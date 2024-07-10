Yemek Yapma Alışkanlıklarına Göre Senden İyi Bir Şef Olur mu?

Yemek yapma konusunda büyük bir tutkun olduğunu söylemek pek mümkün değil. Genellikle zorunluluktan dolayı, aç kalmamak için mutfakta zaman geçiriyorsun. Bu yüzden senin bir şef olabileceğini düşünmek pek mantıklı değil :) Sen sadece yemeye devam et. Bırak, yemeği yapmayı sevenler yapsın :)