Görüş Bildir
Haberler
Yemek
Yemek Yaparken Dinlemen Gereken O Eğlenceli Şarkı Ne?

etiket Yemek Yaparken Dinlemen Gereken O Eğlenceli Şarkı Ne?

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
02.05.2024 - 22:01

Bakalım yemek yaparken keyfine keyif katacak o şarkı neymiş? 🧐

İçeriğin Devamı Aşağıda

1. Yemek yaparken genellikle nasıl hissedersin?

2. En çok hangi yemeği yaparken eğleniyorsun?

3. Pekii, mutfakta geçirdiğin zamanı nasıl adlandırırsın?

4. Hangi yemek programı sende yemek yapma isteği uyandırıyor?

5. Kendini en iyi ifade ettiğin yemek tarzı hangisi?

İçeriğin Devamı Aşağıda

6. Bu şarkılardan hangisi çalmaya başlasa daha enerjik hissedersin?

7. Yemek yaparken seni en çok heyecanlandıran malzeme hangisi?

8. Hangi yemek yapma tarzı seni daha çok yansıtıyor?

9. Son olarak, yemek yaparken seni en çok motive eden şey nedir?

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda

Yemek yaparken dinlemen gereken şarkı: Smooth - Santana ft. Rob Thomas!

Yemek yaparken dinlemen gereken şarkı: Dancing Queen - ABBA

Yemek yaparken dinlemen gereken şarkı: Uptown Funk - Mark Ronson ft. Bruno Mars!

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın