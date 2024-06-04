Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
Yeni Lezzetleri Keşfetmeyi Sevenlerin Denemesi Gereken 9 Japon Abur Cuburu

etiket Yeni Lezzetleri Keşfetmeyi Sevenlerin Denemesi Gereken 9 Japon Abur Cuburu

Alev Alev
Alev Alev - Onedio Üyesi
04.06.2024 - 16:05

Yeni lezzetler denemeyi, gastronomik yolculuğunuzu çeşitlendirmeyi seviyorsanız bu Japon abur cuburları tam size göre. Matchalı çikolatadan koalaya, en sevilen Japon abur cuburları bir tık uzağınızda! 

Bu içerik iş birliği içeriyor.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Matchalı KitKat Çikolata

1. Matchalı KitKat Çikolata

Uji matcha aromalı hamur ve ezilmiş bisküvilerin yoğrulmasıyla elde edilen derin acılığa ve ağızda kalan keskin bir tada sahip. 

Hazırsanız bu lezzet burada sizi bekliyor.

2. Mini Japon KitKat Çikolataları

2. Mini Japon KitKat Çikolataları

Her biri birbirinden farklı toplam 8 lezzet, bu mini KitKat kutusunda sizleri bekliyor.

Her lezzetten 2 adet olmak üzere toplam 16 adet mini Japon Kitkat'ı, çkolata severleri bekliyor.

Hemen almak isteyenler için burada.

3. Kinoko No Yama Japon Çikolata Şekeri

3. Kinoko No Yama Japon Çikolata Şekeri

Mantar şeklindeki bu çikolata şekerler, Japonya'nın en sevilen abur cuburlarından biri.

Kinoko'nun kelime anlamı mantar, yama ise dağ demek. Mantarların gövdesi bisküvi tarzı, üst kısmı ise çikolata.

Bu eşsiz lezzet denemek isteyenler için burada.

4. Hi-Chew Çiğnenebilir Şeker

4. Hi-Chew Çiğnenebilir Şeker

Bu meyveli, sulu şekerler harika birer atıştırmalık. Yiyenlerin ambalajını görünce bile ağzının sulanmasına sebep olacak kadar leziz.

Beyaz şeftalinin taze ve sulu tadını sevenlerdenseniz, bu şeker tam size göre. Yumuşak ve çiğnenebilir yapısı ile Japonların favorilerinden.

Denemek isteyenler için tüm çeşitleriyle burada.

5. Pure Yumuşak Dokulu Şeker

5. Pure Yumuşak Dokulu Şeker

2002 yılında piyasaya sürüldüğüünden beri bu Kanro Pure Gummy Japonya'nın en sevilen şekerlemelerinden biri olma ünvanını sürdürüyor.

Tatlı ve ekşi meyve tadını sevenler kaçırmasın.

Bu eşsiz lezzeti denemek isteyenler buraya tıklayabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Black Thunder Çikolata Barı

6. Black Thunder Çikolata Barı

Pirinç patlağı, bitter çikolata ve kakaolu kurabiyenin muhteşem karışımından oluşan bu çikolata barı Japonya'da 7'den 70'e herkesin çok sevdiği bir lezzet.

Denemek isteyenler için burada.

7. Jagarico Tuzlu Atıştırmalık

7. Jagarico Tuzlu Atıştırmalık

1995 yılında piyasaya sunulan Jagarico, şekil itibariyle patates kızartmasına benzeyen tuzlu bir atıştırmalık.

Aslında onun için çubuk şeklinde bir patates cipsi desek doğru ifade etmiş oluruz.

Tuzlu atıştırmalık sevenler için harika bir ürün.

Almak isteyenler için burada.

8. Pocky Tatlı Çıtır Çubuklar

8. Pocky Tatlı Çıtır Çubuklar

Çıtır çıtır leziz bir çubuk... Atıştırmalık olarak ideal.

5 farklı lezzeti var. En çok sevileni ise çileklisi.

Almak isteyenler için tüm çeşitleri burada.

9. Koala's March Dolgulu Mini Kurabiye

9. Koala's March Dolgulu Mini Kurabiye

İçi tatlı dolgulu minik kurabiye şeklinde bir atıştırmalık.

Japonya'da ilk olarak 1984'de piyasaya sürülen Koala's March'ın daha sonra farklı markalarda muadilleri çıktı elbette.

Ama orijinali bu!

Koala's March, üzerinde çeşitli koala resimleri bulunan koala şeklinde minik kurabiyeler. Dolguları ise çeşitli, bal, vanilya, cafe latte ve muz gibi bir sürü çeşidi var.

En sevileni ise çikolata ve çileklisi.

Denemek isteyenler için burada.

Ben bunlarla yetinemem diyorsanız, diğer tüm Japon atıştırmalıklarını keşfetmek için buraya tıklayabilirsiniz.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın