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Yaza Hazır Ol: Beslenme Alışkanlıklarını Değiştirecek Kolay ve Etkili İpuçları

etiket Yaza Hazır Ol: Beslenme Alışkanlıklarını Değiştirecek Kolay ve Etkili İpuçları

asklepiospallas
asklepiospallas - Onedio Üyesi
11.06.2025 - 19:03

Yaz mevsiminde enerji dolu olmamız gerekiyor! Kendinizi hem enerjik hissetmek hem de bedeninize iyi bakmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Beslenme alışkanlıklarınızı gözden geçirebilirsiniz. Sıkı diyetlere ya da zorlayıcı listelere gerek yok! Küçük ve etkili değişikliklerle sağlıklı bir rutine sahip olabilirsiniz.

Gelin, yazı hafif ve dengeli karşılamak için neler yapılabilir bakalım!

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1. Güne su ile başlayın.

Sabahları uyanır uyanmaz ilk işiniz ne mi olmalı? Su içmek! Bir bardak su ile sindirim sisteminizi harekete geçirebilir ve metabolizmanızı hızlandırabilirsiniz. Gece boyunca bedeniniz susuz kalır... Bu yüzden sabahları su içerek vücudunuzun kendini yenilemesine izin vermelisiniz. Hatta suyunuza limon dilimi ya da taze nane ekleyebilirsiniz. Böylece hem lezzetli hem de canlandırıcı bir hale gelir!

2. Ara öğünü ihmal etmeyin, öğün atlamayın.

Ana öğünleri düzenli tüketmelisiniz, evet. Kan şekeriniz dengeli olur ve gereksiz atıştırmalara elveda dersiniz! Ama ara öğünleri es geçmemek gerekir. Sağlıklı seçenekleri tercih ederek enerjinizi korumaya devam edebilirsiniz. Bir avuç çiğ badem, yoğurt, meyve... Tüm bunlarla hem tok olmaya devam eder hem de metabolizmanıza destek olabilirsiniz. Uzun süre aç kalmak yeme krizlerine neden olur... Dikkat edin!

3. Rengarenk tabaklar hazırlayın.

Tabaklarınızı rengarenk yapın! Her renkten sebze ve meyve olması farklı vitamin ve mineraller olmanızı salar. Estetik olarak göz alıcı olan tabaklar sayesinde iştahınız açılır. Tabi bir de sağlıklı beslenmenize yardımcı olur! Yemek yeme sürecini keyifli hale getirmek çok kolay!

4. Porsiyon miktarına dikkat edin.

Sadece ne yediğiniz değil, ne kadar yediğiniz de çok önemli! Büyük tabak demek aynı zamanda büyük porsiyon demektir... Ne kadar yediğinizi anlamadan fazla kalori alabilirsiniz. Doygunluk hissini algılayabilmeniz için tabaklarınızı yemeniz gereken miktara uygun seçebilirsiniz.

5. Hazır gıdalara güle güle deyin.

Paketli ve işlenmiş gıdalar... Sağlığımızın en büyük düşmanlarından biri! Genellikle fazla şeker, tuz ve doymuş yağ içerirler. Bu yüzden kilo alabilirsiniz. Uzun vadede de sağlığınızı kötü etkiler. Hazır gıdalar yerine evde kendiniz hazırlayabilirsiniz. Böylece ne yediğinizi bilir ve sağlıklı bir şekilde alternatifler oluşturmuş olursunuz!

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6. Yavaş yiyerek tok kalma sürenizi uzatın.

Aceleniz yok! Yemek yerken acele ederseniz beyniniz tokluk sinyallerini geç algılar.. Yavaş yemek ile doygunluk hissini zamanında fark etmenizi sağlar. Hem daha az yemek hem de iyi bir sindirim için gerekli! Lokmaları iyice çiğnerseniz zamanla midenizi rahatlatırsınız. Midede şişkinliğe dur deme zamanı!

7. Philips Çift Hazneli Airfryer ile yağ oranı az iki çeşit yemek yapın.

7. Philips Çift Hazneli Airfryer ile yağ oranı az iki çeşit yemek yapın.

Aynı anda iki çeşit yemeği farklı ayarlarda pişirebildiğiniz Philips Çift Hazneli Airfryer ile et yanına sebze yaparak dengeli beslenebilirsiniz. Rapid air teknolojisi sayesinde yiyecekleriniz çıtır olur ama içi hala yumuşak kalır. Kısacası yağda kızartılması gereken yiyecekleri az bir yağ ile de yapabilirsiniz! Böylece kalori oranı az, dengeli bir menü elde etmiş olursunuz.

8. Şekere karşı mesafeli olun.

Günlük hayatta ne kadar şeker aldığımızı fark edemiyor olabiliriz. Çay ve kahveye şeker, meyveli yoğurtlar, hazır soslar... Tüm bunlar gizli şeker kaynakları ile dolu! Bunları fark ederek azaltmak kısa sürede enerjinizi ve ruh halinizi olumlu olarak etkiler. Tatlı krizlerinde meyve yiyebilir ya da hurma ve tarçın ile besleyici tatlılar yapabilirsiniz.

9. Geç saatlerde yemek yemekten uzak durun.

Uyumadan 2-3 saat önce bir şeyler yemeyi bırakmalısınız! Midenizi yormadan ve sindiriminizi destekleyerek hareket edin... Geç saatlerde yemek yediğini zaman gece boyunca yağ depolarsınız. Hafif bir akşam yemeği sayesinde daha kaliteli uykular sizi bekler. Sabahları da hafif ve zinde uyanırsınız!

10. Kendinizi kısıtlamadan dengeli beslenin.

Yasaklar koyarak bir yere varamazsınız! Sevdiğiniz yiyecekleri tamamen hayatınızdan çıkarmak zor olabilir. Bu yüzden ölçülü olarak tüketmeyi öğrenmelisiniz. Beslenme dediğimiz şey zorunluluk olmamalı, yaşam tarzınıza dönüşebilmeli! Yaz için hazırlık demek baskı içermez... Uyum demektir!

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11. Protein alımınızı yükseltin.

Yeterli protein alımı birçok şeyi beraberinde getirir. Kas kütlenizi korursunuz, tokluk süreniz uzar! Her öğün mutlaka bir protein kaynağı eklemeye çalışabilirsiniz. Fakat bu durumda herhangi bir rahatsızlığınız olup olmadığına dikkat etmelisiniz. Eğer protein tüketmeye uygun iseniz yumurta, yoğurt ve tavuk gibi besinleri tüketebilirsiniz!

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asklepiospallas
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