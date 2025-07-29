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Yaza Hazırlık Challenge: 7 Günlük Fit Yemek Planı Hazırlıyoruz!

etiket Yaza Hazırlık Challenge: 7 Günlük Fit Yemek Planı Hazırlıyoruz!

Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu - Onedio Üyesi
29.07.2025 - 19:01

Yaz mevsimi gelirken kendimizi daha enerji dolu hissetmek isteriz. Bu yüzden beslenme ve alışkanlıklarımız düzene girmeli! Diyet listelerinin arasında kaybolmak yerine sağlıklı ve pratik tariflerle işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Philiips Çift Hazneli Airfyer sayesinde az yağlı ve doyurucu öğünler yapabilirsiniz. Gelin, birlikte bakalım!

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1. Somon ve Kuşkonmaz

1. Somon ve Kuşkonmaz

Korkmayın! Yaptığınız atıştırmalıklar Philips Çift Hazneli Airfryer'ın koku hapsetme özelliği ile eviniz aşırı yemek kokuları ile dolmayacak.

Sağlıklı, hafif ve omega-3 açısından depo gibi olan bir öğün ile başlayalım!

Malzemelerimiz:

  • 1 adet somon fileto

  • 1-2 sap kuşkonmaz

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, karabiber ve limon dilimi

Yapılışı:

  • Somon filetoları baharatlarla ve biraz limon ile marine edin.

  • Kuşkonmazlara da zeytinyağını sürün.

  • Somonu ve kuşkonmazları Philips Çift Hazneli Airfryer hazneye yerleştirin ve 180°C’de 10-12 dakika pişirin.

2. Sebzeli Nohut Köftesi ve Muzlu Yulaf Pancake

2. Sebzeli Nohut Köftesi ve Muzlu Yulaf Pancake

Philips Çift Hazneli Airfryer ile iki ayrı atıştırmalığı aynı anda yapabilirsiniz. Zamandan tasarruf ederek hazırladığınız lezzetli atıştırmalıkları afiyetle yersiniz.

Sebzeli Nohut Köftesi

Malzemelerimiz:

  • 1 su bardağı haşlanmış nohut

  • 1 rendelenmiş havuç

  • 2 yemek kaşığı ince doğranmış maydanoz

  • 1 diş sarımsak

  • Kimyon, pul biber, karabiber

  • 1 yemek kaşığı tam buğday unu

Yapılışı:

  • Tüm malzemeleri rondoya koyun ve karıştırın. 

  • Karışımdan minik parçalar alarak köfte şeklini verin.

  • Philips Çift Hazneli Airfyer'da 180°C’de 15 dakika pişirin.

 Muzlu Yulaf Pancake

Malzemeler:

  • 1 adet olgun muz

  • 1 yumurta

  • 3 yemek kaşığı yulaf ezmesi (isteğe göre un haline getirin)

  • Tarçın, vanilya özütü

Yapılışı:

  • Tüm malzemeleri rondoda karıştırın. 

  • Küçük yuvarlaklar şeklinde 180°C’de 8-10 dakika pişirin.

3. Tavuk Şiş

3. Tavuk Şiş

Az yağ kullanarak patatesleri sağlıklı hale getirebilirsiniz. Atıştırmalığınızı kolayca hazırlar ve korkmadan yersiniz.

Malzemelerimiz:

  • 200 g tavuk göğsü

  • Kırmızı biber, kabak

  • 1 tatlı kaşığı yoğurt

  • Toz kırmızı biber, kekik, sarımsak tozu

Yapılışı:

  • Tavukları küp küp doğrayın.

  • Sonra tüm malzemeleri karıştırarak şişlere dizin

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'da 190°C’de 12-14 dakika pişirin.

Yanına yoğurtlu bir dip sos hazırlayabilirsiniz. Böylece doyurucu bir akşam yemeği hazırlamış olursunuz!

