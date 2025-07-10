Yazın Tatilde Yanından Ayırmadığın O Şeyi Tahmin Ediyoruz!
Senin yaz boyunca yanından asla ayırmadığın o şey ne? Dur söyleme, hemen biz tahmin edelim! Sen bize yaz ayından beklentini, neleri sevdiğini ve rutinini anlat biz de sana yanından ayırmadığın o şeyi söyleyelim. Hadi bakalım, başlıyoruz!
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1. Tatile hangi boy valizle gidersin?
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2. Peki senin için yaz demek...
3. Tatil deyince aklına ilk ne geliyor?
4. Senin tatil emoji bunlardan hangisi?
5. Genellikle ne zaman güneşe çıkarsın?
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6. Şu anda nerede olmak isterdin?
7. Denizden çıktıktan sonra ilk işin nedir?
8. Peki senin yaz kombinlerin en çok hangisine benziyor?
Kesinlikle güneş kremi!
Kesinlikle güneş gözlüğü!
Kesinlikle lip gloss!
Kesinlikle kulaklık!
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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