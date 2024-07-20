Yeni Şafak Yazarından AK Parti Tanımı: “Eklektik Bir Şebekeye Dönüştü”
Yeni Şafak Yazarından AK Parti Tanımı: “Eklektik Bir Şebekeye Dönüştü”
Hükümete yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak Gazetesi’nin yazarlarından İsmail Kılıçarslan, bugünkü köşe yazısında AK Parti için çarpıcı ifadeler kullandı. Her türlü düşünceden arkadaşlarının “akıllı insan kıtlığından” yakındığını söyleyen Kılıçarslan, AK Parti için “Siyaseten ne söylediğini bilmediğimiz, ne söyleyeceğini de kestiremediğimiz bir eklektik şebeke” tanımlaması yaptı.
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Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan, gündemdeki sokak hayvanları kanunu üzerinden Marksist, Ülkücü-Milliyetçi ve İslamcı görüşteki herkesin “yetişmiş ve akıllı insan” kıtlığından yakındığını ifade eden bir köşe yazısı kaleme aldı.
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Kılıçarslan’ın AK Parti için yaptığı tanımlama ise sosyal medyada da konuşuldu.
“AK Partiyi hiç zikretmeyeyim bile de kimseyi boşuna kızdırmayayım. 22 yıllık iktidar tecrübesinin geldiği nokta “siyaseten ne söylediğini bilmediğimiz, ne söyleyeceğini de kestiremediğimiz bir eklektik şebeke”ye dönüştü çoktan. Ve görünen o ki bu sarmaldan çıkış da yok artık.”
Felsefi bir terim olan eklektisizmin kökü olan eklektik kelimesi, genellikle bir sisteme ait olan veya tek başına anlam ifade eden unsurların birden fazlasını toparlayarak meydana getirilen yeni sistem veya sistemler anlamına gelmektedir.
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Oğlum sen yeni şafak yazarısın. Böyle kelimeleri nerden öğrendin bakim sen aferin sana 🤣
bu ay ki trol maaşını vermediler herhalde 🤣 memo bunların maaşı da kesmiş olmalı 😁
TDK ya can sıkıntısından bakıp hiç kullanılmayan kelime mi arıyorsunuz aw, dezefnlasyon vs vs gibi