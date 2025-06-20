onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Yeni Dünyanın İletişim İhtiyacı Yalnızlık Estetiği mi?

etiket Yeni Dünyanın İletişim İhtiyacı Yalnızlık Estetiği mi?

Duygu Özkan Kılıç
Duygu Özkan Kılıç - yazio
20.06.2025 - 10:46

İki kelime: Yalnızlık Estetiği 

Müthiş bir bağlamı var, yeni dünyanın görünmez ama hissedilir ihtiyacı.

Özgürlüğü anlayışla kutluyor, kendinle temas alanını sadeleştiriyor.

Yaşamda kendin olma ve kendi renklerinle akışı ılıklaştırmak adına...

Bağı, hissi, sezgiyi, rastlantısallığın böylesi dedirten değeri önceliklendirmek adına ...

Görünür olmanın sürekli sıçrayan sahteliğine karşı…Kendine ait gördüklerinle görünmezliğin sihirli cesaretiyle meydan okursun. Yalnızlık estetiği, bu meydan okumanın zarif gücüdür. 

Çünkü;

yalnızlık estetiğinde fiziksel olarak susarsın ama hissettirdiklerin sürükleyici olabilir.

Görme eyleminde gözlerini kullanmazsın ama yine frekansın aynalanır...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dijital çağın miras bıraktığı insan üstü iletişim becerileri değil, insan gerisi iletişim kompleksleri maalesef.

Dijital çağın miras bıraktığı insan üstü iletişim becerileri değil, insan gerisi iletişim kompleksleri maalesef.

Dijital olarak bağlıyız ama gerçek temastan uzağız, dijitallik ahtapot ayaklı bir herkesle her şey yanılgısına ve yüzeyselliğine sebep oluyor. 

Online mecralarımızda duygusal(mış) zekalıyız ama gerçeklik iletişiminde soğukkanlı rezonanslarla kendi gerçeğimiz yabancılaşıyoruz, yani gösterme engelini aşamıyoruz.

Bağlarımızı ne tamamlayabiliyor ne de bitirebiliyoruz...

Yalnızlık estetiğine sahip değilsek baskılıyor, yüzeyde asılı kalıyor, sürüngen erillik/dişiliklerle kendim ettim, kendim buldum sorumluluğunu yük ediyoruz.

Yalnızlık estetik olmalı işte bu yüzden ve sahip olduğumuz tüm iletişim kanalları biz kendi değerlerimizi kaybettirmeden özgürleştirmeli...vicdan, ahlak, etik, iyi ki dedirten gerçek his yalnızken estetiğimiz olmalı...

O zaman yalnızlık estetiğini tam olarak tanımlayalım ve kendimiz için kendisi olmayı sevenleri de kucaklayalım...

Yalnızlık, gürültülü boşluklardan cesur bir içe dönüş ise, bunun estetiği gösterişsiz bir zarafetle içimizi dramatize etmeme sadeliği…

Yalnızlık, ne kadar pasif değilse, bu yalnızlığı zenginleştiren estetik aktif ve seçilmiş ifade biçimi…

Yalnızlık kendi aynamızken, bu estetik bu kimliği aynada taşıyabilmek...

Yalnızlık bir derinlikken, bunun estetiği kendinle barışık olma neşesi...

Yalnızlık kaybolmayı kucaklama özgünlüğüyken, estetiği yeniden ve yeniyle kendini büyütebildiğin tüm argümanları/malzemeleri uyumla kendine mıknatıslayabilmen..

Yalnızlık yüzeysel/flörtöz sohbetlerle bağ kesebilmekken, estetiği senin olanı bulduğunda vedalaşmadan, geri çekilmeden, kontrol hapishanesinden samimi bağlarla derinleşebilmen ve gerçek bağın içerisinde kendin kalabilmen…

Yalnızlık hak edilmiş bir gölgeyken, bunun zarafeti bunun parlayan bir gölgeye dönüşebilmesi...

İşte bu yüzden yeni dünyanın en radikal ihtiyacı belki de yalnızlık estetiği ve bu estetik eminim iletişimdeki derinliğin, duraksamamanın, bağın, samimiyetin ve temassız çağda gerçek bağların süper gücü olacak...

Yalnızlık estetiği yeni dünyada temasın yeni adı ve yalnızlık estetiği ile yeni bir iletişim mümkün!

Yalnızca ve estetikle, yeni dünyaya...

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Duygu Özkan Kılıç
Duygu Özkan Kılıç
yazio
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam