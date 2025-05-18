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'Yemek Yapmayı Beceremiyorum' Diyenlerin Bile Hayatını Kolaylaştıracak Öneriler

etiket 'Yemek Yapmayı Beceremiyorum' Diyenlerin Bile Hayatını Kolaylaştıracak Öneriler

pondsjournal
pondsjournal - Onedio Üyesi
18.05.2025 - 19:01

Yemek yapmak gözünüzde büyüyorsa, yalnız değilsiniz! Ama bunun için endişelenmeyin. Çok küçük tüyolarla sizde mutfakta oldukça lezzetli yemekler yapabilirsiniz. İşte yemek yapmayı beceremeyenlerin bile rahatça uygulayabileceği, aynı zamanda eğlenceli 10 öneri!

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1. Pratik tariflerden başlayın.

İlk başta karışık tarifler yapmak mutfağa olan önyargınıza iyi gelmeyeceği kesin... Tavayı yakabilir ya da lezzetsiz bir yemek yemek yiyerek tüm uğraşınız boşa gidebilir. Basit bir tarifle başarıya ulaşmak aslında çok kolay!

2. Önceden ne yemek yapacağınızın planını kafanızda kurun!

Malzeme eksikliği yüzünden bir anda tüm hevesiniz gitmesin! Markete gitmekle uğraşmak istemeyeceğiniz için de günü yine makarna ile kapatabilirsiniz. İşte bunun yaşanmaması için en azından birkaç günlük yemek listesi planı yaparak bu sorunu ortadan kaldırabilirsiniz.

3. Küçük ev aletleriyle aranızı iyi tutun!

Siz de mutfakta saatlerce zaman geçirmekten sıkıldıysanız küçük ev aletlerinden yardım almaya ne dersiniz? Doğrayıcılar, mikrodalgalar ve hatta bir mutfak robotu bile yemek yapma sürecinizi hızlandırır. Bu sayede iş yükünüz de epey azalmış olur.

4. Hazır malzemelerle işinizi daha da kolaylaştırın!

Eğer yemek yapmakla aranız pek yoksa eminiz uğraştırıcı tariflerle de boğuşmak size oldukça sıkıcı geliyordur. Hazır gıdalar bu noktada size yetişir. Hazır soslar, doğranmış sebzeler, dondurulmuş gıdalar... Hepsi de lezzetli yemekler yapmak için ideal seçimler. Unutmayın, tadı güzel olduğu sürece nasıl yapıldığının pek bir önemi yok!

5. Salata yapmak, yemek yapmaya başlamak için harika bir seçenek.

Salata yapmak hem oldukça pratik, hem de başlangıç için harika bir adımdır. Kendi damak zevkinize göre malzemelerinizi seçin. Evet, biraz doğrama yeteneği gerekebilir ama o kadar da zor değil! İşin sonunda öyle güzel salata yiyeceksiniz ki, kendinizi bir gurme gibi hissedeceksiniz.

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6. Basit meze ve garnitürlerle işi şova dökün!

Salata yapıp kendinizi biraz mutfağa alıştırdıktan sonra şimdi birbirinden lezzetli garnitür ve mezeler yapabilirsiniz. Sonuçta ana yemeğin yanındaki atıştırmalıklar da oldukça önemli. Çok kolay tariflerle hazırlayabileceğiniz bu atıştırmalıkların özgüveni ile kendinizi hamur açarken bulabilirsiniz...

7. Mutfakta zamanınızı yönetmeyi öğrenin!

Yemek yapmanın püf noktalarından biri de zamanı iyi yönetebilmek. Yani, tavuğun pişmesini beklerken salatayı hazırlamak, tatlınızı yapmaya başlamak gibi… Bu sayede az zamanda çok iş çıkarabilirsiniz. Mutfakta kendinizi zamanla yarışıyor gibi hissedin.

8. Mutfağın en eğleneli kısmı: Tatlı yapmak!

Tatlı yapmak her zaman için kolay bir seçenek değil, kabul ediyoruz. Ama basit tariflerle küçük atıştırmalık yaparak mutfağa daha da ısınabilirsiniz. Mesela puding yapmayı deneyin.  Çok basit ama son derece tatmin edici. Adım adım çıtanızı yükseltin!

9. Yemek videoları izleyin ama aç karnına değil!

İnternette gezinirken karşınıza çıkan yemek yapma videolarını sonuna kadar izleyin ki göz aşinalığınız olsun. Tabii, izleyip izleyip bir kenara atmayın yoksa tüm sosyal medyanınız kaydedilmiş onlarca tarif videosu ile dolabilir... Özellikle 1 dakikalık hızlandırılmış tarif videoları hem ilham verir hem de gözünüzü korkutmaz.

10. Sevdiklerinizle birlikte yemek yapın!

Yalnız mutfağa girmek gözünü korkutuyorsa sevdiklerinizi mutfağınıza davet etmeye ne dersiniz? O konuşsun, siz doğrayın. Hem eğlenirsiniz hem de farkında olmadan bir bakmışsınız çeşit çeşit yemek yapmışsınız.

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