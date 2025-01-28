Yemek Yapma Stilinle Kişiliğin Ne Kadar Uyumlu?
Yemek Yapma Stilinle Kişiliğin Ne Kadar Uyumlu?
Yemek yapma stilin kişiliğin ile uyumlu mu? Sen bize yemek yapışını, neleri sevdiğini, neleri sevmediğini anlat biz de sana kişiliğinle ne kadar uyumlu yemek yaptığını söyleyelim. Hazırsan hadi başlıyoruz!
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1. Yemek tariflerine bağlı kalır mısın?
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2. Yemek yaparken mutfak nasıl görünür?
3. Yemek yaparken en sevdiğin ekipman nedir?
4. Yaptığın bir işte başarısız olursan nasıl tepki verirsin?
5. Günlük hayatında her şeyi önceden planlar mısın?
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6. Arkadaşların sana yemeğe geliyor. Ne yaparsın?
7. En sevdiğin yemek türü nedir?
8. Bir şeyi öğrenme stilin nedir?
Gerçek hayatta neysen mutfakta da o kişisin!
Arada sırada örtüşüyor!
Hiç ama hiç alakası yok...
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