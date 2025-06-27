Yemek Yaparken En Çok Nerede Hata Yapıyorsun?
Yemek yaparken yaptığın hata ne? Daha iyi yemekler yapmak ve mutfakta keyifle vakit geçirmek için önce hatanı sonra da çözümünü öğrenmelisin. Hatayı öğrenmek için yapman gereken tek şey testi çözmek. Bakalım senin mutfaktaki hatan ne? Ve nasıl düzeltebilirsin? Hadi başlıyoruz!
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1. Bir yemeğe başlamadan önce tarifi baştan sona okur musun?
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2. Malzemeleri nasıl ölçersin?
3. Sebzeleri ve etleri hızlı doğrar mısın?
4. Yemek yaparken genellikle hangisini unutursun?
5. Tarifte yazan pişirme süresine sadık kalır mısın?
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6. Aynı anda birden fazla yemeği pişirirken nasıl hissediyorsun?
7. Mutfakta en çok hangisini kullanırsın?
8. Yemeği pişirdikten sonra mutfak genelde nasıl olur?
Plansızlık!
Kesinlikle zamanlama!
Fazla titizlikten zamanlaman kötü olabiliyor...
Detayları atlıyor ve acele ediyorsun!
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Test
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