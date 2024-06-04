Yeni Lezzetleri Keşfetmeyi Sevenlerin Denemesi Gereken 9 Japon Abur Cuburu
Yeni Lezzetleri Keşfetmeyi Sevenlerin Denemesi Gereken 9 Japon Abur Cuburu
Yeni lezzetler denemeyi, gastronomik yolculuğunuzu çeşitlendirmeyi seviyorsanız bu Japon abur cuburları tam size göre. Matchalı çikolatadan koalaya, en sevilen Japon abur cuburları bir tık uzağınızda!
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1. Matchalı KitKat Çikolata
2. Mini Japon KitKat Çikolataları
3. Kinoko No Yama Japon Çikolata Şekeri
4. Hi-Chew Çiğnenebilir Şeker
5. Pure Yumuşak Dokulu Şeker
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