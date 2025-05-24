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Yazı Erken Getiren, İçimizi Isıtan 15 Sahil Şarkısı

etiket Yazı Erken Getiren, İçimizi Isıtan 15 Sahil Şarkısı

sabrina
sabrina - Onedio Üyesi
24.05.2025 - 20:01

'Mayıs daha bitmeden terlik giymek istiyorum” diyenlerin listesi burada!

Yazı özlemek bir şey… Ama yazı resmen çağıran şarkılar dinlemek bambaşka bir seviye! Gözlerini kapattığında kendini Bodrum sahilinde ya da Alaçatı sokaklarında hayal ediyorsan, bu liste tam sana göre.

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1. Jack Johnson – Banana Pancakes

2. Sertab Erener – Sakin Ol

3. Jason Mraz – I’m Yours

4. Bob Marley – Three Little Birds

5. Mac DeMarco – My Kind of Woman

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6. Ajda Pekkan – Yaz Yaz Yaz

7. Vance Joy – Riptide

8. Yalın – Tatlıyla Balla

9. Athena – Her Şey Güzel Olacak

10. Sıla – Kafa

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11. Dua Lipa – Levitating

12. Hande Yener – Bodrum

13. Simge – Önümüz Yaz

14. Aydilge – Aşka Gel

15. Gülşen – Bangır Bangır

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sabrina
sabrina
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