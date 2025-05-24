Yazı Erken Getiren, İçimizi Isıtan 15 Sahil Şarkısı

'Mayıs daha bitmeden terlik giymek istiyorum” diyenlerin listesi burada!

Yazı özlemek bir şey… Ama yazı resmen çağıran şarkılar dinlemek bambaşka bir seviye! Gözlerini kapattığında kendini Bodrum sahilinde ya da Alaçatı sokaklarında hayal ediyorsan, bu liste tam sana göre.