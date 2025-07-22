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Yazın Saçların İçin Yapman Gereken Şey Ne?

etiket Yazın Saçların İçin Yapman Gereken Şey Ne?

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
22.07.2025 - 15:02

Yazın geldiğine sevinenlerimiz çoğunlukta ama saç bakımında titiz olanlar bunun için pek sevinmemiş olabilir... 😔 Her şeyde olduğu gibi saç bakımında da çareler bitmez. Eğer yaz geldi diye saçın için ne yapman gerektiğini bilmiyorsan doğru yerdesin!

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.

2. Şimdi de yaşını öğrenelim.

3. Şimdi başlayabiliriz! Yaz aylarında saçlarını ne sıklıkta yıkıyorsun?

4. Denize girdikten sonra saçın nasıl duruyor?

5. Saç ürünlerinde olmazsa olmaz dediğin bir özellik seçer misin?

5. Saç ürünlerinde olmazsa olmaz dediğin bir özellik seçer misin?
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6. Saçını yıkadıktan sonra kurulamadan dışarı çıkmak senin için önemli mi?

7. Az kaldı! En son ne zaman saç maskesi yaptın?

7. Az kaldı! En son ne zaman saç maskesi yaptın?

8. Islak saç benim için...

8. Islak saç benim için...

9. Son sorudayız! Favori saç şeklini seçer misin?

Nem, nem, nem! Saçların susuz kalmış olabilir.

Nem, nem, nem! Saçların susuz kalmış olabilir.

Saçların bu yaz bol bol güneş gördü ama yeterince bakım alamamış gibi. Deniz ve havuz sonrası saç uçların sertleşiyor ve taramak işkenceye dönüşüyor olabilir. Durulanmayan nemlendirici spreyler, haftada 1-2 kez uygulayacağın basit bir saç maskesi ya da sadece bir serum bile fark yaratır. Saçının senden istediği şey belli aslında. Su odaklı bir bakım. Bir de şapka takarsan şahane olur!

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Yazlık ürünlerin olduğu rafa bir saç koruyucu da eklemelisin!

Yazlık ürünlerin olduğu rafa bir saç koruyucu da eklemelisin!

Senin saçların yazın özel ilgi istiyor ama farkında olmayabilirsin. Özellikle boyalı ya da işlem görmüş saçlara sahipsen UV filtreli koruyucu ürünler ve renk koruma özelliği olan şampuanlar işini kolaylaştırır. Şampuan kadar saçtan önce kullanacağın sprey de önemli. Koruma olmadan güneş altına çıkmak saçlar için biraz riskli çünkü...

Isıdan değil, güneşten kork! Neden mi?

Isıdan değil, güneşten kork! Neden mi?

Saçına fön, maşa, düzleştirici falan uygulamıyorsan bile güneşin doğal ısısı zaten yeterince yıpratıyor. “Zaten doğal kurutuyorum.” diyorsan bile saçın fark etmeden susuz kalabilir. Özellikle saçın dalgalı ya da kıvırcıksa kıvırcık dostu nemlendiriciler ve yıkama sonrası bakım kremleri sana çok iyi gelir. Sıcaklık sadece aletlerden gelmez, yaz güneşi de ciddi bir ısı kaynağıdır.

Büyük düşün: Bu yaz bir bakım rutini oluştur!

Büyük düşün: Bu yaz bir bakım rutini oluştur!

Senin saçların da ilgi bekliyor ama sen biraz bugün de öyle kalsın diyenlerden gibisin. Haklısın çünkü yazın bakım yapmak zor ama imkansız değil. Saçının ihtiyacını anlayıp tek bir temel ürüne bile bağlı kalsan yazın sonunda farkı hissedersin. Kuru şampuan, deniz sonrası sprey, haftalık maske... Küçük şeyler büyük işler yapabilir. Bir iki adımı alışkanlık haline getirsen yeterli!

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Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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