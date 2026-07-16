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Yazın Gözdesi Balkonlar Nasıl Temizlenir Anlatıyoruz!

etiket Yazın Gözdesi Balkonlar Nasıl Temizlenir Anlatıyoruz!

Nida Ataman
Nida Ataman - Onedio Üyesi
16.07.2026 - 15:03
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Yaz dedik mi aklımıza ilk balkonda içilen keyif kahvesi gelir. İlk güneş gördüğümüz gün dayanamaz hemen kendimizi balkonda buluruz. Ama öncesinde kıştan kalan kirleri atmak gerekir. Hadi üşenme birlikte balkon temizleyeceğiz!

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Önce balkonu boşaltalım tüm alan bizim olsun.

Temizliğe başlamadan önce balkondaki sandalye, masa, minder, saksı ve dekoratif ürünleri mümkün olduğunca kenara almak işinizi ciddi şekilde kolaylaştırır. Böylece hem zemin daha rahat temizlenir hem de köşelerde biriken toz ve yapraklara ulaşmak kolaylaşır. Ben sadece görünen yerleri temizlerim demeyin balkonun asıl gizli kahramanları hep o köşelerde saklanır.

Kuru temizlik yapmadan suya koşmayalım.

Balkonu direkt suyla yıkamak kulağa pratik gelebilir ama önce süpürmek çok daha mantıklıdır. Toz, yaprak, kum ve minik kirleri kuru şekilde almak sonrasında çamur görüntüsünün oluşmasını engeller. El süpürgesi ya da klasik bir fırça burada gayet iyi iş görür. Yani önce kuru kuru anlaşalım sonra köpüklü maceraya geçelim.

Korkulukları unutmayalım manzaranın çerçevesi onlar.

Balkon korkulukları özellikle açık alanlarda tozu en hızlı toplayan yerlerden biridir. Nemli bir bezle silmek, ardından kuru bir bezle üzerinden geçmek hem daha temiz hem de daha parlak bir görünüm sağlar. Cam korkuluk varsa cam temizleyiciyle iz bırakmadan silmek iyi olur.

Zemini yıkamadan balkon temizliği yarım kalır, o hortum sahneye çıkacak!

İşte sıra güzelce yıkamakta. Foşur foşur yıkayıp çekçekle suyunu aldıktan sonra güneşin birkaç dakika son dokunuşu yapmasını bekleyebilirsin. Bu sırada balkonun o mis gibi temizlenmiş hali kendini yavaş yavaş göstermeye başlar. Kuruyan zeminin ardından masa, sandalye ve saksıları yerlerine geri koyduğunda ortam bir anda yaz akşamı keyif moduna geçer.

Son dokunuşu yapalım balkon yaz moduna geçsin.

Temizlik bittikten sonra balkonunuzu küçük detaylarla daha keyifli hale getirebilirsiniz. Temiz minderler, küçük bir masa örtüsü, birkaç dekoratif ışık ya da düzenli yerleştirilmiş saksılar balkonun havasını hemen değiştirir. Bu aşama temizlikten çok ödül kısmı gibi düşünülmeli. Sonuçta o kadar emek verdiniz artık balkonda Türk kahvesi içip burası bayağı güzel oldu deme hakkınız var.

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Nida Ataman
Nida Ataman
Onedio Üyesi
İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
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