Yemek Yaparken Mutfağı Batırmadan Çıkmanın İmkansız Olmasının 10 Nedeni
Yemek Yaparken Mutfağı Batırmadan Çıkmanın İmkansız Olmasının 10 Nedeni
Bazılarımız için yemek yapmak çok keyifli ve hatta bir terapi gibi olsa da, güzel yemek yapmanın bedeli biraz ağır olabiliyor. Eminiz ki çok güzel yemek yapıyorsundur ama mutfağı kirletmeden o yemek asla pişmez. Bunun sebepleri ise hemen aşağıda! 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Yemeğe lezzet katan soslar illaki tezgaha bulaşır
2. Yemeğe baharat dökerken bir bakmışsın her yerde karabiber, pulbiber, kekik...
3. Hamur işi yaparken her yere dağılan un... Cümleyi yazarken bile burnumuza un kokusu geldi!
4. Kesme tahtasının kaygan olmasıyla malzemeler mutfakta kısa bir yolculuğa çıkar...
5. Tencerenin taşmasına acilen bir çözüm bulunmalı
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Sadece tencere değil, aynı zamanda fırın tepsisindekiler de taşar
7. Çok fazla tencere ve tava kullanılır ve ortalık savaş alanına döner
8. Paketli ürünler kullanıyorsan etrafın dağılmaması imkansızdır
9. Bal ve pekmez gibi kolay yapışabilen gıdaları kullanırken iki kez düşünmek gerek
10. En önemlisi de kısıtlı bir zamanda yemek yapmaya çalışmak
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda