Yeni Nesil Kavramlardan Love Bombing'in Ne Olduğunu Anlatıyoruz!
Yeni Nesil Kavramlardan Love Bombing'in Ne Olduğunu Anlatıyoruz!
Lovebombing, çok güzel gibi görünse de aslında tehlikeli bir durum. İlişkiye başlarken hediyelere boğma olarak kısaca tarif edilen bu kavramın ne olduğunu ve anlama yollarını sizin için anlattık!
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Lovebombing terimi ilişkilerde son yıllarda ortaya çıkan bir kavram.
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İlişkinin başında bulutların üstünde gezme hissine herkes aşinadır.
İlişki biraz ilerleyince bu sevgi bombardımanı azalıyor ve yavaş yavaş sona eriyor.
Bunun nedeni genellikle manipülasyonu yaparak ilişkiye başlatan kişinin ilişkiyi ve karşısındaki kişiyi kontrol etme amacı.
İlişki başlamadan görülen sevgi dolu hediyeler ve sözcükler ilişki ilerleyince bir anda son buluyor.
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