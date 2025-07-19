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Yazın Cildine İyilik Yapmak İsteyenlere: Ferahlatık ve Tazelik Veren Vücut Spreyleri

etiket Yazın Cildine İyilik Yapmak İsteyenlere: Ferahlatık ve Tazelik Veren Vücut Spreyleri

Elifcan Kıcı
Elifcan Kıcı - Onedio Üyesi
19.07.2025 - 16:32

Yazın mevsimi belki de vücudumuza en dikkatli bakmamız gereken zamanlardan. Bu yüzden cildimize ekstra bir özen göstermek durumundayız. Özellikle ferahlık ve tazelik veren vücut spreyleri bu konuda imdadımıza bir kahraman edasıyla yetişiyor. Yaz döneminde sizi hem ferahlatıp hem canlandıracak spreylere bakalım!

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

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1. From Natura Aloe ve Arnica SOS Sprey

1. From Natura Aloe ve Arnica SOS Sprey

Eğer hassas yapılı bir cilde sahipseniz From Natura Aloe ve Arnica SOS Sprey tam size göre! Kolay emilen yapısıyla günlük bakım için biçilmiş kaftan. Yaz aylarında güneşin ardından, kışın ise soğuk hava etkilerine karşı ideal bir tamamlayıcı bakım sunmakta.

From Natura Aloe ve Arnica SOS Sprey

2. Matsu Salted Spirit Saç ve Vücut Misti

2. Matsu Salted Spirit Saç ve Vücut Misti

Bir taşla iki kuş vuruyoruz. Hem saç hem de vücut için zahmetsiz bir güzellik sağlıyor. Ahududu, badem, mandalina, portakal gibi kokuları içinde barındırıyor. 

Kullanım şekli

  • Saçı bölümlere ayırın. 

  • Kol mesafenizle eşit bir şekilde püskürtün. 

  • Saçınız, vücudunuz ve giysileriniz dahil olmak üzere her yere ve her yere püskürtün.

Matsu Salted Spirit Saç ve Vücut Misti

3. Lancaster Sun Beauty Sun Protective Water SPF 50

3. Lancaster Sun Beauty Sun Protective Water SPF 50

Şeffaf bitişli dokusu cilt üzerinde görünmüyor, ağırlık yapmıyor. Güneşten koruyor aynı zamanda da sıcaktan bitap düşmüş vücudunuzu ferahlatıyor. Daha ne olsun! Temiz içerikli ve okyanus dostu formülüyle yaz mevsimini resmen bahara dönüştürüyor.

Lancaster Sun Beauty Sun Protective Water SPF 50

4. Avene Termal Su

4. Avene Termal Su

Aşırı hassas ciltler için çok uygun bir ürün. Güneş sonrası, bakımlardan sonra, tıraş sonrası, epilasyondan sonra, bebek bezi bölgesinde kullanabilirsiniz. Termal su yapısı gereği zengin mineraller taşıyor. Başta hassas ciltler için desek de temelde tüm cilt yapılarına uygundur. Makyajını temizledikten sonra da kullanabilirsiniz. 

Avene Termal Su

5. THE LAB Prebiotic Cera Cream Mist

5. THE LAB Prebiotic Cera Cream Mist

Cildimi tüm dış etkenlerden nasıl koruyacağınızı düşünüyorsanız, THE LAB Prebiotic Cera Cream Mist tam aradığınız ürün. Krem yapısıyla yumuşacık bir hissiyat bırakıyor. 

THE LAB Prebiotic Cera Cream Mist

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6. Uriage Bariesun SPF50 + Dry Touch Mist

6. Uriage Bariesun SPF50 + Dry Touch Mist

Hem koruyor hem yumuşatıyor. Yapısında UVA ve UVB koruması bulunduğundan oldukça etki eden bir ürün. Islak cilde uygulamanız bile durumu değiştirmiyor. 

Kullanım şekli:

  • Güneşe maruz kalmadan önce bol miktarda kremi sıkınız. 

  • 8 püskürtme idealdir.  

  • Direk olarak yüze püskürtmeyiniz. İlk olarak avuca püskürtünüz sonra yüze uygulayınız.

Uriage Bariesun SPF50 + Dry Touch Mist

7. Weleda Nemlendirici Yüz Spreyi

7. Weleda Nemlendirici Yüz Spreyi

Tüm cilt tipleri için uygun olduğunu söyleyerek başlayalım. Nemlendirici de olduğundan ekstra bir ürün kullanmanıza gerek kalmıyor. Organik dikenli armut özü, organik aloe vera jeli ve esansiyel yağlarla zenginleştirilmiş formülü de en büyük artılarından biri.

Weleda Nemlendirici Yüz Spreyi

8. Dead Sea Spa Magik 21 Mineral İçerikli Su

8. Dead Sea Spa Magik 21 Mineral İçerikli Su

Çok amaçlı kullanılabilen tazeleyici 21 mineral içerikli yapısıyla göz doldururken aynı zamanda müthiş bir canlılık da vadediyor. %100 kokusuz olduğunu da belirtelim. Yüz ve vücudunuza sprey olarak dilediğiniz miktarda kullanabilirsiniz. Makyaj sonrası nemlendirici etkisinden faydalanmak için yüz ve boyun bölgenize de sıkabilirsiniz.

Dead Sea Spa Magik 21 Mineral İçerikli Su

9. Institut Esthederm Cellular Water

9. Institut Esthederm Cellular Water

Yüz ve boyun bölgesine uygulanabilir yapısıyla cildinizin ihtiyacı olan nem oranını rahatlıkla sağlayabiliyor. Erken yaşlanmaya sebep olan durumları da ortadan kaldırıyor. Tüm cilt tiplerine de uygun olduğunu söyleyelim. 

Institut Esthederm Cellular Water

10. Gülsha Güzellik Misti

10. Gülsha Güzellik Misti

İçeriğindeki vitamin, mineral bakımından oldukça zengin olan gül suyu, cildi ışıl ışıl bir hale getirmeyi vadediyor. Hava kirliliği ve sürekli ekran kullanımı kaynaklı mavi ışığın etkilerini de bir kahraman gibi karşılayıp ortadan kaldırıyor. Hem güzel koku hem ışıltı. Daha ne olsun!

Gülsha Güzellik Misti

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Elifcan Kıcı
Elifcan Kıcı
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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