4. Yulaflı Muzlu Kurabiye ve Mercimek Köftesi Topları

4. Yulaflı Muzlu Kurabiye ve Mercimek Köftesi Topları

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın akıllı ekranını ayarlamak çok kolay! Derecesini ve dakikasını ayarladıktan sonra gerisini Philips Çift Hazneli Airfryer'a bırakın!

Yulaflı Muzlu Kurabiye

Malzemelerimiz:

  • 1 adet olgun muz

  • 1/2 su bardağı yulaf ezmesi

  • 1 yemek kaşığı fıstık ezmesi

  • Tarçın, kakao isteğe bağlı

Yapılışı:

  • Tüm malzemeleri bir araya getirin ve ezerek karıştırın.

  • Küçük toplar yaparak Philips Çift Hazneli Airfryer haznesine yerleştirin.

  • 180°C’de 8-10 dakika pişirin. 

Mercimek Köftesi Topları

Malzemelerimiz:

  • 1 su bardağı kırmızı mercimek

  • 2 su bardağı su

  • 1 su bardağı ince bulgur

  • 1 küçük soğan (rendelenmiş)

  • 1 tatlı kaşığı biber salçası

  • Kimyon, pul biber, tuz, maydanoz

Yapılışı:

  • Mercimeği suda haşlayın, suyunu çekince altını kapatıp ince bulguru ekleyin ve kapağını kapatın. 

  • Soğuyunca diğer malzemeleri ekleyip yoğurun.

  • Top haline getirip 180°C’de 10 dakika pişirin.

5. Kabak Mücver

5. Kabak Mücver

Malzemelerimiz:

  • 1 orta boy kabak (rendelenmiş ve suyu sıkılmış)

  • 1 yumurta

  • 1 yemek kaşığı tam buğday unu

  • Taze nane ve dereotu

  • Tuz, karabiber

Yapılışı:

  • Tüm malzemeleri bir araya getirin ve karıştırın.

  • Karışımı küçük parçalara ayırın ve 180°C’de 12-15 dakika pişirin.

Yağsız olmasına rağmen çıtır çıtır!

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6. Mini Hindi Köfteler ve Peynir Dolgulu Kapya Biber

6. Mini Hindi Köfteler ve Peynir Dolgulu Kapya Biber

Mini Hindi Köfteler 

Malzemeler:

  • 200 g hindi kıyması

  • 1 küçük soğan (rendelenmiş)

  • 1 diş sarımsak

  • 1 yemek kaşığı yulaf unu

  • Kimyon, kekik, tuz, karabiber

Yapılışı:

  • Malzemeleri karıştırarak küçük köfteler halinde ayırın.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'da 190°C’de 12-14 dakika pişirin.

Peynir Dolgulu Kapya Biber

Malzemeler:

  • 2 adet kapya biber

  • 100 g lor peyniri

  • 1 yemek kaşığı yoğurt

  • İnce kıyılmış maydanoz

  • Karabiber, pul biber

Yapılışı:

  • Biberleri ortadan ikiye bölüp çekirdeklerini çıkarın. 

  • Lor, yoğurt ve baharatları karıştırarak iç harç hazırlayın. 

  • Biberlerin içine doldurup 180°C’de 10-12 dakika pişirin.

7. Tatlı Patates Cipsi

7. Tatlı Patates Cipsi

Atıştırmalıkları korkmadan yemek istiyorsanız en sağlıklı şekilde yapmalısınız. Karşınızda hem sağlıklı hem de lezzetli olan o atıştırmalık!

Malzemelerimiz:

  • 1 orta boy tatlı patates

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • Karabiber, toz kırmızı biber

Yapılışı:

  • Tatlı patatesleri ince ince dilimleyin.

  • Zeytinyağı ve baharat ile harmanlayın.

  • 180°C’de 10-12 dakika çıtır çıtır olana dek pişirin.

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Elif Nur Çamurcu
Elif Nur Çamurcu
Onedio Üyesi
Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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