Yeni Bir Döngü Başlıyor! 30 Mart'ta Neptün Koç Burcunda
Yeni Bir Döngü Başlıyor! 30 Mart'ta Neptün Koç Burcunda
Mistik gezegen Neptün Balık burcundan ayrılıp 30 Mart 2025 itibariyle Koç burcunda geçişine başlıyor. Bu oldukça önemli bir döngünün başlangıcı. Neptün'ün Koç burcundaki en son geçişinden bu yana 160 yıldan fazla zaman geçti.
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Neptün en son Koç burcundayken, dünya radikal değişimlerle karşılaştı fikirler çatışıyor, ortaya çıkan devrimler ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan İç Savaş.
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Aynı şey maneviyat için de geçerlidir.
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