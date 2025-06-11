Yaza Hazır Ol: Beslenme Alışkanlıklarını Değiştirecek Kolay ve Etkili İpuçları

Sabahları uyanır uyanmaz ilk işiniz ne mi olmalı? Su içmek! Bir bardak su ile sindirim sisteminizi harekete geçirebilir ve metabolizmanızı hızlandırabilirsiniz. Gece boyunca bedeniniz susuz kalır... Bu yüzden sabahları su içerek vücudunuzun kendini yenilemesine izin vermelisiniz. Hatta suyunuza limon dilimi ya da taze nane ekleyebilirsiniz. Böylece hem lezzetli hem de canlandırıcı bir hale gelir!