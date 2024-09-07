Görüş Bildir
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
Yeni Nesil Kavramlardan Love Bombing'in Ne Olduğunu Anlatıyoruz!

etiket Yeni Nesil Kavramlardan Love Bombing'in Ne Olduğunu Anlatıyoruz!

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
07.09.2024 - 23:01

Lovebombing, çok güzel gibi görünse de aslında tehlikeli bir durum. İlişkiye başlarken hediyelere boğma olarak kısaca tarif edilen bu kavramın ne olduğunu ve anlama yollarını sizin için anlattık!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Lovebombing terimi ilişkilerde son yıllarda ortaya çıkan bir kavram.

Türkçeye sevgi bombardımanı olarak geçen lovebombing, çok güzel bir kavram gibi görünse de aslında bir manipülasyon çeşidi.

İlişkinin başında bulutların üstünde gezme hissine herkes aşinadır.

İlişki daha yeni başlamıştır ve siz çok mutlusunuzdur. Karşınızda sizi sürekli mutlu eden ve hediyelere boğan bir partneriniz vardır. Her şey mükemmel giderken ilişki biraz ilerleyince işler değişmeye başlar. İşte asıl mesele burada başlıyor.

İlişki biraz ilerleyince bu sevgi bombardımanı azalıyor ve yavaş yavaş sona eriyor.

Bu duruma kısaca lovebombing deniyor. Yani ilişkiye başlarken çok seviyor gibi davranıp manipüle ederek karşındakini o ilişkiye ikna etme anlamına geliyor. İlişkiyi başlatmak ve hızlıca ilerletmek için bu manipülasyon tekniği kullanılıyor.

Bunun nedeni genellikle manipülasyonu yaparak ilişkiye başlatan kişinin ilişkiyi ve karşısındaki kişiyi kontrol etme amacı.

Bu kadar sevgiye boğmasının amacı daha ilişki başlamadan sizi kendine bağımlı hale getirmek. Bu sevgi bombardımanı ile başlayan ilişki, daha sonra manipülatif partner tarafından kontrol edilebiliyor.

İlişki başlamadan görülen sevgi dolu hediyeler ve sözcükler ilişki ilerleyince bir anda son buluyor.

Yani size başlarda sürekli hediyeler alan, sürekli sürprizler yapan kişi ilişki ilerledikçe bir anda yok olmaya başlıyor. Bu sizi şok etmesin çünkü lovebombing bu demek!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Tabii yaşadığınız lovebombing mi yoksa gerçek bir sevgi göstergesi mi bazen anlaşılamayabilir.

Bunu anlamak için kesin bir test tabii ki yok. Ama anlamak için bazı işaretlere dikkat edebilirsiniz. Bunu anlamanın bir yolu henüz daha yeni bir ilişkiye gireceğiniz kişinin size aldığı hediyeler. Eğer normal bir hediye düzeyini aşan hediyeler varsa burada bir düşünmek gerek!

Lovebombing yaşayıp yaşamadığınızı anlamanız için karşınızdakinin şu hareketleri yol gösterici olabilir:

Lovebombing yaşayıp yaşamadığınızı anlamanız için karşınızdakinin şu hareketleri yol gösterici olabilir:

  • Karşınızdaki kişi ilişki daha çok yeni olmasına rağmen sürekli sizi övüyor olabilir.

  • Sevgi gösterilerini genelde toplum içinde yapar.

  • En belirgin özellik ise verilen hediyelerin sürekli kullanılması. Yani en küçük kavgada bile sizin için yaptıklarını öne sürerek sizi kendine mecbur bırakmaya çalışır.

Bir ilişkiye başlarken bu davranışlar çok hoş olabilir. Ama böyle bir durumla karşılaştığınızda beklemenizde fayda var.

Bir ilişki çok hızlı başlıyorsa ve üzerine bir de sürekli hediyelere ve sevgiye boğuluyorsanız o zaman lovebombinge maruz kalıyor olabilirsiniz! Bu ilişkiye başlamadan önce bir düşünmek gerek. Çünkü bu ilişki eğer başlarsa çok sağlıklı devam edemeyebilir.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın