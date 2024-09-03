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Yemek Alışkanlıkların Ne Kadar Sağlıklı?

etiket Yemek Alışkanlıkların Ne Kadar Sağlıklı?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
03.09.2024 - 19:01

Yemek alışkanlıklarının sağlığını nasıl etkilediğini merak mı ediyorsun? Bu test, günlük yeme alışkanlıklarını değerlendirerek beslenme alışkanlıklarının ne kadar sağlıklı olduğunu belirlemene yardımcı olacak.

Hazırsan başlayalım👇

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1. Günde kaç öğün yemek yediğini öğrenerek testimize başlayalım!

2. Söyle bakalım, ne sıklıkla fast food tüketiyorsun?

3. Ekmek seçimin bunlardan hangisi olur?

4. Diyelim ki canın patates çekti. Nasıl yemeyi tercih edersin?

5. Tatlı ve şekerli şeylere ne kadar düşkünsün? Puanlar mısın?

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6. Şimdi de, yemeği nasıl yediğini öğrenelim!

7. Canın biraz tatlı bir şeyler çekti diyelim, hangisi ilk tercihin olur?

8. Son olarak, yatmadan önce ne kadar süre önce yemek yemeyi tercih ediyorsunuz?

Çok sağlıklı!

Verdiğin cevaplara göre senin yemek alışkanlıkların oldukça sağlıklı görünüyor. Nasıl beslenmen gerektiğini öğrenmişsin ve bu bilgileri yaşam tarzına başarılı bir şekilde entegre etmişsin. Bedenine ve sağlığına gereken özeni veriyorsun. Düzenli olarak sağlıklı besinler tüketiyor, tatlı krizlerine karşı etkili stratejiler uyguluyor ve porsiyon kontrolüne dikkat ediyorsun. Bu özenli yaklaşımın, uzun vadeli sağlık hedeflerine ulaşmanda büyük rol oynayacağı kesin. Kendini ödüllendirmek ve sağlıklı alışkanlıklarını sürdürmek için motive olmaya devam et! Ayrıca dahasağlıklı beslenmek için yağ miktarını azaltmak istiyorsan, Philips Airfryer tam sana göre. Bu mutfak aleti, Rapid Air teknolojisi sayesinde en sevdiğin yiyecekleri neredeyse hiç yağ eklemeden, %90'a kadar daha az yağlı bir şekilde kızartmana olanak tanır. Yani, hem lezzetten ödün vermeden hem de daha sağlıklı bir şekilde yemeklerini hazırlayabilirsin.

Sağlıklı besleniyorsun!

Sağlıklı beslenme, yaşam tarzının büyük bir parçası olarak öne çıkıyor ama bazen küçük kaçamaklar yapabiliyorsun, bu da tamamen normal. Arada sırada sevdiğin şeyleri tüketmek, hem zihnini hem de bedenini dengede tutmana yardımcı oluyor. Bu sebeple yaptığın küçük tatlı kaçamaklardan keyif almaya bakabilirsin. Ayrıca sağlıklı beslenmek için yağ miktarını azaltmak istiyorsan, Philips Airfryer tam sana göre. Bu mutfak aleti, Rapid Air teknolojisi sayesinde en sevdiğin yiyecekleri neredeyse hiç yağ eklemeden, %90'a kadar daha az yağlı bir şekilde kızartmana olanak tanır. Yani, hem lezzetten ödün vermeden hem de daha sağlıklı bir şekilde yemeklerini hazırlayabilirsin.

Sağlıksız besleniyorsun!

Yarınlar yokmuşcasına sağlıksız besleniyorsun; adeta “bir daha mı geleceğim dünyaya?” mantığıyla hareket ediyorsun. Bu tamamen anlaşılır bir durum; gerçekten de çoğu zaman en cazip tatlar, en sağlıksız seçeneklerle karşımıza çıkıyor. Tatlılar ve abur cuburlar hayatın küçük keyifleri arasında yer alıyor ve zaman zaman bu tür kaçamaklara izin vermek, kendine karşı dürüst olmak demektir. Önemli olan, genel olarak dengeli bir beslenme alışkanlığını koruyarak, bu küçük kaçamakların hayatını etkilemesini engellemektir. Her şeyin tadını çıkar, ama dengede kalmaya da devam et! Ayrıca sağlıklı beslenmek için yağ miktarını azaltmak istiyorsan, Philips Airfryer tam sana göre. Bu mutfak aleti, Rapid Air teknolojisi sayesinde en sevdiğin yiyecekleri neredeyse hiç yağ eklemeden, %90'a kadar daha az yağlı bir şekilde kızartmana olanak tanır. Yani, hem lezzetten ödün vermeden hem de daha sağlıklı bir şekilde yemeklerini hazırlayabilirsin.

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