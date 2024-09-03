Yemek Alışkanlıkların Ne Kadar Sağlıklı?
Yemek Alışkanlıkların Ne Kadar Sağlıklı?
Yemek alışkanlıklarının sağlığını nasıl etkilediğini merak mı ediyorsun? Bu test, günlük yeme alışkanlıklarını değerlendirerek beslenme alışkanlıklarının ne kadar sağlıklı olduğunu belirlemene yardımcı olacak.
Hazırsan başlayalım👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Günde kaç öğün yemek yediğini öğrenerek testimize başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Söyle bakalım, ne sıklıkla fast food tüketiyorsun?
3. Ekmek seçimin bunlardan hangisi olur?
4. Diyelim ki canın patates çekti. Nasıl yemeyi tercih edersin?
5. Tatlı ve şekerli şeylere ne kadar düşkünsün? Puanlar mısın?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın