzer’in yaptığı deney. Merak edenler araştırabilir.)

Neden olmayacağını anlatıp nasıl olacağını da paylaşacağım merak etmeyin.

Neden olmaz biliyor musunuz? Çünkü yeni yıl hedeflerinize spora başlamak, diyet yapmak filan yazdığınızda hele ki bunu bir iki eş dostla da paylaştığınızda zihniniz size küçük bir oyun oynayıp “yaptınız” zannetmenizi sağlıyor. Sosyal medya motivasyon sayfalarında görürsünüz “bir planınız varsa kendinize saklayın” filan denir hep. O planı hayata geçirmek için biraz gizli kalması gerekiyor. Siz listeye yazdınız, büyüyü bozdunuz! Geçen sene de öyle olmuştu değil mi?

Bunun nedeni şu; İnsan hayatında bir “sosyal gerçeklik” bir de “fiziksel gerçeklik” olarak tanımlanan iki durum var. İlişkiler, düşünceler, algılar, inançlar kişinin sosyal gerçekliğini oluştururken; fiziksel gerçeklik kişinin var olan hayatındaki fiziki durumunu betimliyor ve hedeflerini listesine yazıp paylaşanların fiziksel gerçekliği deneyimlemese bile yaşadığı sosyal gerçeklik ona hedefine varmış olma hazzını yaşatıyor.