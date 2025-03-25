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Yeni Bir Döngü Başlıyor! 30 Mart'ta Neptün Koç Burcunda

etiket Yeni Bir Döngü Başlıyor! 30 Mart'ta Neptün Koç Burcunda

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
25.03.2025 - 21:00

Mistik gezegen Neptün Balık burcundan ayrılıp 30 Mart 2025 itibariyle Koç burcunda geçişine başlıyor. Bu oldukça önemli bir döngünün başlangıcı. Neptün'ün Koç burcundaki en son geçişinden bu yana 160 yıldan fazla zaman geçti.

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Neptün en son Koç burcundayken, dünya radikal değişimlerle karşılaştı fikirler çatışıyor, ortaya çıkan devrimler ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan İç Savaş.

Neptün en son Koç burcundayken, dünya radikal değişimlerle karşılaştı fikirler çatışıyor, ortaya çıkan devrimler ve Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanan İç Savaş.

Şimdi 2025'te, Koç'taki Neptün başka bir kargaşa dönemine işaret ediyor. Ancak bu sefer savaş alanı sadece fiziksel değil, teknolojik, manevi ve son derece kişisel olacak.

Koç'taki Neptün, ilerlemeyi körüklüyor. Pasif rüya çağı sona erdi. Neptün Koç geçişi, vizyonu gerçeğe dönüştürmekle ilgilidir.

Teknoloji, etik tartışmalar gerektiren şekillerde hızlanmak üzere: yapay zeka, biyomühendislik ve sanal gerçeklik sadece bazıları için araçlar olarak değil, aynı zamanda bir kişinin kimliğinin uzantıları olarak da görülüyor. Ancak bununla, yapay zekanın, bilgisayarın, telefonların, televizyonların vb. ötesinde bulunan doğada bulunan şeylerin gerçek özüyle temasımızı kaybedemeyiz. Müzik, sanat ve kültür, otantik, hayati ve gerçek bir şey lehine zihinleri uyutan eğilimleri reddedecektir.

Aynı şey maneviyat için de geçerlidir.

Aynı şey maneviyat için de geçerlidir.

Bir zamanlar aydınlanma olarak ortaya atılmış gerçeği yansıtmayan çok  şey sorgulanacak, yanlışlar ortaya çıkacak  ve doğru ile yeniden tanımlanacak. Sahte otoriteler, toksik öğretiler ve özgürleştirmek yerine manipüle etmek için tasarlanmış manevi sistemler deşifre olacak. Popüler kültürün sahte tapınma noktasına taşıdığı durumlar ve bunun savunucusu zihniyetlerin, aldatıcı liderliğin ve sözde seçilmişlere kör inancın ortaya çıkması ve insanları kendi ruhsal gelişimlerinin sorumluluğunu almaya zorlayacak. Koç'taki Neptün aldatmaz uyandırmak gerçeği göstermek için savaşır. İllüzyonu keser, maneviyatın nerede güçlendirme yerine kontrol olarak kullanıldığını ortaya çıkarır.

En önemli değişimlerden biri, insanların her türlü bağımlılıklardan, dikkat dağıtıcı şeylerden, toksik döngülerden ziyade uyuşan diğer kaçış biçimlerinden nasıl kurtulduklarına tanıklık edeceğiz. Koç'taki Neptün, artık gerçeklerden kaçınma olmadığını yaşayarak öğretecek bizlere. Bu dönem, gücü geri kazanmak, kaçış yerine güçlenerek farkındalığı seçmek ve manevi pratiği hareket eden, inşa eden ve koruyan bir şeye dönüştürmekle ilgilidir.

Bu yumuşak bir uyanış olmayacak artık hizmet etmeyen şeyin gerçek doğrular ile saflaştırılmasıdır. İşini doğru yapanlar kendi alanlarında lider olurlar ve evrende ortak yaratıcılar olarak harekete geçerler. Neptün Koç geçişi hepimizin en yüce hayrına olsun.

Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
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