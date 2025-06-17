Yemek Seçimlerine Göre Günlük Alışkanlıklarını Test Ediyoruz!
Yemek seçimlerin yaşam tarzınla ilgili ipucu veriyor olabilir! Nasıl beslendiğini bize söyle, gün içinde neler yaptığını tahmin edelim. Sonucu merak ediyorsan, haydi başlayalım. 👇
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1. Senin için kahvaltı sofrasının olmazsa olmazı hangisi?
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2. Öğlen karnın kazındığında ne tür bir atıştırmalık tercih edersin?
3. Şimdi de vazgeçemediğin Türk mutfağı lezzetini seç bakalım. 👇
4. Dünya mutfağından bir lezzet seçmeni istesek... 👇
5. Peki en sevdiğin sütlü tatlı hangisi?
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6. İşten eve geldin ve çok açsın, hangi yemeği sipariş edersin?
7. Misafirlerin için bir sofra hazırlayacak olsan ana yemekte hangisi olur?
8. Son olarak, hayatın boyunca bir makarna yiyecek olsan hangisini seçersin?
Disiplinli birisin ve tüm günün planlı!
Senin günlük rutinin telaş dolu!
Sosyalleşmek, rutininin olmazsa olmazı!
Rahatına düşkün bir rutinin var!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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