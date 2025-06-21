Yaza Fit Girmenin İlk Adımı Mutfaktan Geçiyor: Diyete Gireceklere Özel 10 Yemek Tarifi
Yaz kapıda, o motivasyon kıpır kıpır içimizde. Ama sadece sporla değil, doğru yemeklerle de forma girmek mümkün. Diyet yapmak demek tatsız tuzsuz tabaklara mahkum olmak değil artık. Çünkü Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde hem pratik hem lezzetli yemekler hazırlamak çok kolay. Aynı anda iki farklı yemek pişirebilmek, mutfakta geçen zamanı kısaltırken sofrayı zenginleştiriyor. Hem zamandan kazan hem de kaloriden, üstelik lezzetten ödün vermeden!
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1. Tavuk But & Renkli Sebze Buketi
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2. Kinoa Salatası & Nohut Cipsi
3. Ispanaklı Fit Kiş
4. Limonlu Yaban Mersinli Muzlu Ekmek
5. Limonlu Somon & Kuşkonmaz
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6. Havuçlu Yulaf Ezmesi
7. Bruschetta Tavuk
8. Siyah Fasulyeli Taco
9. Tavuk Puttanesca
10. Yüksek Proteinli Çikolatalı-Çilekli Yulaf
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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