Yeni Dünyanın İletişim İhtiyacı Yalnızlık Estetiği mi?

Dijital olarak bağlıyız ama gerçek temastan uzağız, dijitallik ahtapot ayaklı bir herkesle her şey yanılgısına ve yüzeyselliğine sebep oluyor.

Online mecralarımızda duygusal(mış) zekalıyız ama gerçeklik iletişiminde soğukkanlı rezonanslarla kendi gerçeğimiz yabancılaşıyoruz, yani gösterme engelini aşamıyoruz.

Bağlarımızı ne tamamlayabiliyor ne de bitirebiliyoruz...

Yalnızlık estetiğine sahip değilsek baskılıyor, yüzeyde asılı kalıyor, sürüngen erillik/dişiliklerle kendim ettim, kendim buldum sorumluluğunu yük ediyoruz.

Yalnızlık estetik olmalı işte bu yüzden ve sahip olduğumuz tüm iletişim kanalları biz kendi değerlerimizi kaybettirmeden özgürleştirmeli...vicdan, ahlak, etik, iyi ki dedirten gerçek his yalnızken estetiğimiz olmalı...

O zaman yalnızlık estetiğini tam olarak tanımlayalım ve kendimiz için kendisi olmayı sevenleri de kucaklayalım...

Yalnızlık, gürültülü boşluklardan cesur bir içe dönüş ise, bunun estetiği gösterişsiz bir zarafetle içimizi dramatize etmeme sadeliği…

Yalnızlık, ne kadar pasif değilse, bu yalnızlığı zenginleştiren estetik aktif ve seçilmiş ifade biçimi…

Yalnızlık kendi aynamızken, bu estetik bu kimliği aynada taşıyabilmek...

Yalnızlık bir derinlikken, bunun estetiği kendinle barışık olma neşesi...

Yalnızlık kaybolmayı kucaklama özgünlüğüyken, estetiği yeniden ve yeniyle kendini büyütebildiğin tüm argümanları/malzemeleri uyumla kendine mıknatıslayabilmen..

Yalnızlık yüzeysel/flörtöz sohbetlerle bağ kesebilmekken, estetiği senin olanı bulduğunda vedalaşmadan, geri çekilmeden, kontrol hapishanesinden samimi bağlarla derinleşebilmen ve gerçek bağın içerisinde kendin kalabilmen…

Yalnızlık hak edilmiş bir gölgeyken, bunun zarafeti bunun parlayan bir gölgeye dönüşebilmesi...

İşte bu yüzden yeni dünyanın en radikal ihtiyacı belki de yalnızlık estetiği ve bu estetik eminim iletişimdeki derinliğin, duraksamamanın, bağın, samimiyetin ve temassız çağda gerçek bağların süper gücü olacak...

Yalnızlık estetiği yeni dünyada temasın yeni adı ve yalnızlık estetiği ile yeni bir iletişim mümkün!

Yalnızca ve estetikle, yeni dünyaya...

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