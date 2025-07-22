Yazın Saçların İçin Yapman Gereken Şey Ne?

Saçların bu yaz bol bol güneş gördü ama yeterince bakım alamamış gibi. Deniz ve havuz sonrası saç uçların sertleşiyor ve taramak işkenceye dönüşüyor olabilir. Durulanmayan nemlendirici spreyler, haftada 1-2 kez uygulayacağın basit bir saç maskesi ya da sadece bir serum bile fark yaratır. Saçının senden istediği şey belli aslında. Su odaklı bir bakım. Bir de şapka takarsan şahane olur!