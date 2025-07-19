Yazın Cildine İyilik Yapmak İsteyenlere: Ferahlatık ve Tazelik Veren Vücut Spreyleri

Çok amaçlı kullanılabilen tazeleyici 21 mineral içerikli yapısıyla göz doldururken aynı zamanda müthiş bir canlılık da vadediyor. %100 kokusuz olduğunu da belirtelim. Yüz ve vücudunuza sprey olarak dilediğiniz miktarda kullanabilirsiniz. Makyaj sonrası nemlendirici etkisinden faydalanmak için yüz ve boyun bölgenize de sıkabilirsiniz.

Dead Sea Spa Magik 21 Mineral İçerikli Su