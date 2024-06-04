Yeni Lezzetleri Keşfetmeyi Sevenlerin Denemesi Gereken 9 Japon Abur Cuburu

Bu meyveli, sulu şekerler harika birer atıştırmalık. Yiyenlerin ambalajını görünce bile ağzının sulanmasına sebep olacak kadar leziz.

Beyaz şeftalinin taze ve sulu tadını sevenlerdenseniz, bu şeker tam size göre. Yumuşak ve çiğnenebilir yapısı ile Japonların favorilerinden.

Denemek isteyenler için tüm çeşitleriyle burada.