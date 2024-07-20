Yeni Şafak Yazarından AK Parti Tanımı: “Eklektik Bir Şebekeye Dönüştü”

Hükümete yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak Gazetesi’nin yazarlarından İsmail Kılıçarslan, bugünkü köşe yazısında AK Parti için çarpıcı ifadeler kullandı. Her türlü düşünceden arkadaşlarının “akıllı insan kıtlığından” yakındığını söyleyen Kılıçarslan, AK Parti için “Siyaseten ne söylediğini bilmediğimiz, ne söyleyeceğini de kestiremediğimiz bir eklektik şebeke” tanımlaması yaptı.