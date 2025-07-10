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Yazın Tatilde Yanından Ayırmadığın O Şeyi Tahmin Ediyoruz!

etiket Yazın Tatilde Yanından Ayırmadığın O Şeyi Tahmin Ediyoruz!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
10.07.2025 - 15:01

Senin yaz boyunca yanından asla ayırmadığın o şey ne? Dur söyleme, hemen biz tahmin edelim! Sen bize yaz ayından beklentini, neleri sevdiğini ve rutinini anlat biz de sana yanından ayırmadığın o şeyi söyleyelim. Hadi bakalım, başlıyoruz!

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1. Tatile hangi boy valizle gidersin?

2. Peki senin için yaz demek...

3. Tatil deyince aklına ilk ne geliyor?

4. Senin tatil emoji bunlardan hangisi?

5. Genellikle ne zaman güneşe çıkarsın?

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6. Şu anda nerede olmak isterdin?

7. Denizden çıktıktan sonra ilk işin nedir?

8. Peki senin yaz kombinlerin en çok hangisine benziyor?

Kesinlikle güneş kremi!

Senin için yaz, sadece deniz ve kum değil aynı zamanda cildine iyi bakmak demek. Sen güneşi gerçekten çok seviyorsun ama cildine de önem veriyorsun. Bu yüzden senin çantanda ve her zaman yanında olan en önemli şey güneş kremi!  Cildine özen gösteren, sağlığını her şeyin önüne koyan birisin. Sen tam olarak “Bronzlaşmak mı? Asla!” diyenlerdensn… Kumsalda saatler geçirse de SPF'ini tazeleyen, bronzlaşırken zarar görmek istemeyen bilinçli bir tatilcisin!

Kesinlikle güneş gözlüğü!

Sen tam bir yaz stil ikonusun! Plaja inerken ilk taktığın şey sadece gözlük değil o gözlükle birlikte cool enerjini de takıyorsun. Işıklarda bile karizmatik kalmayı başaranlardansın. Güneş gözlüğü seçimlerinle her zaman ben buradayım diyebiliyorsun. Şehirdeyken bile güneş gözlüğünü çantanda taşıyorsun ondan vazgeçmen mümkün değil!

Kesinlikle lip gloss!

Sen yazın ışıltısını yanaklarında değil, dudaklarında taşıyanlardansın! Tatil boyunca parlayan, canlı ve enerjik bir havan var. Şezlonga uzanırken bile dudakların parlamalı, çünkü senin için tatil demek biraz bakım, biraz estetik, bolca özgüven demek! Çantanda mutlaka birkaç farklı lip gloss oluyor. Biri renksiz ama ultra parlak, biri pembemsi, biri de hafif mentollü...

Kesinlikle kulaklık!

Senin için tatil, sadece dış dünyadan kaçmak değil, aynı zamanda kendi dünyana dönmek. Plajda şezlonga uzanıp kulaklığını taktığında zaman duruyor. Müzik senin için hem enerji hem terapi. Dalga sesleriyle karışan melodiler, güneşin altındaki ritimle birleştiğinde tüm stresini geride bırakıyorsun. Tatil boyunca yanındaysa tek ihtiyaç: telefon, internet ve kulaklık!

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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