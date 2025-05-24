Yazı Erken Getiren, İçimizi Isıtan 15 Sahil Şarkısı
'Mayıs daha bitmeden terlik giymek istiyorum” diyenlerin listesi burada!
Yazı özlemek bir şey… Ama yazı resmen çağıran şarkılar dinlemek bambaşka bir seviye! Gözlerini kapattığında kendini Bodrum sahilinde ya da Alaçatı sokaklarında hayal ediyorsan, bu liste tam sana göre.
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1. Jack Johnson – Banana Pancakes
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2. Sertab Erener – Sakin Ol
3. Jason Mraz – I’m Yours
4. Bob Marley – Three Little Birds
5. Mac DeMarco – My Kind of Woman
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6. Ajda Pekkan – Yaz Yaz Yaz
7. Vance Joy – Riptide
8. Yalın – Tatlıyla Balla
9. Athena – Her Şey Güzel Olacak
10. Sıla – Kafa
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11. Dua Lipa – Levitating
12. Hande Yener – Bodrum
13. Simge – Önümüz Yaz
14. Aydilge – Aşka Gel
15. Gülşen – Bangır Bangır
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