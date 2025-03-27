Yazı Getiren Dua Lipa'dan Billie Eilish'in Yeni Pozlarına 27 Mart'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Hikayeleri
Yazı Getiren Dua Lipa'dan Billie Eilish'in Yeni Pozlarına 27 Mart'ta Yabancı Ünlülerin Instagram Hikayeleri
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Rosie Huntington
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Georgina Rodriguez
Dua Lipa
Selena Gomez
Hailey Bieber
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Emrata
Miley Cyrus
Millie Bobby Brown
Justin Bieber
Billie Eilish
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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