Yeni Nesil Kavramlardan Love Bombing'in Ne Olduğunu Anlatıyoruz!

Bunu anlamak için kesin bir test tabii ki yok. Ama anlamak için bazı işaretlere dikkat edebilirsiniz. Bunu anlamanın bir yolu henüz daha yeni bir ilişkiye gireceğiniz kişinin size aldığı hediyeler. Eğer normal bir hediye düzeyini aşan hediyeler varsa burada bir düşünmek gerek!