Yemek İsrafını Önlemek İçin Mutfakta Uygulayabileceğiniz Pratik Çözümler
Yemek İsrafını Önlemek İçin Mutfakta Uygulayabileceğiniz Pratik Çözümler
Yemek yaparken bazen elimizin ayarı kaçıyor, değil mi? Neyse ki hem bütçene hem de doğaya katkıda bulunmak ve yemek israfını önlemek düşündüğünden daha kolay! Biraz yaratıcılık biraz planlama ile sen de dolabında bekleyen malzemelerden mucizeler yaratabilirsin.
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1. Markete gitmeden önce mutfağında neyin eksik olduğunu tespit ederek liste oluştur.
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2. Buzdolabını düzenli aralıklarla temizleyerek gereksiz kalabalıktan kurtul.
3. Her gün “Bugün ne pişirsem?” sorusuyla boğuşmak yerine haftalık bir yemek planı yap.
4. Fazla pişirdiğin yemekleri ya da kısa sürede tüketemeyeceğin malzemeleri dondurucuya koy.
5. Küçük porsiyonlar hazırlamaya özen göster.
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6. Sebze ve meyve kabuklarını değerlendir!
7. Dünden kalan yemekleri atmaktansa onları yeni bir yemeğe dönüştürmeyi dene!
8. Çift hazneli airfryer kullanmaya başla!
9. Sebze ve et artıklarını değerlendirmek için kendi ev yapımı stoklarını hazırla.
10. Eski ekmekleri yeni tariflerle kurtar.
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11. Şeffaf saklama kapları kullan.
12. Yemekleri baharatlarla canlandır!
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