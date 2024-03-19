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Yemek Yaparken Mutfağı Batırmadan Çıkmanın İmkansız Olmasının 10 Nedeni

etiket Yemek Yaparken Mutfağı Batırmadan Çıkmanın İmkansız Olmasının 10 Nedeni

Ma Belle
Ma Belle - Onedio Üyesi
19.03.2024 - 14:16

Bazılarımız için yemek yapmak çok keyifli ve hatta bir terapi gibi olsa da, güzel yemek yapmanın bedeli biraz ağır olabiliyor. Eminiz ki çok güzel yemek yapıyorsundur ama mutfağı kirletmeden o yemek asla pişmez. Bunun sebepleri ise hemen aşağıda! 👇

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1. Yemeğe lezzet katan soslar illaki tezgaha bulaşır

Genel olarak soslar, yemeğin kıvamını ve tadını değiştirmek için kullanılır. Ama sadece yemek değil, aynı zamanda sosu kendin yapıyorsan tezgah da hazırladığın soslardan nasibini alır...

2. Yemeğe baharat dökerken bir bakmışsın her yerde karabiber, pulbiber, kekik...

Eğer tencerede yemek yaparken yemeğe baharat katacaksan, yemeğin buharı ile o baharatlar her yere savrulur. Hele ki kimyon veya körü kullanıyorsan bol şans dileriz. Çünkü bu baharatlar açık renkte olduğu için döküldüğü yerde hemen iz bırakabilir.

3. Hamur işi yaparken her yere dağılan un... Cümleyi yazarken bile burnumuza un kokusu geldi!

Çayın yanına güzel gider deyip heveslenerek yapmaya başladığın kek harcının yarısı mutfak dolaplarına bulaşmaya başlar. Karışımı çırpmaya başladığın an her yer beyaza dönmeye başlar. E ağız tadıyla kek bile yapamıyoruz hal böyle olunca.

4. Kesme tahtasının kaygan olmasıyla malzemeler mutfakta kısa bir yolculuğa çıkar...

Kesme tahtasında malzemeleri doğrarken birden tahta kayar ve malzemeler tezgahta kısa bir yolculuğa çıkar. Hele ki domates doğruyorsanız mutfağın batmama ihtimali yok.

5. Tencerenin taşmasına acilen bir çözüm bulunmalı

Geniş ailelerin daha çok yaşadığı tencere yemeğinin taşma durumu epey can sıkar. Ya başka bir yemeğe bakarsın, ya kapı çalmıştır ya da tencereye bakmayı unutmuşsundur. Taşan yemek ocağa bulaşır ve ocak çok zor temizlenir...

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6. Sadece tencere değil, aynı zamanda fırın tepsisindekiler de taşar

6. Sadece tencere değil, aynı zamanda fırın tepsisindekiler de taşar

Fırına koyduğun şeyler bazen taşabiliyor ya da beklenmedik şekilde kabarıyor. Sonra o fırını temizlemeye çalışmak... İşte orası işkence.

7. Çok fazla tencere ve tava kullanılır ve ortalık savaş alanına döner

7. Çok fazla tencere ve tava kullanılır ve ortalık savaş alanına döner

Eğer misafirlerin gelecekse çeşit çeşit yemek yapmak istersin. Yemek yaparken tencere, tava, cezve... Ne varsa kullanırsın, sonra o bulaşık yığını... Her birini yıkamak, sonra yerine koymak işin en sıkıcı kısmı.

8. Paketli ürünler kullanıyorsan etrafın dağılmaması imkansızdır

Hızlıca açtığın her paket bir dağınıklık yaratıyor. Paketin içindekiler birden bire ortalığa dağılıyor. Özellikle pirinç, mercimek ve nohut gibi bakliyatları açarken taneler yer yere savrulur. Sonra 'Keşke yavaş açsaydım' diye pişman oluyorsun.

9. Bal ve pekmez gibi kolay yapışabilen gıdaları kullanırken iki kez düşünmek gerek

Bal, pekmez gibi gıdalar her şeyi yapış yapış yapabiliyor. Hele ki ocak halen sıcakken ocağa dökülmeleri ayrı bir dert. Sonra onları temizlemek... O ayrı bir macera.

10. En önemlisi de kısıtlı bir zamanda yemek yapmaya çalışmak

Zaman daraldıkça, her şey üst üste gelmeye başlıyor. Aceleyle yapılan işler her zaman daha büyük bir karmaşaya yol açıyor ve sonra 'Nasıl bu kadar dağıttım?' diye düşünüyorsun.

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