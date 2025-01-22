Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yemek
Yemek İsrafını Önlemek İçin Mutfakta Uygulayabileceğiniz Pratik Çözümler

etiket Yemek İsrafını Önlemek İçin Mutfakta Uygulayabileceğiniz Pratik Çözümler

matsuri
matsuri - Onedio Üyesi
22.01.2025 - 20:31

Yemek yaparken bazen elimizin ayarı kaçıyor, değil mi? Neyse ki hem bütçene hem de doğaya katkıda bulunmak ve yemek israfını önlemek düşündüğünden daha kolay! Biraz yaratıcılık biraz planlama ile sen de dolabında bekleyen malzemelerden mucizeler yaratabilirsin.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Markete gitmeden önce mutfağında neyin eksik olduğunu tespit ederek liste oluştur.

Alışveriş listeni hazırlarken ihtiyacın olmayan ürünlere “belki lazım olur” diyerek yer vermemeye dikkat et. Böylece hem gereksiz harcama yapmaz hem de dolabında kullanılmayan ürünlerin bozulup israf olmasını önlersin.

2. Buzdolabını düzenli aralıklarla temizleyerek gereksiz kalabalıktan kurtul.

Özellikle son kullanma tarihi yaklaşan ürünleri ön tarafa koyarak ilk önce onları tüketmeyi alışkanlık haline getirmeyi deneyebilirsin. Bu yöntemle hem israfı azaltabilir hem de buzdolabında yer açabilirsin.

3. Her gün “Bugün ne pişirsem?” sorusuyla boğuşmak yerine haftalık bir yemek planı yap.

Her öğün kafa patlatmak yerine tüm haftanın yemeğini organize etmeyi deneyebilirsin. Bu plan sayesinde ihtiyacın olan malzemeleri önceden alır ve neyi ne zaman tüketeceğinizi bilirsin. Ayrıca bu yöntem, artan yemeklerin değerlendirilmesini de kolaylaştırır.

4. Fazla pişirdiğin yemekleri ya da kısa sürede tüketemeyeceğin malzemeleri dondurucuya koy.

Özellikle çorba, sos ve sebzeler dondurucuda uzun süre bozulmadan saklanabilir. Üşengeçliği bir kenara bırakarak yemeğini ya da malzemeleri dondurucuya koymadan önce porsiyonlara ayırmayı da unutma, böylece gerektiğinde ihtiyacın kadarını hızlıca çözdürüp yiyebilirsin.

5. Küçük porsiyonlar hazırlamaya özen göster.

Göz kararıyla büyük porsiyonlar hazırlamak yerine yemek yaparken kişi başına düşecek miktarları hesapla. Ne kadar yediğinde doyduğunu gözlemleyerek kendine yetecek kadar yemek yapıp israfı kolayca önleyebilirsin. Ayrıca taze yemek yapmak her zaman daha sağlıklı ve lezzetli!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Sebze ve meyve kabuklarını değerlendir!

Sebzeleri veya meyveleri soyduktan sonra kabuklarını atmaktansa onları farklı şekillerde kullanmayı dene. Örneğin, patates ve havuç kabuklarını fırınlayarak sağlıklı cips yapabilir ya da limon kabuklarını rendeleyerek tatlılarına aroma katabilirsin!

7. Dünden kalan yemekleri atmaktansa onları yeni bir yemeğe dönüştürmeyi dene!

Dünden artan pilavı sebzelerle zenginleştirerek nefis bir kızarmış pilav yapabilir ya da artan etleri ince ince doğrayarak salatalarına ekleyebilirsin. Bundan sonra yemeklerinde malzemeleri etkili bir şekilde değerlendirirken yaratıcılığını konuşturarak enfes sonuçlar elde edebilirsin!

8. Çift hazneli airfryer kullanmaya başla!

Mutfakta enerji tasarrufu yaparken yemek israfını önlemenin en pratik yollarından biri de çift hazneli airfryer kullanmaktan geçiyor. Örneğin, bir haznede dünden kalan sebzeleri pişirirken diğer haznede yeni bir yemek yapabilirsin. Böylelikle aynı anda birden fazla yemeği hazırlayarak zamandan, enerjiden ve malzemeden tasarruf edebilirsin.

9. Sebze ve et artıklarını değerlendirmek için kendi ev yapımı stoklarını hazırla.

Kendi sebze stoklarını yapmak için havuç, kereviz ve soğan gibi sebzelerin kabuklarını ya da saplarını kaynatıp süzerek sebze suyu yapabilirsin. Bu stokları buzlukta saklayarak gerektiğinde çorbalarına ve yemeklerine lezzet katabilirsin.

10. Eski ekmekleri yeni tariflerle kurtar.

Bayatlayan ekmeklerini atmaktansa farklı tariflerle değerlendirebilirsin. Örneğin, ekmekleri fırınlayarak kıtır ekmek yapabilir, blenderda çekerek galeta ununa dönüştürebilir ya da üzerine süt dökerek tatlıya çevirebilirsin. Bayat ekmekleri yaratıcı şekillerde kullanarak sıfır atık mutfağa adım atmak sandığından daha basit!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. Şeffaf saklama kapları kullan.

Buzdolabı veya dolaplarında şeffaf saklama kapları kullanarak içindekileri kolayca görebilir ve bozulmalarını önleyebilirsin. Özellikle yiyeceklerin ömrünü uzatmak için doğru kapaklı kaplar tercih et ve arada bir buzdolabı düzenini gözden geçirmeyi unutma.

12. Yemekleri baharatlarla canlandır!

Lezzeti azalmış ya da artık göze cazip gelmeyen yemeklere biraz baharat ekleyerek enfes birer öğüne dönüştürmeyi deneyebilirsin. Örneğin, sade haşlanmış sebzeleri zerdeçal ve karabiberle tatlandırabilir ya da pilavı kırmızı pul biber ve taze otlarla bambaşka bir hale getirebilirsin.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
matsuri
matsuri
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın