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Yaza Fit Girmenin İlk Adımı Mutfaktan Geçiyor: Diyete Gireceklere Özel 10 Yemek Tarifi

etiket Yaza Fit Girmenin İlk Adımı Mutfaktan Geçiyor: Diyete Gireceklere Özel 10 Yemek Tarifi

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
21.06.2025 - 20:35

Yaz kapıda, o motivasyon kıpır kıpır içimizde. Ama sadece sporla değil, doğru yemeklerle de forma girmek mümkün. Diyet yapmak demek tatsız tuzsuz tabaklara mahkum olmak değil artık. Çünkü Philips Çift Hazneli Airfryer sayesinde hem pratik hem lezzetli yemekler hazırlamak çok kolay. Aynı anda iki farklı yemek pişirebilmek, mutfakta geçen zamanı kısaltırken sofrayı zenginleştiriyor. Hem zamandan kazan hem de kaloriden, üstelik lezzetten ödün vermeden!

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1. Tavuk But & Renkli Sebze Buketi

1. Tavuk But & Renkli Sebze Buketi

Kalorili fast food yerine, dışı çıtır içi yumuşacık bir tavuk yapalım mı? Yanına da gökkuşağı gibi sebzeler gelsin!

Philips'in Çift Hazneli Airfryer’ında büyük hazne tavuğu mükemmel şekilde pişirirken, küçük hazne vitamin deposu sebzelerle dolup taşıyor. Aynı anda hazır, üstelik tek damla fazla yağ yok!

Baharatlı Tavuk But

4 porsiyon – Kişi başı: 270 kalori

Malzemeler:

  • 4 adet derisiz tavuk but

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 tatlı kaşığı toz kırmızı biber

  • 1 çay kaşığı kimyon

  • 1 çay kaşığı sarımsak tozu

  • Karabiber, tuz

  • 1 çay kaşığı hardal

Hazırlık:

  • Tavukları baharat, zeytinyağı ve hardalla harmanla.

  • 20 dakika buzdolabında marine ettikten sonra, büyük hazneye yerleştir.

  • 180 derecede 20 dakika pişir, sonra çevirip 10 dakika daha bekle.

  • Philips’in Rapid Air teknolojisi sayesinde dışı altın rengi olurken, içi kurumadan yumuşacık kalır.

Renkli Sebze Buketi

1 porsiyon – 120 kalori

Malzemeler:

  • 1 kabak, yarım havuç, yarım kırmızı biber, birkaç brokoli dalı

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • Kekik, tuz

Hazırlık:

  • Tüm sebzeleri doğrayıp yağ ve baharatla harmanla.

  • Küçük haznede 180 derecede 12-15 dakika pişir.

  • Sebzeler eşit şekilde pişmesi için sürenin yarısında karıştırın.

2. Kinoa Salatası & Nohut Cipsi

2. Kinoa Salatası & Nohut Cipsi

Philips Çift Hazneli Airfryer ile bir tarafta sağlıklı salata, diğer tarafta ise atıştırmalık cips tadında nohut. Aynı anda iki işi birden bitir, sofraya fit gelen ol!

Kinoa Salatası

4 porsiyon – Kişi başı: 320 kalori

Malzemeler:

  • 1 su bardağı kinoa, 2 su bardağı su

  • 1 kutu light ton balığı

  • 5 cherry domates, yarım salatalık, 1 avuç roka

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı limon suyu, 1 çay kaşığı hardal

  • Tuz

Hazırlık:

  • Kinoayı suda haşla, soğumaya bırak.

  • Ton balığı ve sebzelerle karıştır.

  • Limon, zeytinyağı ve hardal sosunu ekle.

  • Üzerine birkaç dilim hellim yerleştirip 180 derecede 5 dakika pişir.

Nohut Cipsi

1 porsiyon – 150 kalori

Malzemeler:

  • 1 su bardağı haşlanmış nohut

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • Pul biber, kimyon, sarımsak tozu, tuz

Hazırlık:

  • Nohutları baharatla harmanla, küçük hazneye koy.

  • 200 derecede 10-12 dakika çıtır olana kadar pişir.

3. Ispanaklı Fit Kiş

3. Ispanaklı Fit Kiş

Kremasız, hamursuz ama kiş havası tam yerinde! Altı yumuşak değil, üstü taş gibi değil... Her katman dengede!

  • 1 dilim: 180 kalori

Malzemeler:

  • 3 yumurta

  • 3 yemek kaşığı yoğurt

  • Yarım su bardağı yulaf unu

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • 1 su bardağı ince doğranmış ıspanak

  • 1 çay bardağı rendelenmiş az yağlı beyaz peynir

  • 1 tatlı kaşığı kabartma tozu

  • Karabiber, muskat rendesi, tuz

Hazırlık:

  • Yumurtaları çırp, yoğurt ve zeytinyağını ekle.

  • Un, kabartma tozu, tuz ve baharatları karıştır.

  • En son ıspanak ve peyniri ilave et.

  • Karışımı yağlı kâğıt serili ya da silikon kalıba dök, Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine yerleştir.

  • 170 derecede yaklaşık 20-25 dakika pişir.

  • Rapid Air teknolojisi sayesinde eşit pişer, alttan çiğ kalma derdi olmaz.

4. Limonlu Yaban Mersinli Muzlu Ekmek

4. Limonlu Yaban Mersinli Muzlu Ekmek

Tatlı isteğini bastırır, sabahına enerji katar. Hem fit hem bol aromalı!”

1 dilim (yaklaşık 80g): 190 kalori

Malzemeler:

  • 2 adet olgun muz

  • 2 adet yumurta

  • 3 yemek kaşığı bal ya da hurma özü

  • ½ çay bardağı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı vanilya 

  • Birkaç damla limon

  • 1 su bardağı yulaf unu

  • Yarım çay bardağı yaban mersini (taze ya da donmuş)

  • 1 tatlı kaşığı limon kabuğu rendesi

Hazırlık:

  • Muzları çatalla ez, yumurta ve balı ekleyip çırp.

  • Yağ, vanilya, limon kabuğu ve limonu karışımı ekle.

  • Unu yavaş yavaş karıştır ve son olarak yaban mersinlerini kat.

  • Karışımı silikon bir kalıba dök ve büyük hazneye yerleştir.

  • 160 derecede yaklaşık 30 dakika pişir.

  • Philips’in çift hazneli modelinde dengeli ısı dağılımı sayesinde dışı altın rengi, içi sünger gibi olur.

5. Limonlu Somon & Kuşkonmaz

5. Limonlu Somon & Kuşkonmaz

Kendine iyi bakmanın en lezzetli hali: Omega 3 buluşması yeşil dostlarla!

Philips Çift Hazneli Airfryer'ın bağımsız pişirme kontrolü sayesinde balık kokusu sebzeye bulaşmaz, iki ayrı dünya bir tabakta buluşur.

Limonlu Somon

2 porsiyon – Kişi başı: 340 kalori

Malzemeler:

  • 2 parça somon fileto

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Yarım limonun suyu

  • Karabiber, dereotu

Hazırlık:

  • Balıkları marine et, 10 dakika beklet.

  • Büyük haznede 200 derecede önce 8 dakika pişir, çevir ve 5 dakika daha sürdür.

  • Balık pişerken dışı kuruyup içi pişmeyen günler artık tarih oldu!

 Limonlu Kuşkonmaz

1 porsiyon – 70 kalori

Malzemeler:

  • 1 avuç kuşkonmaz

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • 1 çay kaşığı limon suyu

  • Tuz

Hazırlık:

  • Kuşkonmazları limon, yağ ve tuzla karıştır.

  • Küçük haznede 190 derecede 8-10 dakika pişir.

  • Buharlı sistemle dışı hafif çıtır, içi diri kalır – sanki şef elinden çıkmış gibi!

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6. Havuçlu Yulaf Ezmesi

6. Havuçlu Yulaf Ezmesi

“Kek gibi kokar ama kaşıkla yenir. Lif dolu, tatlıya göz kırpan bir kahvaltı.”

1 porsiyon: 160 kalori

Malzemeler:

  • Yarım su bardağı yulaf ezmesi

  • Çeyrek su bardağı süt (bitkisel de olabilir)

  • 1 yemek kaşığı rendelenmiş havuç

  • 1 tatlı kaşığı bal

  • 1 çay kaşığı tarçın

  • 1 tatlı kaşığı ceviz içi (parçalanmış)

  • 1 çay kaşığı chia tohumu (isteğe bağlı)

Hazırlık:

  • Tüm malzemeleri karıştır, ısıya dayanıklı küçük bir kaba aktar.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer'ın haznesine yerleştir, 160 derecede 15 dakika kadar pişir.

  • Üzerine muz dilimi veya 1 kaşık yoğurt koyarak servis edebilirsin.

7. Bruschetta Tavuk

7. Bruschetta Tavuk

Yazdan ilham alan bir tarif: domates, fesleğen, sarımsak ve tavuk – hepsi çıtır, hepsi hafif!

1 porsiyon (tavuk göğsü + üst karışım): 260 kalori

Malzemeler:

  • 1 adet tavuk göğsü (ikiye kesilmiş ya da ince dövülmüş)

  • 2 adet orta boy domates 

  • 1 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • 1 yemek kaşığı balsamik sirke (isteğe bağlı)

  • 5–6 yaprak taze fesleğen (ince kıyılmış)

  • Tuz, karabiber

  • Üzeri için: 1 yemek kaşığı rendelenmiş kaşar ya da parmesan (isteğe bağlı)

  • 4 dilim ekmek

Hazırlık:

  • Tavukları tuz ve karabiberle ovup kenarda dinlendir.

  • Domates, sarımsak, zeytinyağı, sirke ve fesleğeni karıştır.

  • Philips’in Çift Hazneli Airfryer'ın büyük haznesine yağlı kağıt ser ve tavukları yerleştir.

  • 180 derecede 15 dakika kadar pişir.

  • Küçük hazneye de ekmek dilimlerini yerleştir. 180 derecede 2-3 dakika onları da pişir.

  • Tavukların üstüne hazırladığın domatesli karışımı koy, kaşarı da serpip 2-3 dakika daha çalıştır.

  • Son olarak tavuklar ve ekmekleri buluştur.

8. Siyah Fasulyeli Taco

8. Siyah Fasulyeli Taco

Bir ısırıkta meksika pazarı gibi: baharat, tazelik ve çıtırtı. Fasulyenin tok tadı, lavaşın çıtır dokusuyla birleşince adeta “bir tane yetmez” dedirtiyor.

1 dolu taco: 190 kalori

Malzemeler:

İç harcı için 

  • 1 su bardağı haşlanmış siyah fasulye

  • Çeyrek kırmızı soğan (minik doğranmış)

  • 1 küçük kırmızı biber (küp doğranmış)

  • 1 diş sarımsak (ezilmiş)

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Yarım çay kaşığı kimyon

  • Yarım çay kaşığı kırmızı toz biber

  • Tuz, karabiber

  • İsteğe bağlı: 1 tatlı kaşığı lime suyu

  • 3 adet tam buğday mini lavaş

Hazırlık:

Fasulye Harcı

  • Tüm iç harç malzemelerini bir kaba al ve karıştır.

  • Yağlı kâğıt serilmiş bir minik kapta büyük hazneye yerleştir.

  • 180 derecede 10-12 dakika pişir – Philips’in Rapid Air teknolojisi, içi kurumadan sebzeleri diri tutar, aromayı hapseder.

Taco Kabuğu

  • Lavaşları hafif yağla fırçala ve minik bir kase içine katlayarak şekil ver (taco formunda tutacak şekilde).

  • Küçük hazneye yerleştir, 160 derecede 5-6 dakika pişir.

  • Taco kabuklarını çıkar, içlerine fasulye harcını koy. Üzerine:

  • Avokado dilimi

  • Yoğurt veya süzme yoğurt

  • Taze kişniş

  • İnce doğranmış yeşil soğan serpebilirsin.

Philips Çift Hazneli Airfryer ile hem zamandan hem enerjiden kazanırsın: aynı anda iç ve dış ayrı ayrı ama tam kararında pişer.

9. Tavuk Puttanesca

9. Tavuk Puttanesca

Zeytinin tuzlu dokunuşu, kaparinin hafif ekşiliği ve sarımsağın güçlü aroması... Bu tavuk, sadece doyurmaz; damağında kısa bir İtalya gezisi yaşatır!

1 porsiyon: 290 kalori

Malzemeler:

Tavuk için 

  • 2 adet tavuk göğsü (her biri ortadan ikiye bölünmüş)

  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı

  • Tuz, karabiber, kekik

Puttanesca sos için 

  • 2 büyük domates (kabuksuz ve doğranmış)

  • 5-6 adet siyah zeytin (çekirdeksiz, doğranmış)

  • 1 yemek kaşığı kapari turşusu

  • 1 diş sarımsak (ince doğranmış)

  • 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

  • Bir tutam pul biber

  • İsteğe bağlı: 1 tatlı kaşığı domates salçası

Hazırlık:

  • Tavukları zeytinyağı ve baharatlarla harmanla.

  • Philips Çift Hazneli Airfryer’ın büyük haznesine yerleştir.

  • 180 derecede 15-18 dakika pişir – Philips’in Rapid Air teknolojisi, tavukların dışını kızartırken içini kurumadan yumuşak tutar.

  • Tüm sos malzemelerini karıştırıp küçük bir seramik kaba aktar.

  • Küçük hazneye koy, 160 derecede 10-12 dakika kadar pişir.

  • Sos, domates suyunu salıp çekerken zeytin ve kapariyle yoğun aromalı hale gelir.

  • Tavukları tabağa alın, üstüne sıcak puttanesca sosunu gezdirin.

10. Yüksek Proteinli Çikolatalı-Çilekli Yulaf

10. Yüksek Proteinli Çikolatalı-Çilekli Yulaf

Kıvamı puding, lezzeti kek, kalorisi dengede!

1 porsiyon (tek kişilik kap): 230 kalori

Malzemeler:

  • Yarım su bardağı yulaf ezmesi

  • 1 yemek kaşığı şekersiz kakao

  • 1 tatlı kaşığı damla bitter çikolata (veya %70 kakao)

  • 1 ölçek çikolata aromalı protein tozu

  • Çeyrek su bardağı süt (isteğe bağlı bitkisel olabilir)

  • 1 tatlı kaşığı bal ya da hurma püresi

  • 2-3 adet çilek (küçük doğranmış)

  • 1 çay kaşığı kabartma tozu

  • Bir tutam tuz

  • Üzeri için: 1 dilim çilek + 1 tatlı kaşığı yoğurt (isteğe bağlı)

Hazırlık:

  • Tüm kuru malzemeleri bir kapta karıştır (yulaf, kakao, protein tozu, tuz, kabartma tozu).

  • Süt, bal ve doğranmış çilekleri ekleyip iyice karıştır.

  • Karışımı ısıya dayanıklı küçük bir kaba dök. Philips Çift Hazneli Airfryer’ın haznesine yerleştir.

  • 160 derecede 15 dakika kadar pişir.

  • Üzerine yoğurt ve taze çilek dilimi ekle, istersen biraz da ekstra bitter çikolata serpiştir.

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Ecem Bekar
Ecem Bekar
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