Yazın Saçların İçin Yapman Gereken Şey Ne?
Yazın geldiğine sevinenlerimiz çoğunlukta ama saç bakımında titiz olanlar bunun için pek sevinmemiş olabilir... 😔 Her şeyde olduğu gibi saç bakımında da çareler bitmez. Eğer yaz geldi diye saçın için ne yapman gerektiğini bilmiyorsan doğru yerdesin!
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.
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2. Şimdi de yaşını öğrenelim.
3. Şimdi başlayabiliriz! Yaz aylarında saçlarını ne sıklıkta yıkıyorsun?
4. Denize girdikten sonra saçın nasıl duruyor?
5. Saç ürünlerinde olmazsa olmaz dediğin bir özellik seçer misin?
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6. Saçını yıkadıktan sonra kurulamadan dışarı çıkmak senin için önemli mi?
7. Az kaldı! En son ne zaman saç maskesi yaptın?
8. Islak saç benim için...
9. Son sorudayız! Favori saç şeklini seçer misin?
Nem, nem, nem! Saçların susuz kalmış olabilir.
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Yazlık ürünlerin olduğu rafa bir saç koruyucu da eklemelisin!
Isıdan değil, güneşten kork! Neden mi?
Büyük düşün: Bu yaz bir bakım rutini oluştur!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
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