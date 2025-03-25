Yeni Bir Döngü Başlıyor! 30 Mart'ta Neptün Koç Burcunda

Bir zamanlar aydınlanma olarak ortaya atılmış gerçeği yansıtmayan çok şey sorgulanacak, yanlışlar ortaya çıkacak ve doğru ile yeniden tanımlanacak. Sahte otoriteler, toksik öğretiler ve özgürleştirmek yerine manipüle etmek için tasarlanmış manevi sistemler deşifre olacak. Popüler kültürün sahte tapınma noktasına taşıdığı durumlar ve bunun savunucusu zihniyetlerin, aldatıcı liderliğin ve sözde seçilmişlere kör inancın ortaya çıkması ve insanları kendi ruhsal gelişimlerinin sorumluluğunu almaya zorlayacak. Koç'taki Neptün aldatmaz uyandırmak gerçeği göstermek için savaşır. İllüzyonu keser, maneviyatın nerede güçlendirme yerine kontrol olarak kullanıldığını ortaya çıkarır.

En önemli değişimlerden biri, insanların her türlü bağımlılıklardan, dikkat dağıtıcı şeylerden, toksik döngülerden ziyade uyuşan diğer kaçış biçimlerinden nasıl kurtulduklarına tanıklık edeceğiz. Koç'taki Neptün, artık gerçeklerden kaçınma olmadığını yaşayarak öğretecek bizlere. Bu dönem, gücü geri kazanmak, kaçış yerine güçlenerek farkındalığı seçmek ve manevi pratiği hareket eden, inşa eden ve koruyan bir şeye dönüştürmekle ilgilidir.

Bu yumuşak bir uyanış olmayacak artık hizmet etmeyen şeyin gerçek doğrular ile saflaştırılmasıdır. İşini doğru yapanlar kendi alanlarında lider olurlar ve evrende ortak yaratıcılar olarak harekete geçerler. Neptün Koç geçişi hepimizin en yüce hayrına olsun.

Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.

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