onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Yemek Seçimlerine Göre Günlük Alışkanlıklarını Test Ediyoruz!

etiket Yemek Seçimlerine Göre Günlük Alışkanlıklarını Test Ediyoruz!

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
17.06.2025 - 19:04

Yemek seçimlerin yaşam tarzınla ilgili ipucu veriyor olabilir! Nasıl beslendiğini bize söyle, gün içinde neler yaptığını tahmin edelim. Sonucu merak ediyorsan, haydi başlayalım. 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Senin için kahvaltı sofrasının olmazsa olmazı hangisi?

2. Öğlen karnın kazındığında ne tür bir atıştırmalık tercih edersin?

3. Şimdi de vazgeçemediğin Türk mutfağı lezzetini seç bakalım. 👇

4. Dünya mutfağından bir lezzet seçmeni istesek... 👇

5. Peki en sevdiğin sütlü tatlı hangisi?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. İşten eve geldin ve çok açsın, hangi yemeği sipariş edersin?

7. Misafirlerin için bir sofra hazırlayacak olsan ana yemekte hangisi olur?

8. Son olarak, hayatın boyunca bir makarna yiyecek olsan hangisini seçersin?

Disiplinli birisin ve tüm günün planlı!

Sen her gününü saat saat planlıyorsun. Sabahları kaçta kalkacağını, ne zaman yemek yiyeceğini, hangi işi ne zaman yapacağını önceden belirlemezsen için rahat etmiyor. Yemek seçimlerine göre sen rutininden çıkmayı sevmiyorsun. Risk almaktan hoşlanmıyor, alıştığın düzeni bırakmayı tercih etmiyorsun. Sabah kalkınca önce kahvaltını yapıyor, ardından işlerini halledip biraz kendine vakit ayırdıktan sonra akşam yemeği menüsüne girişiyorsun. Haftada birkaç akşam da ailen veya arkadaşlarınla vakit geçirerek kendine keyifli anlar yaratmaya çalışıyorsun.

Senin günlük rutinin telaş dolu!

Senin günlerin hızlı geçiyor çünkü sürekli bir yerlere yetişmeye çalışıyorsun. Sabahları alarmı erteleyip hızla hazırlanıyor, kahveni içip güne başlıyorsun. Gün içinde bir işten diğerine koşturmaktan akşam nasıl oluyor hatırlamıyorsun bile. Yemek seçimlerin de bu tempoya ayak uyduruyor. Hızlıca hazırlayabileceğin kolay tarifler tercih ediyor veya favori restoranından sipariş veriyorsun. “Yapılacaklar listesi” pek senlik değil, anlık kararlarla günü kurtarmayı tercih ediyorsun.

Sosyalleşmek, rutininin olmazsa olmazı!

Senin günlük alışkanlıklarının merkezinde sosyallik var! Bir kahve molasını bile tek başına geçirmektense bir arkadaşınla buluşmayı tercih ediyorsun. İş çıkışlarında buluşmalar, hafta sonu planları, aile yemekleri senin olmazsa olmazların. Gününü başkalarıyla paylaşmak, sohbet etmek ve eğlenmek seni besliyor. Neredeyse her günün için bir plan yapıyorsun. Bu yüzden seninkine 'rutin' demek pek doğru olmaz çünkü hep değişiklik arayan birisin. Çevrendekiler seni hep neşeli, sosyal ve enerjik biri olarak tanıyor.

Rahatına düşkün bir rutinin var!

Senin günlük alışkanlıkların duygularına bağlı olarak değişiyor. Modun yüksekse enerjik ve motive bir gün geçirirsin ama moralin bozuksa içine dönük bir halin oluyor. Kendini zorlamaktan pek hoşlanmıyorsun. Gün içinde mutlaka bir plan yapmak zorunda gibi hissetmiyor, kendini akışa bırakıyorsun. Kahvaltı, temizlik, kişisel bakım gibi rutin işleri hallettikten sonra tüm gün keyfine balmayı tercih ediyorsun. Günlük rutinlerinde tatlı molalar, güzel bir kahve anı senin için çok önemli! İşlerini çoğu zaman erteleme eğilimin olabilir ama sonuçta tamamlamayı başarıyorsun. Rahat ve duygusal alışkanlıkların sayesinde hayatın tadını çıkarmayı çok iyi biliyorsun!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın