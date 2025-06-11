Yaza Hazır Ol: Beslenme Alışkanlıklarını Değiştirecek Kolay ve Etkili İpuçları
Yaz mevsiminde enerji dolu olmamız gerekiyor! Kendinizi hem enerjik hissetmek hem de bedeninize iyi bakmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Beslenme alışkanlıklarınızı gözden geçirebilirsiniz. Sıkı diyetlere ya da zorlayıcı listelere gerek yok! Küçük ve etkili değişikliklerle sağlıklı bir rutine sahip olabilirsiniz.
Gelin, yazı hafif ve dengeli karşılamak için neler yapılabilir bakalım!
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1. Güne su ile başlayın.
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2. Ara öğünü ihmal etmeyin, öğün atlamayın.
3. Rengarenk tabaklar hazırlayın.
4. Porsiyon miktarına dikkat edin.
5. Hazır gıdalara güle güle deyin.
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6. Yavaş yiyerek tok kalma sürenizi uzatın.
7. Philips Çift Hazneli Airfryer ile yağ oranı az iki çeşit yemek yapın.
8. Şekere karşı mesafeli olun.
9. Geç saatlerde yemek yemekten uzak durun.
10. Kendinizi kısıtlamadan dengeli beslenin.
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11. Protein alımınızı yükseltin.
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