Yaza Hazırlık Challenge: 7 Günlük Fit Yemek Planı Hazırlıyoruz!
Yaz mevsimi gelirken kendimizi daha enerji dolu hissetmek isteriz. Bu yüzden beslenme ve alışkanlıklarımız düzene girmeli! Diyet listelerinin arasında kaybolmak yerine sağlıklı ve pratik tariflerle işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Philiips Çift Hazneli Airfyer sayesinde az yağlı ve doyurucu öğünler yapabilirsiniz. Gelin, birlikte bakalım!
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1. Somon ve Kuşkonmaz
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2. Sebzeli Nohut Köftesi ve Muzlu Yulaf Pancake
3. Tavuk Şiş
4. Yulaflı Muzlu Kurabiye ve Mercimek Köftesi Topları
5. Kabak Mücver
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6. Mini Hindi Köfteler ve Peynir Dolgulu Kapya Biber
7. Tatlı Patates Cipsi
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Sakarya Üniversitesi Sosyal Hizmet lisans eğitimini tamamladıktan sonra, Kocaeli Üniversitesi Felsefe lisans ve aynı zamanda Sakarya Üniversitesi Felsefe yüksek lisans eğitimi almaya başladım. Araştırmaya, okumaya ve yazmaya meraklı olan yanımı kullanarak ONEDİO üzerinden içerikler üretmeye devam ediyorum. Teorik bilgilerin pratik hayatta kendisini göstermesiyle işlevsel hale geleceğini düşünerek ilerliyor; bu yüzden araştırmalarımı derinlemesine yaparak güvenilir bir şekilde aktarıyorum. Güncel ve merak edilen konulardan uzaklaşmadan ilerlenen bu yolda, kolay bir şekilde anlaşılabilen içerikler ortaya koymayı temel amaç olarak edinmekteyim.
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