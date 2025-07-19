Yazın Cildine İyilik Yapmak İsteyenlere: Ferahlatık ve Tazelik Veren Vücut Spreyleri
Yazın mevsimi belki de vücudumuza en dikkatli bakmamız gereken zamanlardan. Bu yüzden cildimize ekstra bir özen göstermek durumundayız. Özellikle ferahlık ve tazelik veren vücut spreyleri bu konuda imdadımıza bir kahraman edasıyla yetişiyor. Yaz döneminde sizi hem ferahlatıp hem canlandıracak spreylere bakalım!
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1. From Natura Aloe ve Arnica SOS Sprey
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2. Matsu Salted Spirit Saç ve Vücut Misti
3. Lancaster Sun Beauty Sun Protective Water SPF 50
4. Avene Termal Su
5. THE LAB Prebiotic Cera Cream Mist
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6. Uriage Bariesun SPF50 + Dry Touch Mist
7. Weleda Nemlendirici Yüz Spreyi
8. Dead Sea Spa Magik 21 Mineral İçerikli Su
9. Institut Esthederm Cellular Water
10. Gülsha Güzellik Misti
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İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümünden 2012 yılında mezun oldum. Televizyona olan ilgim çocukluk yıllarıma dayanıyor zira gerçek bir TV geek’i olduğumu söyleyebilirim. Uzun yıllar boyunca Türkiye’nin en bilinen televizyon kanallarından birinde içerik editörlüğü yaparak ekranın mutfağında yer alma şansı buldum. 2020 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve tabii ki televizyon odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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