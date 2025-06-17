Yemek Seçimlerine Göre Günlük Alışkanlıklarını Test Ediyoruz!

Senin günlük alışkanlıkların duygularına bağlı olarak değişiyor. Modun yüksekse enerjik ve motive bir gün geçirirsin ama moralin bozuksa içine dönük bir halin oluyor. Kendini zorlamaktan pek hoşlanmıyorsun. Gün içinde mutlaka bir plan yapmak zorunda gibi hissetmiyor, kendini akışa bırakıyorsun. Kahvaltı, temizlik, kişisel bakım gibi rutin işleri hallettikten sonra tüm gün keyfine balmayı tercih ediyorsun. Günlük rutinlerinde tatlı molalar, güzel bir kahve anı senin için çok önemli! İşlerini çoğu zaman erteleme eğilimin olabilir ama sonuçta tamamlamayı başarıyorsun. Rahat ve duygusal alışkanlıkların sayesinde hayatın tadını çıkarmayı çok iyi biliyorsun!