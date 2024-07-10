Yemek Yapma Alışkanlıklarına Göre Senden İyi Bir Şef Olur mu?
Yemek Yapma Alışkanlıklarına Göre Senden İyi Bir Şef Olur mu?
Yemek yapmak herkes için farklı bir deneyimdir ve herkesin kendine özgü alışkanlıkları vardır. Bu testte, yemek yapma alışkanlıklarına dayanarak ne kadar iyi bir şef olabileceğini söylüyoruz👇
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1. İlk sorumuzla başlayalım. Mutfakta geçirdiğin zamanda genellikle hangi yemek türlerine odaklanıyorsun?
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2. Yaptığın yemekler çevrendeki insanlar tarafından beğenilir mi?
3. Bir yemeği hazırlarken tarife ne kadar sadık kalırsın?
4. Dünya mutfağından birini seçmeni istesek...
5. Sana göre elin ne kadar lezzetli? Puanla!
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